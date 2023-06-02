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Haberler Fotohaber 2 HAZİRAN CUMA MESAJLARI | Hayırlı Cumalar görselleri ile en yeni, farklı, resimli hayırlı Cuma mesajları ve sözleri seçenekleri
Giriş Tarihi: 02.06.2023 08:07 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023 08:07

2 HAZİRAN CUMA MESAJLARI | Hayırlı Cumalar görselleri ile en yeni, farklı, resimli hayırlı Cuma mesajları ve sözleri seçenekleri

2 Haziran Cuma günü gelişiyle birlikte ibadetleri de beraberinde getirdi. Müslümanlar, sevdiklerine Cumanız Mübarek Olsun demek için Cuma mesajları resimli 2023 yeni seçeneklere yöneldi. Dua kapısının aralandığı bu özel günde en güzel Cuma mesajı seçenekleri değerlendiriliyor. Namazlarını eda edecekler Camii yolunda yerini aldı. Dualı, hadisli, ayetli Hayırlı Cumalar resmi ve mesajları araştırılıyor. Sosyal medya üzerinden paylaşımlar başladı. İşte; en yeni, farklı, hayırlı Cuma mesajları resimli 2023 dini sözler…

2 HAZİRAN CUMA MESAJLARI | Hayırlı Cumalar görselleri ile en yeni, farklı, resimli hayırlı Cuma mesajları ve sözleri seçenekleri

Cuma mesajlar hareketli, anlamlı, kısa, uzun seçenekleri ile araştırılıyor. İslam alemi, ibadet planlarını çıkarırken Instagram, Facebook, WhatsApp üzerinden paylaşımlar başladı. En yeni, farklı, hayırlı Cuma mesajları resimli 2023 yeni galerisi bugüne özel derlendi. 2 Haziran 2023 namaz vakti ile birlikte Peygamber Efendimiz'in sözleri de araştırılıyor. İşte, dualı, hadisli, ayetli Cuma mesajı resimli seçenekleri ile yayında!

2 HAZİRAN CUMA MESAJLARI | Hayırlı Cumalar görselleri ile en yeni, farklı, resimli hayırlı Cuma mesajları ve sözleri seçenekleri

HADİSLİ, DUALI, AYETLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2023

O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" Cuma gününüz bin mübarek olsun.

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı Cumalar.

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2 HAZİRAN CUMA MESAJLARI | Hayırlı Cumalar görselleri ile en yeni, farklı, resimli hayırlı Cuma mesajları ve sözleri seçenekleri

Allah'ım, 'kin, kibir ve kim ne der' hastalıklarından sana sığınırım. Bu güzel cuma gününü senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmeyi nasip eyle. Amin. Hayırlı Cumalar.

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Selam ve dua ile… Hayırlı Cumalar.

2 HAZİRAN CUMA MESAJLARI | Hayırlı Cumalar görselleri ile en yeni, farklı, resimli hayırlı Cuma mesajları ve sözleri seçenekleri

Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz. Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar.

2 HAZİRAN CUMA MESAJLARI | Hayırlı Cumalar görselleri ile en yeni, farklı, resimli hayırlı Cuma mesajları ve sözleri seçenekleri

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı Cumalar dilerim.

Allah'tan bir dua gibi, Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Cumanız mübarek olsun.

Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar.

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