DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER 7 ARALIK 2023 || Deprem mi oldu, ne zaman ve nerede? İşte AFAD ve Kandilli rasathanesi güncel son deprem verileri

Son dakika depremleri, saniye saniye aktarılmaya devam ediyor. Özellikle Bursa depremi sonrası marmara denizi ve Bursa'ya bağlı ilçelerde artçı depremlerin etkisi devam ederken, irili ufaklı depremler de meydana geliyor. Tüm depremler Kandilli ve Afad listesinde yerini alıyor. İşte, AFAD ve Kandilli tarafından anbean 7 Aralık son depremler listesi...