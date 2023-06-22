Cuma mesajları resimli 2023 bugüne özel yeni galeri! Dualı, hadisli, ayetli Hayırlı Cumalar görselleri ile farklı, en yeni Cuma mesajları!

22 Haziran Cuma günü gelip çattı. Milyonlarca Müslüman, öğle saatlerinde namaz ibadeti için camilerin yolunu tutacak. Namaz öncesi ve sonrasında sevdiklerine Cumanız Mübarek Olsun demek isteyenler ise en yeni Cuma mesajları resimli 2023 seçenekleri için araştırmalarına başladı. Hz. Peygamber Efendimiz'in (s.a.s) üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün olarak nitelendirdiği bu özel günde en güzel Cuma mesajı seçenekleri değerlendiriliyor. Sosyal medya üzerinden paylaşılmak üzere dualı, hadisli, ayetli Hayırlı Cumalar görselleri ve mesajları araştırılıyor. İşte; en güzel, farklı, hayırlı Cuma mesajları resimli 2023 dini sözler…