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Haberler Fotohaber CUMA MESAJLARI 2024 resimli! Hadisli, dualı, ayetli, kısa, uzun Hayırlı Cumalar mesajları ve Cuma sözleri derlendi!
Giriş Tarihi: 26.01.2024 06:04 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 06:04

CUMA MESAJLARI 2024 resimli! Hadisli, dualı, ayetli, kısa, uzun Hayırlı Cumalar mesajları ve Cuma sözleri derlendi!

İslam alemi Cuma namazı için camilerin yolunu tutuyor. Müslümanlar tarafından bayram niteliğinde geçirilen bu özel günde 81 ilde okunacak hutbeyle birlikte Mülk Suresi üzerinde dini değerlere değinilecek. Bu noktada ibadetlerini tamamlayanlar sevdiklerini de unutmuyor. 2024 Cuma mesajları resimli ve yazılı seçenekleri ile gündemdeki yerini aldı. Facebook, Instagram, WhatsApp üzerinden yapılan paylaşımlarla Hayırlı Cumalar mesajları göndermek isteyenler galeride en güzel seçenekleri değerlendiriyor. İşte; ayetli, hadisli, dualı Cuma mesajı ve kutlama sözleri 26 Ocak 2024 özel!

CUMA MESAJLARI 2024 resimli! Hadisli, dualı, ayetli, kısa, uzun Hayırlı Cumalar mesajları ve Cuma sözleri derlendi!

Cuma mesajları 2024 yılında yeni seçeneklerle değerlendiriliyor. Üç ayları süren İslam alemi bu mübarek günlerde ibadetlerinin yanı sıra aile, arkadaş ve akrabalarını unutmayarak en güzel tebrik mesajları ile günün anlam ve önemini yaşıyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in hadisleri ile birlikten paylaşılan hayırlı Cuma sözleri bu noktada her hafta hatırlanmış ve zikredilmiş oluyor. Hayırlı cumalar yazılı görseller ile paylaşımlar başladı. İşte, resimli cuma mesajı seçenekleri...

CUMA MESAJLARI 2024 resimli! Hadisli, dualı, ayetli, kısa, uzun Hayırlı Cumalar mesajları ve Cuma sözleri derlendi!

RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2024

26 Ocak 2024 Cuma mesajları derlendi. Bu galeri ile Instagram, Facebook, WhatApp üzerinden ''Cumanız Mübarek Olsun'' paylaşımları yapabilirsiniz.

İşte, Resimli Hayırlı Cumalar mesajları:

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CUMA MESAJLARI 2024 resimli! Hadisli, dualı, ayetli, kısa, uzun Hayırlı Cumalar mesajları ve Cuma sözleri derlendi!

Cuma Mesajları 1: O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" Cuma gününüz bin mübarek olsun.

Cuma Mesajları 2: Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.

Cuma Mesajları 3: Allah'ım, 'kin, kibir ve kim ne der' hastalıklarından sana sığınırım. Bu güzel cuma gününü senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmeyi nasip eyle. Amin. Hayırlı Cumalar.

CUMA MESAJLARI 2024 resimli! Hadisli, dualı, ayetli, kısa, uzun Hayırlı Cumalar mesajları ve Cuma sözleri derlendi!

Cuma Mesajları 4: Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı Cumalar.

Cuma Mesajları 5: Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

Cuma Mesajları 6: Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Selam ve dua ile… Hayırlı Cumalar.

CUMA MESAJLARI 2024 resimli! Hadisli, dualı, ayetli, kısa, uzun Hayırlı Cumalar mesajları ve Cuma sözleri derlendi!

Cuma Mesajları 7: Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Cuma Mesajları 8: Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz. Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar.

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