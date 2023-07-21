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Haberler Fotohaber Cuma Mesajları ve Hayırlı Cumalar Sözleri: Sevdiklerinize göndereceğiniz en güzel, anlamlı, farklı, dualı, kısa-uzun, ayetli, hadisli, resimli Cuma Mesajları
Giriş Tarihi: 21.07.2023 06:36 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023 06:41

Cuma Mesajları ve Hayırlı Cumalar Sözleri: Sevdiklerinize göndereceğiniz en güzel, anlamlı, farklı, dualı, kısa-uzun, ayetli, hadisli, resimli Cuma Mesajları

Cuma mesajları ve sözleri ile sevdiklerinin bu özel gününü kutlamak isteyenler için en güzel, değişik ve farklı seçenekler burada. Muharrem ayının ilk cuması için camilere gitmeye hazırlanan milyonlarca vatandaş, sosyal medyada paylaşım yapmak için anlamlı, hadisli, ayetli Hayırlı Cumalar sözleri için araştırmaya koyuldu. Sizler de WhatsApp, Facebook, Instagram gibi sosyal mecralarda "Cumanız mübarek olsun" paylaşımında bulunmak istiyorsanız en güzel seçeneklere haberin devamından ulaşabilirsiniz. İşte sevdiklerinize göndereceğiniz en güzel, anlamlı, farklı, dualı, kısa-uzun, ayetli, hadisli, resimli Cuma Mesajları!

Cuma Mesajları ve Hayırlı Cumalar Sözleri: Sevdiklerinize göndereceğiniz en güzel, anlamlı, farklı, dualı, kısa-uzun, ayetli, hadisli, resimli Cuma Mesajları

Resimli Cuma Mesajları ile yakınlarınıza bugünün önemini hatırlatabilir, hem kendinizin hem de sevdiklerinizin sevap kazanmasına vesile olabilirsiniz. Mübarek Cuma günü Müslüman alemi için bayram kabul edilirken 21 Temmuz Cuma günü Muharrem ayının ilk Cuması olması nedeniyle daha büyük önem teşkil ediyor. Bu sebeple dualı, ayetli, hadisli Cuma mesajları ve Hayırlı Cumalar sözleri sıkça tercih ediliyor. İşte sevdiklerinize göndereceğiniz en güzel, anlamlı, farklı, dualı, kısa-uzun, ayetli, hadisli, resimli Cuma Mesajları…

Cuma Mesajları ve Hayırlı Cumalar Sözleri: Sevdiklerinize göndereceğiniz en güzel, anlamlı, farklı, dualı, kısa-uzun, ayetli, hadisli, resimli Cuma Mesajları

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI - 21 TEMMUZ 2023

"Allahım! Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz hatalarımızı, günahlarımızı bağışla. Bizlere Merhamet buyur. Şüphesiz Sen merhametlilerin en merhametlisisin."

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Cuma Mesajları ve Hayırlı Cumalar Sözleri: Sevdiklerinize göndereceğiniz en güzel, anlamlı, farklı, dualı, kısa-uzun, ayetli, hadisli, resimli Cuma Mesajları

Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun.

Cuma Mesajları ve Hayırlı Cumalar Sözleri: Sevdiklerinize göndereceğiniz en güzel, anlamlı, farklı, dualı, kısa-uzun, ayetli, hadisli, resimli Cuma Mesajları

Gözlerinizin sadece güzellikleri göreceği bir gün olsun. #hayırlıcumalar

Yerin, göğün, mülkün ve her türlü iyiliğin sahibi, Yüce Mevlam'ın ümidinizi kaybettiğinizde sizin için yazdığı kaderin, hayallerinizden daha güzel olduğunu hatırlatacağı, gönlünüzce bir gün olsun inşallah. Hayırlı cumalar.

Cuma Mesajları ve Hayırlı Cumalar Sözleri: Sevdiklerinize göndereceğiniz en güzel, anlamlı, farklı, dualı, kısa-uzun, ayetli, hadisli, resimli Cuma Mesajları

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.

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