Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Cuma mesajları 2023 resimli yeni seçeneklerle yayında! Hayırlı Cumalar mesajı göndermek için farklı ve dualı Cuma mesajları ve sözleri derlendi
Giriş Tarihi: 26.05.2023 09:33 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 09:33

Cuma mesajları 2023 resimli yeni seçeneklerle yayında! Hayırlı Cumalar mesajı göndermek için farklı ve dualı Cuma mesajları ve sözleri derlendi

Cuma günü İslam alemi tarafından bayram niteliğinde geçiriliyor. İbadetlerin yanı sıra Müslümanlar Cuma mesajları resimli 2023 yeni galerisi üzerinde sevdiklerine Cumanız Mübarek Olsun demenin en güzel yolunu arıyor. Bu hafta da iyi dilekler paylaşılmaya başladı. Cumanız Mübarek Olsun demek isteyenler en güzel Cuma mesajı seçeneklerini değerlendiriyor. Namaz için caminin yolu tutulurken dualı, hadisli, ayetli Hayırlı Cumalar mesajı araştırmaları başlandı. Dini görseller ve sözler sosyal medya ve telefon yoluyla paylaşılıyor. İşte, farklı ve en yeni Cuma mesajları resimli 26 Mayıs 2023 galerisi…

Cuma mesajları 2023 resimli yeni seçeneklerle yayında! Hayırlı Cumalar mesajı göndermek için farklı ve dualı Cuma mesajları ve sözleri derlendi

Cuma mesaj ve sözleri 26 Mayıs bugün araştırılmaya başladı. İslam alemi, namaz için caminin yolunu tutarken sevdikleri için dua etmeyi de unutmuyor. Sosyal medyada; Instagram, Facebook, WhatsApp üzerinden paylaşımlar hız kazandı. Farklı ve hayırlı Cuma mesajları resimli 2023 seçenekleri sabah.com.tr üzerinde derlendi. Namaz vakti öncesinde paylaşımlar yapılmaya başladı. Dualı, hadisli, ayetli Cuma mesajı en güzel seçenkeleriyle yayında!

Cuma mesajları 2023 resimli yeni seçeneklerle yayında! Hayırlı Cumalar mesajı göndermek için farklı ve dualı Cuma mesajları ve sözleri derlendi

HADİSLİ, DUALI, AYETLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2023

O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" Cuma gününüz bin mübarek olsun.

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı Cumalar.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Cuma mesajları 2023 resimli yeni seçeneklerle yayında! Hayırlı Cumalar mesajı göndermek için farklı ve dualı Cuma mesajları ve sözleri derlendi

Allah'ım, 'kin, kibir ve kim ne der' hastalıklarından sana sığınırım. Bu güzel cuma gününü senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmeyi nasip eyle. Amin. Hayırlı Cumalar.

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Selam ve dua ile… Hayırlı Cumalar.

Cuma mesajları 2023 resimli yeni seçeneklerle yayında! Hayırlı Cumalar mesajı göndermek için farklı ve dualı Cuma mesajları ve sözleri derlendi

Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz. Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar.

Cuma mesajları 2023 resimli yeni seçeneklerle yayında! Hayırlı Cumalar mesajı göndermek için farklı ve dualı Cuma mesajları ve sözleri derlendi

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı Cumalar dilerim.

Allah'tan bir dua gibi, Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Cumanız mübarek olsun.

Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar.

SON DAKİKA