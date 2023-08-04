CUMA MESAJLARI 2023 SEÇENEKLERİ: En güzel, dualı, ayetli, kısa-uzun, resimli Cuma mesajları ve dini sözler ile sevdiklerinize Hayırlı Cumalar dileyin!

HADİSLİ, DUALI, AYETLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2023

O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" Cuma gününüz bin mübarek olsun.

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.

Allah'ım, 'kin, kibir ve kim ne der' hastalıklarından sana sığınırım. Bu güzel cuma gününü senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmeyi nasip eyle. Amin. Hayırlı Cumalar.