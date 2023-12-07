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Haberler Fotohaber DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER 7 ARALIK 2023 || Deprem mi oldu, ne zaman ve nerede? İşte AFAD ve Kandilli rasathanesi güncel son deprem verileri
Giriş Tarihi: 07.12.2023 06:15 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023 06:15

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER 7 ARALIK 2023 || Deprem mi oldu, ne zaman ve nerede? İşte AFAD ve Kandilli rasathanesi güncel son deprem verileri

Türkiye genelinde artan depremler sonrası güncel son depremler listesi yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan Bursa Mudanya merkezli deprem, İstanbul başta olmak üzere birçok şehirden hissedilmişti. Bu nedenle olası marmara depremi yakın mı soruları ilk akla gelen oldu. Ülkemiz deprem bölgesi olmanın acı gerçeğile anbean karşılaşmaya devam ediyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede? İşte, AFAD ve Kandilli rasathanesi rehberliğinde son depremler listesi...

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER 7 ARALIK 2023 || Deprem mi oldu, ne zaman ve nerede? İşte AFAD ve Kandilli rasathanesi güncel son deprem verileri

Son dakika depremleri, saniye saniye aktarılmaya devam ediyor. Özellikle Bursa depremi sonrası marmara denizi ve Bursa'ya bağlı ilçelerde artçı depremlerin etkisi devam ederken, irili ufaklı depremler de meydana geliyor. Tüm depremler Kandilli ve Afad listesinde yerini alıyor. İşte, AFAD ve Kandilli tarafından anbean 7 Aralık son depremler listesi...

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER 7 ARALIK 2023 || Deprem mi oldu, ne zaman ve nerede? İşte AFAD ve Kandilli rasathanesi güncel son deprem verileri

7 ARALIK | SON DAKİKA DEPREMLERİ

Afad ve Kandilli verileri ile anbean son depremler kaydediliyor. Bu sabah 4.30 sularında yaşanan Malatya depremi, son depremler listesi arasında yerini aldı.

Deprem Malatya ilinin Doğanşehir ilçesine bağlı Gövdeli mahallesinde meydana geldi. Derinliği 5.0 km olarak kaydedilen depremin bilgileri şu şekilde;

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DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER 7 ARALIK 2023 || Deprem mi oldu, ne zaman ve nerede? İşte AFAD ve Kandilli rasathanesi güncel son deprem verileri

#DEPREM

GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)

07.12.2023

04:30:05 TSİ

Büyüklük: 3.2

Derinlik: 5.0 km

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER 7 ARALIK 2023 || Deprem mi oldu, ne zaman ve nerede? İşte AFAD ve Kandilli rasathanesi güncel son deprem verileri

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi (http://www.koeri.boun.edu.tr):

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER 7 ARALIK 2023 || Deprem mi oldu, ne zaman ve nerede? İşte AFAD ve Kandilli rasathanesi güncel son deprem verileri

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html):

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA