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Haberler Fotohaber Cuma mesajları resimli 2023 bugüne özel yeni galeri! Dualı, hadisli, ayetli Hayırlı Cumalar görselleri ile farklı, en yeni Cuma mesajları!
Giriş Tarihi: 22.06.2023 23:47 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023 00:01

Cuma mesajları resimli 2023 bugüne özel yeni galeri! Dualı, hadisli, ayetli Hayırlı Cumalar görselleri ile farklı, en yeni Cuma mesajları!

22 Haziran Cuma günü gelip çattı. Milyonlarca Müslüman, öğle saatlerinde namaz ibadeti için camilerin yolunu tutacak. Namaz öncesi ve sonrasında sevdiklerine Cumanız Mübarek Olsun demek isteyenler ise en yeni Cuma mesajları resimli 2023 seçenekleri için araştırmalarına başladı. Hz. Peygamber Efendimiz'in (s.a.s) üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün olarak nitelendirdiği bu özel günde en güzel Cuma mesajı seçenekleri değerlendiriliyor. Sosyal medya üzerinden paylaşılmak üzere dualı, hadisli, ayetli Hayırlı Cumalar görselleri ve mesajları araştırılıyor. İşte; en güzel, farklı, hayırlı Cuma mesajları resimli 2023 dini sözler…

Cuma mesajları resimli 2023 bugüne özel yeni galeri! Dualı, hadisli, ayetli Hayırlı Cumalar görselleri ile farklı, en yeni Cuma mesajları!

Cuma mesajları kısa, uzun, ayetli, farklı, anlamlı seçenekleri ile araştırılıyor. İslam alemi, bir mübarek güne daha kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyor. Namaz ibadetini yerine getirmek isteyen Müslümanlar, öğle ezanı vaktiyle beraber camileri dolup taşıracak. Öte yandan bu özel günü kutlamak isteyenler Instagram, Facebook, WhatsApp üzerinden paylaşımlara başladı. Biz de sabah.com.tr olarak en yeni, farklı, hayırlı Cuma mesajları resimli 2023 yeni galerisini bugüne özel sizler için derledik. İl il değişen namaz vakti ile beraber Peygamber Efendimiz'in sözleri de araştırılıyor. İşte, 22 Haziran 2023 dualı, hadisli, ayetli Cuma mesajı resimli seçenekleri ile yayında!

Cuma mesajları resimli 2023 bugüne özel yeni galeri! Dualı, hadisli, ayetli Hayırlı Cumalar görselleri ile farklı, en yeni Cuma mesajları!

HADİSLİ, DUALI, AYETLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2023

O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" Cuma gününüz bin mübarek olsun.

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı Cumalar.

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Cuma mesajları resimli 2023 bugüne özel yeni galeri! Dualı, hadisli, ayetli Hayırlı Cumalar görselleri ile farklı, en yeni Cuma mesajları!

Allah'ım, 'kin, kibir ve kim ne der' hastalıklarından sana sığınırım. Bu güzel cuma gününü senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmeyi nasip eyle. Amin. Hayırlı Cumalar.

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Selam ve dua ile… Hayırlı Cumalar.

Cuma mesajları resimli 2023 bugüne özel yeni galeri! Dualı, hadisli, ayetli Hayırlı Cumalar görselleri ile farklı, en yeni Cuma mesajları!

Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz. Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar.

Cuma mesajları resimli 2023 bugüne özel yeni galeri! Dualı, hadisli, ayetli Hayırlı Cumalar görselleri ile farklı, en yeni Cuma mesajları!

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı Cumalar dilerim.

Allah'tan bir dua gibi, Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Cumanız mübarek olsun.

Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar.

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