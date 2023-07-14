ÖZEL CUMA GÜNÜ MESAJLARI 14 Temmuz 2023! Yeni Cuma mesajları resimli ve yazılı seçenekleri ile yayında! Ayetli, dualı, hadisli Hayırlı Cumalar mesajı gönder!

Cuma mesajları resimli 2023 yeni görseller ile araştırılıyor. İslam alemi için oldukça önemli Cuma namazı bu hafta da gündemdeki yerini aldı. Sevdiklerine "Hayırlı Cumalar" demek isteyenler araştırmalara başladı. SMS, WhatsApp, Facebook, Instagram üzerinden Cuma sözleri ve mesajı paylaşmak isteyenler harekete geçti. Cuma mesajları yazılı anlamlı, kısa, uzun, farklı seçenekleri ile araştırılıyor. Aileye, akrabaya, arkadaşa, tanıdıklara atılacak mesajlar derlendi. Dualı, hadisli , ayetli Cuma günü mesajları göndermek isteyenler en yeni seçeneklere yöneliyor. İşte, 14 Temmuz 2023 tarihli en güzel, farklı, resimli Cuma mesajları ve sözleri…