Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı saati 12 Mayıs 2023

Cuma namazı saati 12 Mayıs için araştırılıyor. Öğle ezanı vaktinde eda edilen namazı kaçırmak istemeyen milyonlarca Müslüman, kendi yaşadıkları illerdeki namaz vakitlerini öğrenmek için sorgulamalarına başladı. Bu noktada İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa başta olmak üzere 81 ilde bugün öğle ezanı saat kaçta okunacak sorusu gündemdeki yerini aldı. İl il Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. Peki, Diyanet namaz vakitleri ile Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Cuma namazı saati 12 Mayıs 2023