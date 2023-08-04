CUMA MESAJLARI 2023 SEÇENEKLERİ: En güzel, dualı, ayetli, kısa-uzun, resimli Cuma mesajları ve dini sözler ile sevdiklerinize Hayırlı Cumalar dileyin!

İslamiyet dinine göre en faziletli gün Cuma günüdür. Bu mübarek günde yapılan duaların, kılınan namazların ve okunan Kur'an-ı Kerim'in daha fazla sevabı vardır. Gerek whatsapp gibi uygulamalar gerekse sosyal medya üzerinden bugünün önemini anlatan görsel ve metinleri paylaşabilmek amacıyla araştırmalar sürerken en güzel, dualı, hadisli, ayetli, resimli Cuma Mesajları ve sözlerini Sabah.com.tr olarak sizler için derledik. Sabah saatleriyle beraber de "2023 Dualı, hadisli, ayetli, resimli Cuma mesajları sözleri ile Hayırlı Cumalar görselleri" araştırma konusu haline geldi. İşte o metin ve görseller.