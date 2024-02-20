Giriş Tarihi: 20.02.2024 11:52
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024
11:53
DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ çıktı mı, şartlar neler, kimler faydalanabilir? 🏘️ 1.20 faizli ilk evim kampanyasında son durum!
Düşük faizli konut kredisi, 2024 Şubat ayı itibarıyla gündemde! İlk olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı kampanyada şartlar ve başvuru tarihi binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. Ev sahibi olmak isteyenlere umut kapısını aralayan kampanyada şartlar ve başvuru ayrıntıları bekleniyor. Peki, düşük faizli konut kredisi çıktı mı, şartlar neler, kimler faydalanabilir? İşte, 1.20 faizli ilk evim kampanyasında son durum!