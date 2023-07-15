Giriş Tarihi: 15.07.2023 10:45 Güncelleme Tarihi: 15.07.2023 10:45

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM sonuç ekranı ile DGS sınav sonuçları erken açıklanır mı, nasıl ve nereden öğrenilir?

Dikey Geçiş Sınavı 16 Temmuz tarihinde gerçekleşiyor. Sınav sonrası DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yanıt arıyor. Açık öğretim bölümlerinden örgün eğitime geçmek isteyen ve 2 yıllık bölümlerini 4 yıla tamamlamak isteyenlerin katıldığı sınavın sonuçları için ÖSYM takvimine dönüldü. Paylaşılan tarihin yanı sıra DGS sınav sonuçları erken açıklanır mı, nasıl ve nereden öğrenilir araştırmaları da gündemdeki yerini aldı. Peki, 2023 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…