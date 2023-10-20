DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER 20 EKİM | AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler lisesine göre az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde/büyüklüğünde?

Son dakika deprem haberleri...20 Ekim 2023 Cuma günü Türkiye yeni deprem haberleri gündeme geldi. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde özellikle afet bölgesi olarak nitelediğimiz altı il başta olmak üzere her gün irili ufaklı yüzlere deprem meydana geliyor ve yaşanan depremlerin merkez üssü, derinlik ve büyüklük bilgileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası ile internet üzerinden paylaşılıyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde/büyüklüğünde? İşte, son depremler 20 Ekim 2023 listesi…