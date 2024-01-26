Giriş Tarihi: 26.01.2024 06:04
Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
06:04
CUMA MESAJLARI 2024 resimli! Hadisli, dualı, ayetli, kısa, uzun Hayırlı Cumalar mesajları ve Cuma sözleri derlendi!
İslam alemi Cuma namazı için camilerin yolunu tutuyor. Müslümanlar tarafından bayram niteliğinde geçirilen bu özel günde 81 ilde okunacak hutbeyle birlikte Mülk Suresi üzerinde dini değerlere değinilecek. Bu noktada ibadetlerini tamamlayanlar sevdiklerini de unutmuyor. 2024 Cuma mesajları resimli ve yazılı seçenekleri ile gündemdeki yerini aldı. Facebook, Instagram, WhatsApp üzerinden yapılan paylaşımlarla Hayırlı Cumalar mesajları göndermek isteyenler galeride en güzel seçenekleri değerlendiriyor. İşte; ayetli, hadisli, dualı Cuma mesajı ve kutlama sözleri 26 Ocak 2024 özel!