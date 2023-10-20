DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER 20 EKİM | AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler lisesine göre az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde/büyüklüğünde?

Son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları afet bölgesi illeri başta olmak üzere ülkemizin 81 ilinde ikamet eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deremler sayfası bildirimlerine göre ülkemizde her gün büyük küçük yüzlerce sallantı meydana geliyor. Peki, Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, en son deprem nerede, ne zaman, kaç şiddetinde oldu sorusunun yanıtı ve tüm merak edilenler…