Giriş Tarihi: 19.12.2023 07:50 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023 07:50

SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENDİ! 19 ARALIK SALI Erzincan, Van, Gümüşhane'de peş peşe... Anbean son depremler listesi!

Ülke genelinde yaşanan son depremler merak ediliyor. Son zamanlarda artan depremler nedeniyle, vatandaşlar gün içinde son depremler listesini kontrol ediyor. Dün akşam saatlerinde Van, Erzincan ve Gümüşhane'de art arda meydana gelen depremler sonrasında hem bölgede yaşayan halk tarafından hem de deprem haberini alan vatandaşlar endişe dolu anlar yaşadı. Özellikle Gümüşhane'de iki gün üst üste yaşanan depremler nedeniyle, fay hattı haritası ve büyük depremlerle ilgili ayrıntılar merak edildi. Peki, az önce nerede deprem oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi, hangi bölgeler etkilendi? İşte, 19 Aralık 2023 Salı anbean son depremler listesi!