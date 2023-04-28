Cumhurbaşkanı adaylarının propaganda konuşma sırası nasıl ve ne zaman olacak? YSK kurasıyla Cumhurbaşkanı adaylarının propaganda konuşma sırası açıklandı!

Cumhurbaşkanı adaylarının propaganda konuşma sırası YSK kura çekimi ile belli oldu. Adaylar 7 ve 13 Mayıs tarihlerinde TRT ekranlarından propaganda konuşmalarını yapmak üzere ekranlara çıkacak. Bu kapsamda ise merak edilen konular arasında "Cumhurbaşkanı adaylarının propaganda konuşma sırası nasıl ve ne zaman olacak?" soruları yer alıyor. İşte Cumhurbaşkanı adaylarının propaganda konuşmalarına dair tüm detaylar.