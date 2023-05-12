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Haberler Fotohaber Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı saati 12 Mayıs 2023
Giriş Tarihi: 12.05.2023 11:31 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 11:31

Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı saati 12 Mayıs 2023

Cuma namazı saati 12 Mayıs için araştırılıyor. Öğle ezanı vaktinde eda edilen namazı kaçırmak istemeyen milyonlarca Müslüman, kendi yaşadıkları illerdeki namaz vakitlerini öğrenmek için sorgulamalarına başladı. Bu noktada İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa başta olmak üzere 81 ilde bugün öğle ezanı saat kaçta okunacak sorusu gündemdeki yerini aldı. İl il Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. Peki, Diyanet namaz vakitleri ile Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Cuma namazı saati 12 Mayıs 2023

Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı saati 12 Mayıs 2023

Cuma namazı saati il il sorgulanıyor. Mübarek Cuma gününde namaz ibadetini yerine getirecek olan Müslümanlar, öğle ezanı vaktinden önce camilerin yolunu tutacak. Bu noktada Cuma namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa başta olmak üzere 81 ilde araştırılmaya başladı. Namaz vakitleri bilgisi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Peki, Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul Cuma namazı saat kaçta kılınacak, öğle ezanı kaçta okunuyor? İşte, Diyanet namaz vakitleri ile 12 Mayıs il il Cuma namazı saati...

Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı saati 12 Mayıs 2023

DİYANET İLE CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? 12 MAYIS 2023

ANKARA'DA CUMA NAMAZI KAÇTA? 12.50

İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ: 13.13

BURSA CUMA NAMAZI: 13.05

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Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı saati 12 Mayıs 2023

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Cuma namazı öncelikle dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır.

Camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.

Öncelikle "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekat farzını kılmaya. Uydum hazır olan imama." diye niyet ederiz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getiririz ve namaza başlarız.

Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı saati 12 Mayıs 2023

Tekbirden sonra elleri bağlarız ve sessizce Sübhaneke okuruz. Sübhaneke'den sonra bir şey okumayız ve imamı dinleriz.

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükuya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.

"Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkarız ve ikinci rekata başlarız. Ayağa kalktıktan sonra ellerimizi bağlarız ve hiçbir şey okumadan imamı dinleriz.

Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı saati 12 Mayıs 2023

Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata otururuz ve Ettehiyyatü, Allahumme Salli, Allahumme Barik ve Rabbena dualarını okuruz.

Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüzümüzü sağa çevirir "Es selamu aleyküm ve rahmet'ullah" der selam veririz. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.

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