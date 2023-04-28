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Haberler Fotohaber CUMA NAMAZI SAATİ İL İL: Diyanet ile 28 Nisan cuma namazı vakti ne zaman, saat kaçta? Ezan kaçta okunacak, kaçta bitecek?
Giriş Tarihi: 28.04.2023 09:31 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 09:31

CUMA NAMAZI SAATİ İL İL: Diyanet ile 28 Nisan cuma namazı vakti ne zaman, saat kaçta? Ezan kaçta okunacak, kaçta bitecek?

Cuma gününün gelmesi ile beraber yurdun dört bir yanında "Cuma namazı vakti, saat kaçta kılınacak, ezan saat kaçta okunacak?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. Namazın saati, 81 il için Diyanet Başkanlığı tarafından duyuruldu. İl il 28 Nisan cuma namazı vakitleri 81 ilde değişiklik gösterecek. Mübarek Cuma gününün hürmetine eller semaya kaldırılacak ve farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât sünnet ve iki rekât farz olarak kılınacak. Peki, Cuma namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak, ezan kaçta okunacak, kaçta bitecek? İşte il il 28 Nisan Cuma namazı saatleri…

CUMA NAMAZI SAATİ İL İL: Diyanet ile 28 Nisan cuma namazı vakti ne zaman, saat kaçta? Ezan kaçta okunacak, kaçta bitecek?

Cuma namazı saati araştırılıyor. Binlerce Müslüman Bugün İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm illerde namaza gitmeden hemen önce Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından resmi site üzerinden duyurulan il il namaz vakitlerini inceliyor. 28 Nisan 2023 bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak, ezan saat kaçta okunacak?" İşte Diyanet'in yayınladığı il il Cuma namazı saati ve saat kaçta sorusunun yanıtı...

CUMA NAMAZI SAATİ İL İL: Diyanet ile 28 Nisan cuma namazı vakti ne zaman, saat kaçta? Ezan kaçta okunacak, kaçta bitecek?

İL İL CUMA NAMAZI SAATİ: DİYANET İLE 28 NİSAN 2023 CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İSTANBUL: 13:07

ANKARA: 12:51

İZMİR:13:14

BURSA: 13:06

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CUMA NAMAZI SAATİ İL İL: Diyanet ile 28 Nisan cuma namazı vakti ne zaman, saat kaçta? Ezan kaçta okunacak, kaçta bitecek?

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Cuma namazı öncelikle dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır.

Camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.

Öncelikle "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekat farzını kılmaya. Uydum hazır olan imama." diye niyet ederiz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getiririz ve namaza başlarız.

Tekbirden sonra elleri bağlarız ve sessizce Sübhaneke okuruz. Sübhaneke'den sonra bir şey okumayız ve imamı dinleriz.

CUMA NAMAZI SAATİ İL İL: Diyanet ile 28 Nisan cuma namazı vakti ne zaman, saat kaçta? Ezan kaçta okunacak, kaçta bitecek?

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükuya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.

CUMA NAMAZI SAATİ İL İL: Diyanet ile 28 Nisan cuma namazı vakti ne zaman, saat kaçta? Ezan kaçta okunacak, kaçta bitecek?

"Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkarız ve ikinci rekata başlarız. Ayağa kalktıktan sonra ellerimizi bağlarız ve hiçbir şey okumadan imamı dinleriz.

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.

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