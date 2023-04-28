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Haberler Fotohaber Cumhurbaşkanı adaylarının propaganda konuşma sırası nasıl ve ne zaman olacak? YSK kurasıyla Cumhurbaşkanı adaylarının propaganda konuşma sırası açıklandı!
Giriş Tarihi: 28.04.2023 16:34 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 16:38

Cumhurbaşkanı adaylarının propaganda konuşma sırası nasıl ve ne zaman olacak? YSK kurasıyla Cumhurbaşkanı adaylarının propaganda konuşma sırası açıklandı!

14 Mayıs için nefesler tutulurken gözler Cumhurbaşkanı adaylarının propaganda konuşmasına çevrildi. Siyasi partiler, 7 Mayıs Pazar günü ve 13 Mayıs Cumartesi günü TRT ekranlarından propaganda konuşmalarını gerçekleştirecek. Bu kapsamda ise vatandaşlar "Cumhurbaşkanı adaylarının propaganda konuşma sırası nasıl ve ne zaman olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Adayların konuşma sırası YSK kura çekimi ile belirlendi. Peki, Cumhurbaşkanı adaylarının propaganda konuşma sırası nasıl olacak? İşte detaylar.

Cumhurbaşkanı adaylarının propaganda konuşma sırası nasıl ve ne zaman olacak? YSK kurasıyla Cumhurbaşkanı adaylarının propaganda konuşma sırası açıklandı!

Cumhurbaşkanı adaylarının propaganda konuşma sırası YSK kura çekimi ile belli oldu. Adaylar 7 ve 13 Mayıs tarihlerinde TRT ekranlarından propaganda konuşmalarını yapmak üzere ekranlara çıkacak. Bu kapsamda ise merak edilen konular arasında "Cumhurbaşkanı adaylarının propaganda konuşma sırası nasıl ve ne zaman olacak?" soruları yer alıyor. İşte Cumhurbaşkanı adaylarının propaganda konuşmalarına dair tüm detaylar.

Cumhurbaşkanı adaylarının propaganda konuşma sırası nasıl ve ne zaman olacak? YSK kurasıyla Cumhurbaşkanı adaylarının propaganda konuşma sırası açıklandı!

ADAYLARIN PROPAGANDA KONUŞMA SIRASI NASIL OLACAK?

Cumhurbaşkanı adayları ile siyasi partilerin 7 Mayıs Pazar günü ve 13 Mayıs Cumartesi günü TRT ekranlarından yapacakları 10'ar dakikalık propaganda konuşmalarının yayın sıraları YSK'daki kura çekimi ile açıklandı.

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Cumhurbaşkanı adaylarının propaganda konuşma sırası nasıl ve ne zaman olacak? YSK kurasıyla Cumhurbaşkanı adaylarının propaganda konuşma sırası açıklandı!

Buna göre; TRT'deki birinci programın ilk konuşmasını Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci konuşmasını Sinan Oğan, üçüncü konuşmasını Muharrem İnce ve son konuşmasını Recep Tayyip Erdoğan yapacak.

Cumhurbaşkanı adaylarının propaganda konuşma sırası nasıl ve ne zaman olacak? YSK kurasıyla Cumhurbaşkanı adaylarının propaganda konuşma sırası açıklandı!

İkinci programda ise sırasıyla; Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan ve Recep Tayyip Erdoğan konuşacak.

Cumhurbaşkanı adaylarının propaganda konuşma sırası nasıl ve ne zaman olacak? YSK kurasıyla Cumhurbaşkanı adaylarının propaganda konuşma sırası açıklandı!

SİYASİ PARTİLERİN PROPAGANDA KONUŞMALARI DA BELİRLENDİ

YSK tarafından siyasi partilerin yapacakları propaganda konuşmaları da kurayla belirlendi. Buna göre sırasıyla;

Yeniden Refah Partisi, Halkın Kurtuluşu Partisi, Adalet Partisi, Güç Birliği Partisi, Anavatan Partisi, Hak ve Özgürlük Partisi, Adalet Birlik Partisi, Memleket Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Vatan Partisi, Büyük Birlik Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Milli Yol Partisi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Yenilik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Zafer Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Millet Partisi, Sol Parti ve Genç Parti temsilcileri 10'ar dakikalık konuşma yapacak.

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