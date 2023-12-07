Giriş Tarihi: 07.12.2023 06:15
Güncelleme Tarihi: 07.12.2023
06:15
DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER 7 ARALIK 2023 || Deprem mi oldu, ne zaman ve nerede? İşte AFAD ve Kandilli rasathanesi güncel son deprem verileri
Türkiye genelinde artan depremler sonrası güncel son depremler listesi yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan Bursa Mudanya merkezli deprem, İstanbul başta olmak üzere birçok şehirden hissedilmişti. Bu nedenle olası marmara depremi yakın mı soruları ilk akla gelen oldu. Ülkemiz deprem bölgesi olmanın acı gerçeğile anbean karşılaşmaya devam ediyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede? İşte, AFAD ve Kandilli rasathanesi rehberliğinde son depremler listesi...