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Haberler Fotohaber MÜBAREK CUMA MESAJLARI! 25 Ağustos 2023 Hadisli, dualı, anlamlı, kısa, uzun, resimli Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar mesajı gönder
Giriş Tarihi: 25.08.2023 06:07 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 09:59

MÜBAREK CUMA MESAJLARI! 25 Ağustos 2023 Hadisli, dualı, anlamlı, kısa, uzun, resimli Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar mesajı gönder

Cuma mesajları ve sözleri gündemdeki yerini aldı. İslam alemi bu güne kavuşmanın huzurunu yaşıyor. Sevdiklerine "Hayırlı Cumalar" dilemek isteyenler bu kapsama hadisli, dualı, anlamlı, kısa, uzun gibi birçok çeşitle en güzel metin ve görsel arayışına çıktı. Sabah.com.tr olarak en güzel Cuma mesajları ve sözlerini bu başlık altında derledik. İşte 25 Ağustos 2023 tarihinde idrak edilecek olan mübarek günde paylaşabileceğiniz en güzel Cuma mesajları…

MÜBAREK CUMA MESAJLARI! 25 Ağustos 2023 Hadisli, dualı, anlamlı, kısa, uzun, resimli Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar mesajı gönder

En güzel Cuma mesajları bugün akşam saatleriyle beraber binlerce kişinin gündemine geldi. İslam alemi açısından oldukça önemli olan hatta Müslümanların bayramı olarak nitelendirilen günde yapılan her ibadetin ayrıca büyük sevabı oluyor. Böylesine önemli günde çevresine Hayırlı Cumalar dileklerini iletmek isteyen binlerce kişi En güzel dualı ve ayetli, kısa-uzun, aile akrabaya gönderilecek resimli yeni cuma mesajları araştırmasına çıktı. İşte Sizler için hazırladığımız en güzel Cuma mesajları içeriğimiz.

MÜBAREK CUMA MESAJLARI! 25 Ağustos 2023 Hadisli, dualı, anlamlı, kısa, uzun, resimli Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar mesajı gönder

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı Cumalar.

Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Selam ve dua ile… Hayırlı Cumalar.

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MÜBAREK CUMA MESAJLARI! 25 Ağustos 2023 Hadisli, dualı, anlamlı, kısa, uzun, resimli Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar mesajı gönder

Ey Rabbim… Sen'den dünya ve ahirette af ve afiyet diliyoruz. Her türlü semavi ve arzi afet ve belaları üzerimizden uzaklaştırmanı istiyoruz. Cumanız mübarek ve kabul olur inşallah…

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı Cumalar dilerim.

MÜBAREK CUMA MESAJLARI! 25 Ağustos 2023 Hadisli, dualı, anlamlı, kısa, uzun, resimli Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar mesajı gönder

Ya Rabbi! Sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme, amin. Hayırlı nurlu cumalar.

Rabbim sen unutan kullarından etme bizi, dara düşünce hatırlayan kullardan etme bizi yüce rabbim seni her vakit anan kullardan eyle bizi. Cumanız mübarek olsun

MÜBAREK CUMA MESAJLARI! 25 Ağustos 2023 Hadisli, dualı, anlamlı, kısa, uzun, resimli Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar mesajı gönder

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz. Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar.

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