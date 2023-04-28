Cumhurbaşkanı adaylarının propaganda konuşma sırası nasıl ve ne zaman olacak? YSK kurasıyla Cumhurbaşkanı adaylarının propaganda konuşma sırası açıklandı!

14 Mayıs için nefesler tutulurken gözler Cumhurbaşkanı adaylarının propaganda konuşmasına çevrildi. Siyasi partiler, 7 Mayıs Pazar günü ve 13 Mayıs Cumartesi günü TRT ekranlarından propaganda konuşmalarını gerçekleştirecek. Bu kapsamda ise vatandaşlar "Cumhurbaşkanı adaylarının propaganda konuşma sırası nasıl ve ne zaman olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Adayların konuşma sırası YSK kura çekimi ile belirlendi. Peki, Cumhurbaşkanı adaylarının propaganda konuşma sırası nasıl olacak? İşte detaylar.