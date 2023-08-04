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Haberler Fotohaber CUMA MESAJLARI 2023 SEÇENEKLERİ: En güzel, dualı, ayetli, kısa-uzun, resimli Cuma mesajları ve dini sözler ile sevdiklerinize Hayırlı Cumalar dileyin!
Giriş Tarihi: 04.08.2023 09:29 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023 09:29

CUMA MESAJLARI 2023 SEÇENEKLERİ: En güzel, dualı, ayetli, kısa-uzun, resimli Cuma mesajları ve dini sözler ile sevdiklerinize Hayırlı Cumalar dileyin!

İslamiyet dinine göre en faziletli gün Cuma günüdür. Bu mübarek günde yapılan duaların, kılınan namazların ve okunan Kur'an-ı Kerim'in daha fazla sevabı vardır. Gerek whatsapp gibi uygulamalar gerekse sosyal medya üzerinden bugünün önemini anlatan görsel ve metinleri paylaşabilmek amacıyla araştırmalar sürerken en güzel, dualı, hadisli, ayetli, resimli Cuma Mesajları ve sözlerini Sabah.com.tr olarak sizler için derledik. Sabah saatleriyle beraber de "2023 Dualı, hadisli, ayetli, resimli Cuma mesajları sözleri ile Hayırlı Cumalar görselleri" araştırma konusu haline geldi. İşte o metin ve görseller.

CUMA MESAJLARI 2023 SEÇENEKLERİ: En güzel, dualı, ayetli, kısa-uzun, resimli Cuma mesajları ve dini sözler ile sevdiklerinize Hayırlı Cumalar dileyin!

Cuma mesajları ve sözleri seçenekleri… Sevdiklerine ve çevresine "Hayırlı Cumalar" dilemek isteyen binlerce vatandaş bu noktada internet üzerinden "En güzel, uzun, kısa, ayetli, dualı, hadisli ve resimli Cuma mesajları ve sözleri" araştırmasına çıktı. Ağustos ayının ilk Cumasında binlerce müslüman ibadetlerini yerine getirecek ve bugüne kavuşmanın manevi huzuruyla rabbine şükredecek. İşte sabah.com.tr olarak sizler için hazırladığımız en güzel Cuma mesajları içeriğimiz ve detaylar.

CUMA MESAJLARI 2023 SEÇENEKLERİ: En güzel, dualı, ayetli, kısa-uzun, resimli Cuma mesajları ve dini sözler ile sevdiklerinize Hayırlı Cumalar dileyin!

HADİSLİ, DUALI, AYETLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2023

O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" Cuma gününüz bin mübarek olsun.

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.

Allah'ım, 'kin, kibir ve kim ne der' hastalıklarından sana sığınırım. Bu güzel cuma gününü senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmeyi nasip eyle. Amin. Hayırlı Cumalar.

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CUMA MESAJLARI 2023 SEÇENEKLERİ: En güzel, dualı, ayetli, kısa-uzun, resimli Cuma mesajları ve dini sözler ile sevdiklerinize Hayırlı Cumalar dileyin!

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı Cumalar.

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Selam ve dua ile… Hayırlı Cumalar.

CUMA MESAJLARI 2023 SEÇENEKLERİ: En güzel, dualı, ayetli, kısa-uzun, resimli Cuma mesajları ve dini sözler ile sevdiklerinize Hayırlı Cumalar dileyin!

Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz. Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar.

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı Cumalar dilerim.

CUMA MESAJLARI 2023 SEÇENEKLERİ: En güzel, dualı, ayetli, kısa-uzun, resimli Cuma mesajları ve dini sözler ile sevdiklerinize Hayırlı Cumalar dileyin!

Allah'tan bir dua gibi, Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Cumanız mübarek olsun.

Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar.

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

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