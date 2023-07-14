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Haberler Fotohaber ÖZEL CUMA GÜNÜ MESAJLARI 14 Temmuz 2023! Yeni Cuma mesajları resimli ve yazılı seçenekleri ile yayında! Ayetli, dualı, hadisli Hayırlı Cumalar mesajı gönder!
Giriş Tarihi: 14.07.2023 07:48 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023 07:48

ÖZEL CUMA GÜNÜ MESAJLARI 14 Temmuz 2023! Yeni Cuma mesajları resimli ve yazılı seçenekleri ile yayında! Ayetli, dualı, hadisli Hayırlı Cumalar mesajı gönder!

Cuma mesajları resimli 2023 yeni görseller ile araştırılıyor. İslam alemi için oldukça önemli Cuma namazı bu hafta da gündemdeki yerini aldı. Sevdiklerine "Hayırlı Cumalar" demek isteyenler araştırmalara başladı. SMS, WhatsApp, Facebook, Instagram üzerinden Cuma sözleri ve mesajı paylaşmak isteyenler harekete geçti. Cuma mesajları yazılı anlamlı, kısa, uzun, farklı seçenekleri ile araştırılıyor. Aileye, akrabaya, arkadaşa, tanıdıklara atılacak mesajlar derlendi. Dualı, hadisli , ayetli Cuma günü mesajları göndermek isteyenler en yeni seçeneklere yöneliyor. İşte, 14 Temmuz 2023 tarihli en güzel, farklı, resimli Cuma mesajları ve sözleri…

ÖZEL CUMA GÜNÜ MESAJLARI 14 Temmuz 2023! Yeni Cuma mesajları resimli ve yazılı seçenekleri ile yayında! Ayetli, dualı, hadisli Hayırlı Cumalar mesajı gönder!

Cuma mesajları 14 Temmuz 2023'e özel olarak yayında. "Cumanız Mübarek Olsun" görselleri ile sevdiklerinin Cuma gününü kutlamak isteyenler araştırmalara hız kazandırdı. Dua kapısının aralandığı bu özel günde Cuma mesajları resimli 2023 yeni galeri üzerinde seçenekler değerlendiriliyor. Sosyal medya ve telefondan mesaj göndermek isteyenler özel ve farklı sözlere yöneliyor. Cuma sözleri dini resimler ile araştırılıyor. İşte, Hayırlı, yazılı ve resimli Cuma mesajları galerisi…

ÖZEL CUMA GÜNÜ MESAJLARI 14 Temmuz 2023! Yeni Cuma mesajları resimli ve yazılı seçenekleri ile yayında! Ayetli, dualı, hadisli Hayırlı Cumalar mesajı gönder!

HADİSLİ, DUALI, AYETLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2023

O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" Cuma gününüz bin mübarek olsun.

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.

Allah'ım, 'kin, kibir ve kim ne der' hastalıklarından sana sığınırım. Bu güzel cuma gününü senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmeyi nasip eyle. Amin. Hayırlı Cumalar.

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ÖZEL CUMA GÜNÜ MESAJLARI 14 Temmuz 2023! Yeni Cuma mesajları resimli ve yazılı seçenekleri ile yayında! Ayetli, dualı, hadisli Hayırlı Cumalar mesajı gönder!

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı Cumalar.

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Selam ve dua ile… Hayırlı Cumalar.

ÖZEL CUMA GÜNÜ MESAJLARI 14 Temmuz 2023! Yeni Cuma mesajları resimli ve yazılı seçenekleri ile yayında! Ayetli, dualı, hadisli Hayırlı Cumalar mesajı gönder!

Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz. Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar.

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı Cumalar dilerim.

ÖZEL CUMA GÜNÜ MESAJLARI 14 Temmuz 2023! Yeni Cuma mesajları resimli ve yazılı seçenekleri ile yayında! Ayetli, dualı, hadisli Hayırlı Cumalar mesajı gönder!

Allah'tan bir dua gibi, Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Cumanız mübarek olsun.

Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar.

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

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