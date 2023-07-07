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Haberler Fotohaber HAYIRLI CUMA MESAJLARI 7 TEMMUZ GALERİSİ | Cumanız Mübarek Olsun görselleri ile farklı, resimli ve en yeni Cuma mesajları ve sözleri!
Giriş Tarihi: 07.07.2023 07:42 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023 07:42

HAYIRLI CUMA MESAJLARI 7 TEMMUZ GALERİSİ | Cumanız Mübarek Olsun görselleri ile farklı, resimli ve en yeni Cuma mesajları ve sözleri!

7 Temmuz Cuma günü gelip çattı. İslam alemi, namaz ibadetlerini yerine getirmek üzere öğle vaktinde camilere koşacak. Ailesine, akrabalarına, arkadaşlarına, kısacası sevdiklerine Cumanız Mübarek Olsun demek isteyen Müslümanlar ise sabah saatlerinden itibaren araştırmalara başladı. Bugüne özel Cuma mesajları resimli 2023 yeni seçenekleri tercih ediliyor. Dua kapısının aralandığı bu mübarek günde en güzel Cuma mesajı ve sözleri seçenekleri sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Dualı, hadisli, ayetli Hayırlı Cumalar görselleri ve mesajları bugünün huzurunu paylaşmak isteyenlerin gönderilerini süslüyor. İşte; Facebook, Instagram, WhatsApp gibi platformlar üzerinden yakınlarınıza iletebileceğiniz kısa, uzun, en yeni, farklı, resimli, hayırlı Cuma mesajları resimli 2023 dini sözler…

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 7 Temmuz 2023 galerisi derlendi! Hayırlı Cumalar görselleri ile en yeni, farklı, hayırlı Cuma mesajları ve sözleri

Cuma mesajları kısa, uzun, hareketli, anlamlı seçenekleri ile dini sözler gündemdeki yerini aldı. İslam alemi 7 Temmuz Cuma günü namaz ibadetini eda etmek için camilerin yolunu tutacak. Milyonlarca Müslümanlar, ibadet planlarını çıkardı. Yakınlarına hayırlı Cumalar dilemek isteyenler Instagram, Facebook, WhatsApp üzerinden paylaşımlara başladı. En yeni, farklı, hayırlı Cuma mesajları resimli 2023 yeni galerisi bugüne özel derlendi. 7 Temmuz 2023 namaz vakti ile birlikte Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s) sözleri de gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, bugüne özel en güzel, dualı, hadisli, ayetli Cuma mesajı resimli seçenekleri ve dini sözler yayında!

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 7 Temmuz 2023 galerisi derlendi! Hayırlı Cumalar görselleri ile en yeni, farklı, hayırlı Cuma mesajları ve sözleri

HADİSLİ, DUALI, AYETLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2023

O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" Cuma gününüz bin mübarek olsun.

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.

Allah'ım, 'kin, kibir ve kim ne der' hastalıklarından sana sığınırım. Bu güzel cuma gününü senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmeyi nasip eyle. Amin. Hayırlı Cumalar.

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RESİMLİ CUMA MESAJLARI 7 Temmuz 2023 galerisi derlendi! Hayırlı Cumalar görselleri ile en yeni, farklı, hayırlı Cuma mesajları ve sözleri

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı Cumalar.

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Selam ve dua ile… Hayırlı Cumalar.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 7 Temmuz 2023 galerisi derlendi! Hayırlı Cumalar görselleri ile en yeni, farklı, hayırlı Cuma mesajları ve sözleri

Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz. Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar.

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı Cumalar dilerim.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 7 Temmuz 2023 galerisi derlendi! Hayırlı Cumalar görselleri ile en yeni, farklı, hayırlı Cuma mesajları ve sözleri

Allah'tan bir dua gibi, Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Cumanız mübarek olsun.

Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar.

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

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