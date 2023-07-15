Giriş Tarihi: 15.07.2023 11:14 Güncelleme Tarihi: 15.07.2023 11:18

DGS soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanır? ÖSYM ile 2023 DGS sınav soruları ve cevapları PDF görüntüleme ekranı

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 16 Temmuz Pazar günü gerçekleşiyor. 2 yıllık bölümlerini 4 yıla tamamlamak veya açık öğretimden örgün öğretime geçmek isteyen adaylar, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince düzenlenen 50 sayısal, 50 sözel olmak üzere toplamda 100 soru yanıtlayacak. DGS soruları kitapçığı için sınavın ardından ÖSYM'den gelecek açıklama beklenecek. Soru ve cevap anahtarı adaylara cevaplarını kontrol etme fırsatı sunacak. DGS soruları ve cevapları açıklandığında sabah.com.tr'de olacak. İşte, ÖSYM AİS ile 2023 DGS soruları ve cevapları PDF görüntüleme ekranı…