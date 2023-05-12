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Haberler Fotohaber HAYIRLI CUMA MESAJLARI resimli 2023 galerisi: Dualı, hadisli, ayetli Hayırlı Cumalar mesajı göndermek için en yeni Cuma mesajları paylaşıldı!
Giriş Tarihi: 12.05.2023 07:02 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 07:02

HAYIRLI CUMA MESAJLARI resimli 2023 galerisi: Dualı, hadisli, ayetli Hayırlı Cumalar mesajı göndermek için en yeni Cuma mesajları paylaşıldı!

Cuma günü bu hafta da İslam alemi tarafından ibadetle dolu geçiriliyor. Müslümanlar sevdikleri için Cuma mesajları resimli 2023 araştırmalarına başladı. Birbirlerine iyi dilekte bulunmak, dua etmek ve Cumanız Mübarek Olsun demek için en güzel Cuma mesajı seçenekleri değerlendiriliyor. Bugüne özel namazı eda etmek için caminin yolu tutulurken dualı, hadisli, ayetli Hayırlı Cumalar mesajı araştırmalarına başlandı. Dini sözler sosyal medya üzerinden paylaşılıyor. İşte, en yeni ve farklı, hayırlı Cuma mesajları resimli 12 Mayıs 2023 galerisi…

HAYIRLI CUMA MESAJLARI resimli 2023 galerisi: Dualı, hadisli, ayetli Hayırlı Cumalar mesajı göndermek için en yeni Cuma mesajları paylaşıldı!

Cuma mesajlar ve dini sözler ile 12 Mayıs bugün gündemdeki yerini aldı. İslam alemi, dua kapısının aralandığı bu özel günde ibadetlerinin yanı sıra sevdiklerini de unutmuyor. Instagram, Facebook, WhatsApp üzerinden paylaşılan en yeni, farklı, hayırlı Cuma mesajları resimli 2023 galerisi sabah.com.tr'de derlendi. Namaz vaktine doğru araştırmalar hız kazandı. İşte, dualı, hadisli, ayetli Cuma mesajı yazılı, hareketli ve görselli seçenekleri ile yayında!

HAYIRLI CUMA MESAJLARI resimli 2023 galerisi: Dualı, hadisli, ayetli Hayırlı Cumalar mesajı göndermek için en yeni Cuma mesajları paylaşıldı!

HADİSLİ, DUALI, AYETLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2023

O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" Cuma gününüz bin mübarek olsun.

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı Cumalar.

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HAYIRLI CUMA MESAJLARI resimli 2023 galerisi: Dualı, hadisli, ayetli Hayırlı Cumalar mesajı göndermek için en yeni Cuma mesajları paylaşıldı!

Allah'ım, 'kin, kibir ve kim ne der' hastalıklarından sana sığınırım. Bu güzel cuma gününü senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmeyi nasip eyle. Amin. Hayırlı Cumalar.

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Selam ve dua ile… Hayırlı Cumalar.

HAYIRLI CUMA MESAJLARI resimli 2023 galerisi: Dualı, hadisli, ayetli Hayırlı Cumalar mesajı göndermek için en yeni Cuma mesajları paylaşıldı!

Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz. Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar.

HAYIRLI CUMA MESAJLARI resimli 2023 galerisi: Dualı, hadisli, ayetli Hayırlı Cumalar mesajı göndermek için en yeni Cuma mesajları paylaşıldı!

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı Cumalar dilerim.

Allah'tan bir dua gibi, Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Cumanız mübarek olsun.

Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar.

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