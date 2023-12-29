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Haberler Fotohaber RESİMLİ CUMA MESAJLARI 29 ARALIK 2023 | Anlamlı, kısa, uzun, dualı, hadisli ve en güzel Cuma mesajları ve sözleri
Giriş Tarihi: 29.12.2023 06:05 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 09:58

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 29 ARALIK 2023 | Anlamlı, kısa, uzun, dualı, hadisli ve en güzel Cuma mesajları ve sözleri

İslam dünyası için büyük önem ihya eden mübarek Cuma günüyle ilgili Cuma mesajları ve sözleri paylaşılıyor. Müslümanların haftalık bayramında camiler iman edenlerle dolup taşacak. Anne, baba, eş ya da sevgilisini mutlu etmek isteyen kişiler Cuma mesajları ve sözleri paylaşımlarına başladı. Sosyal medya araçları üzerinden sizler de en güzel, anlamlı, görselli, dualı ve resimli Cuma mesajları ve sözlerini paylaşabilirsiniz. İşte, cuma mesajları 29 Aralık 2023…

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 29 ARALIK 2023 | Anlamlı, kısa, uzun, dualı, hadisli ve en güzel Cuma mesajları ve sözleri

En güzel, resimli ve dualı Cuma mesajları ve sözleri paylaşılmaya başladı. Sosyal medya araçları üzerinden farklı ve alternatiflerle Hayırlı Cumalar dileklerini iletmek isteyenler vatandaşlar kısa, uzun, yeni cuma mesajları seçeneklerini değerlendiriyor. En güzel, anlamlı, kısa, ayetli ve hadisli hayırlı cumalar mesajları ve sözleri bugün binlerce kişiyle paylaşılacak. İşte Cuma mesajları galerisi!

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 29 ARALIK 2023 | Anlamlı, kısa, uzun, dualı, hadisli ve en güzel Cuma mesajları ve sözleri

RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 29 ARALIK 2023: KISA, UZUN, ANLAMLI VE YENİ CUMA MESAJLARI
Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

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RESİMLİ CUMA MESAJLARI 29 ARALIK 2023 | Anlamlı, kısa, uzun, dualı, hadisli ve en güzel Cuma mesajları ve sözleri

"O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MUBAREK OLSUN.

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 29 ARALIK 2023 | Anlamlı, kısa, uzun, dualı, hadisli ve en güzel Cuma mesajları ve sözleri

"O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MUBAREK OLSUN.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 29 ARALIK 2023 | Anlamlı, kısa, uzun, dualı, hadisli ve en güzel Cuma mesajları ve sözleri

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.

Ya Rabbim! Sen anne babalarımızı ve tüm inananları sonsuz rahmetinle bağışla ve cumamızı hayırlı, nurlu ve bereketli eyle, Amin! Selam ve dua ile hayırlı cumalar.

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