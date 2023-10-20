Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER 20 EKİM | AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler lisesine göre az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde/büyüklüğünde?
Giriş Tarihi: 20.10.2023 06:40 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 06:40

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER 20 EKİM | AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler lisesine göre az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde/büyüklüğünde?

Son dakika deprem haberleri...20 Ekim 2023 Cuma günü Türkiye yeni deprem haberleri gündeme geldi. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde özellikle afet bölgesi olarak nitelediğimiz altı il başta olmak üzere her gün irili ufaklı yüzlere deprem meydana geliyor ve yaşanan depremlerin merkez üssü, derinlik ve büyüklük bilgileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası ile internet üzerinden paylaşılıyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde/büyüklüğünde? İşte, son depremler 20 Ekim 2023 listesi…

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER 20 EKİM | AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler lisesine göre az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde/büyüklüğünde?

Son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları afet bölgesi illeri başta olmak üzere ülkemizin 81 ilinde ikamet eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deremler sayfası bildirimlerine göre ülkemizde her gün büyük küçük yüzlerce sallantı meydana geliyor. Peki, Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, en son deprem nerede, ne zaman, kaç şiddetinde oldu sorusunun yanıtı ve tüm merak edilenler…

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER 20 EKİM | AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler lisesine göre az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde/büyüklüğünde?

SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile ülkemizde yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER 20 EKİM | AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler lisesine göre az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde/büyüklüğünde?

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER 20 EKİM | AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler lisesine göre az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde/büyüklüğünde?

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER 20 EKİM | AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler lisesine göre az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde/büyüklüğünde?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA