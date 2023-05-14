Denizli seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Denizli Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

14 Mayıs'ta diğer 80 ilde olduğu gibi Denizli'de de vatandaşlar oylarını kullandı ve gözler şimdi seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti (Cumhur İttifakı - Millet İttifakı) oy oranlarına çevrildi. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinin yapıldığı bu tarihi günde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın oy oranlarıyla beraber "Denizli seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile seçimi kim kazandı, seçim sonucu ne oldu?" soruları da yanıt arıyor. Seçimi kim kazandı sorusu sandıkların açılmasıyla yanıt bulacak. İşte seçim sonucuna dair o detaylar.