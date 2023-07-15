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Giriş Tarihi: 15.07.2023 11:14 Güncelleme Tarihi: 15.07.2023 11:18

DGS soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanır? ÖSYM ile 2023 DGS sınav soruları ve cevapları PDF görüntüleme ekranı

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 16 Temmuz Pazar günü gerçekleşiyor. 2 yıllık bölümlerini 4 yıla tamamlamak veya açık öğretimden örgün öğretime geçmek isteyen adaylar, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince düzenlenen 50 sayısal, 50 sözel olmak üzere toplamda 100 soru yanıtlayacak. DGS soruları kitapçığı için sınavın ardından ÖSYM'den gelecek açıklama beklenecek. Soru ve cevap anahtarı adaylara cevaplarını kontrol etme fırsatı sunacak. DGS soruları ve cevapları açıklandığında sabah.com.tr'de olacak. İşte, ÖSYM AİS ile 2023 DGS soruları ve cevapları PDF görüntüleme ekranı…

DGS soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanır? ÖSYM ile 2023 DGS sınav soruları ve cevapları PDF görüntüleme ekranı

DGS soruları ve cevapları için gözler ÖSYM'de olacak. Dikey Geçiş Sınavı 16 Temmuz tarihinde gerçekleşiyor. Sınava katılım sağlayan adaylar cevaplarını kontrol etmek amacıyla cevap anahtarı açıklamasına yönelecek. DGS soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak sorusu yanıt arıyor. DGS sınavı önlisans eğitimini lisansa tamamlamak amaçlı tercih ediliyor. İşte, ÖSYM ile 2023 DGS soruları ve cevap anahtarı hakkında tüm merak edilenler…

DGS soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanır? ÖSYM ile 2023 DGS sınav soruları ve cevapları PDF görüntüleme ekranı

DGS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK 2023?

2023 DGS soru ve cevap anahtarı sınav sonrası beklenmeye başlayacak. ÖSYM genellikle soru kitapçıklarını sınav bitişinin hemen ardından ya da bir gün sonra adaylar ile paylaşıyor.

DGS soruları ve cevapları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) açıklaması ile duyurulacak.

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DGS soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanır? ÖSYM ile 2023 DGS sınav soruları ve cevapları PDF görüntüleme ekranı

DGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2023?

ÖSYM sınav takvimine göre Dikey Geçiş Sınavı bu yıl 16 Temmuz, Pazar günü gerçekleşecek.

Sınav süresi saat 10.15'te başlayacak. Saat 10.00'dan sonra adaylar sınav merkezlerine alınmayacak.

DGS soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanır? ÖSYM ile 2023 DGS sınav soruları ve cevapları PDF görüntüleme ekranı

DGS KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

50 sözel 50 sayısal sorunun adaylara sunulacağı sınavda toplamda 100 soru olacak. 100 soru için DGS sınav süresi 135 dakika olarak belirlendi.

Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.

Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.

DGS soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanır? ÖSYM ile 2023 DGS sınav soruları ve cevapları PDF görüntüleme ekranı

DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 16 Temmuz'da uygulanacak sınav sonrası sonuçları 11 Ağustos tarihinde adaylar ile paylaşacak.

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