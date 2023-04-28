CUMA NAMAZI SAATİ İL İL: Diyanet ile 28 Nisan cuma namazı vakti ne zaman, saat kaçta? Ezan kaçta okunacak, kaçta bitecek?

Cuma gününün gelmesi ile beraber yurdun dört bir yanında "Cuma namazı vakti, saat kaçta kılınacak, ezan saat kaçta okunacak?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. Namazın saati, 81 il için Diyanet Başkanlığı tarafından duyuruldu. İl il 28 Nisan cuma namazı vakitleri 81 ilde değişiklik gösterecek. Mübarek Cuma gününün hürmetine eller semaya kaldırılacak ve farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât sünnet ve iki rekât farz olarak kılınacak. Peki, Cuma namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak, ezan kaçta okunacak, kaçta bitecek? İşte il il 28 Nisan Cuma namazı saatleri…