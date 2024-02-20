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Haberler Fotohaber DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ çıktı mı, şartlar neler, kimler faydalanabilir? 🏘️ 1.20 faizli ilk evim kampanyasında son durum!
Giriş Tarihi: 20.02.2024 11:52 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 11:53

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ çıktı mı, şartlar neler, kimler faydalanabilir? 🏘️ 1.20 faizli ilk evim kampanyasında son durum!

Düşük faizli konut kredisi, 2024 Şubat ayı itibarıyla gündemde! İlk olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı kampanyada şartlar ve başvuru tarihi binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. Ev sahibi olmak isteyenlere umut kapısını aralayan kampanyada şartlar ve başvuru ayrıntıları bekleniyor. Peki, düşük faizli konut kredisi çıktı mı, şartlar neler, kimler faydalanabilir? İşte, 1.20 faizli ilk evim kampanyasında son durum!

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ çıktı mı, şartlar neler, kimler faydalanabilir? 🏘️ 1.20 faizli ilk evim kampanyasında son durum!

İlk kez ev alacakların yakından takip ettiği düşük faizli konut kredisi Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ev almak isteyen binlerce kişiye imkan sağlayacak. Konu hakkında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz "Evlilik kredisi tüm Türkiye'de yaygınlaşacak. Hükümetten ilk evini alacaklara kredi desteği verilecek" açıklamasında bulunmuştu. Peki, Düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, başvuru şartları neler, son durum nedir?

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ çıktı mı, şartlar neler, kimler faydalanabilir? 🏘️ 1.20 faizli ilk evim kampanyasında son durum!

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 20 Kasım'da yapılan Kabine Toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yılmaz, 'Aile ve Gençlik Fonu' ve konut kredisiyle ilgili konuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ifadeleri şöyle:

"Merkez Bankası'yla BDDK biliyorsunuz. İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz. Orada bir düzenleme yapacağız demiştik onu bu şekilde yapmış olduk. İkinci ve üçüncü konut alımında artık pek kredi imkânı yok. İkinci, üçüncü konuta kredi imkânı olmayınca konut kredi imkânları ilk konut sahipliği için kullanılmış oluyor.

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DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ çıktı mı, şartlar neler, kimler faydalanabilir? 🏘️ 1.20 faizli ilk evim kampanyasında son durum!

Konut sahipliği meselesini sadece kredi odaklı değil aynı zamanda konut arzıyla birlikte düşünmek lazım. Konut arzı ve konut talebi şeklinde… Aksi takdirde sırf krediyi düşünürseniz konut fiyatlarını istemediğiniz yere götürme ihtimaliniz var. Konut arzını ve konut talebini dengeli bir şekilde yönetmemiz gerekiyor."

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ çıktı mı, şartlar neler, kimler faydalanabilir? 🏘️ 1.20 faizli ilk evim kampanyasında son durum!

1.20 FAİZLİ İLK EVİM KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması beklenen 1.20 düşük faizli konut kredisi kampanyası hakkında çalışmaların tamamlanması bekleniyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından konunun yıl sonuna kadar Meclis'te yer alacağı ve TBMM gündemine geleceği tahmin ediliyor.

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ çıktı mı, şartlar neler, kimler faydalanabilir? 🏘️ 1.20 faizli ilk evim kampanyasında son durum!

İLK EVİM KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK?

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk kez ev alacaklara düşük faizli kredi imkanı sunulacak. İlk kez ev alacaklara yüzde 1.20 oranında faiz oranı uygulanması bekleniyor. 1.20 düşük faizli konut kredisi hiç evi olmayanlara verilecek.

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