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Giriş Tarihi: 19.12.2023 07:50 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023 07:50

SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENDİ! 19 ARALIK SALI Erzincan, Van, Gümüşhane'de peş peşe... Anbean son depremler listesi!

Ülke genelinde yaşanan son depremler merak ediliyor. Son zamanlarda artan depremler nedeniyle, vatandaşlar gün içinde son depremler listesini kontrol ediyor. Dün akşam saatlerinde Van, Erzincan ve Gümüşhane'de art arda meydana gelen depremler sonrasında hem bölgede yaşayan halk tarafından hem de deprem haberini alan vatandaşlar endişe dolu anlar yaşadı. Özellikle Gümüşhane'de iki gün üst üste yaşanan depremler nedeniyle, fay hattı haritası ve büyük depremlerle ilgili ayrıntılar merak edildi. Peki, az önce nerede deprem oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi, hangi bölgeler etkilendi? İşte, 19 Aralık 2023 Salı anbean son depremler listesi!

SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENDİ! 19 ARALIK SALI Erzincan, Van, Gümüşhane’de peş peşe... Anbean son depremler listesi!

Anbean yaşanan depremler merak ediliyor. Ülke genelinde son zamanlarda deprem sayısı oldukça fazlalaştı. Bu durum büyük Marmara depreminin habercisi mi sorusunu akıllara getirdi. Geçtiğimiz gün Yalova'da yaşanan deprem İstanbul'dan hissedilmişti, öncesinde ise Bursa Mudanya merkezli deprem yine İstanbul'dan hissedilmişti. Bu durumda vatandaşlar, dakika dakika son depremler listesini yakından takip ediyor. İşte, 19 Aralık 2023 son depremler listesi!

SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENDİ! 19 ARALIK SALI Erzincan, Van, Gümüşhane’de peş peşe... Anbean son depremler listesi!

ANBEAN SON EPREMLER | 19 ARALIK 2023 SALI

Ülke genelinde artan depremlere dün itibariyle Gümüşhane başta olmak üzere, yeni depremler eklendi. Gümüşhane'de art arda iki yeni deprem yaşandı. Bölge halkında paniğe neden olan depremin ayrıntıları şu şekilde;

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SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENDİ! 19 ARALIK SALI Erzincan, Van, Gümüşhane’de peş peşe... Anbean son depremler listesi!

#DEPREM

Büyüklük:4.1 (Mw)

Yer: Kelkit (Gümüşhane)

Tarih:2023-12-18

Saat:23:23:13 TSİ

Enlem:39.92667 N

Boylam:39.32611 E

Derinlik:15.68 km

SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENDİ! 19 ARALIK SALI Erzincan, Van, Gümüşhane’de peş peşe... Anbean son depremler listesi!

#DEPREM

Büyüklük:3.7 (Mw)

Yer:Merkez (Erzincan)

Tarih:2023-12-18

Saat:23:28:20 TSİ

Enlem:39.90778 N

Boylam:39.26333 E

Derinlik:7 km

SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENDİ! 19 ARALIK SALI Erzincan, Van, Gümüşhane’de peş peşe... Anbean son depremler listesi!

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan yaşanan son depremlerde merkez üssü, tarih, saat, şiddet/büyüklük, derinlik, konum bilgileri duyuruluyor.

Kurumların resmi internet sitelerinin yanı sıra sosyal medya hesaplarından da bilgilere ulaşabilmek mümkün. İşte, en son deprem sorgulama ekranı:

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