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Haberler Fotohaber DİRİ FAY HARİTASI RİSK LİSTESİ: MTA Diri Fay Hattı Haritası yayında: Evimin altından fay hattı geçiyor mu?
Giriş Tarihi: 19.04.2024 11:40 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 11:40

DİRİ FAY HARİTASI RİSK LİSTESİ: MTA Diri Fay Hattı Haritası yayında: Evimin altından fay hattı geçiyor mu?

Türkiye diri fay hattı haritası ve MTA diri fay hattı haritası, Tokat'ta meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem sonrası araştırılmaya başlandı. Yaşanan şiddetli sarsıntıdan sonra endişeye kapılan vatandaşlar "evimin altından fay hattı geçiyor mu" sorusu başta afet bölgesi illeri olmak üzere tüm bölgelerde sıklıkla aratılıyor. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü MTA'nın yayımlandığı güncel diri fay hattı haritasına göre, 485 diri fay hattı bulunuyor. İşte, 2024 MTA Türkiye diri fay hattı sorgulama ekranı…

DİRİ FAY HARİTASI RİSK LİSTESİ: MTA Diri Fay Hattı Haritası yayında: Evimin altından fay hattı geçiyor mu?

Ülkemizde Kuzey, Doğu ve Batı Anadolu olmak üzere üç büyük fay hattı bulunmaktadır. Dün Tokat'ta yaşanılan büyük sarsıntıdan sonra "MTA diri fay hattı sorgulama" araştırması ile vimin altından fay hattı geçiyor mu sorusu gündemdeki yerini aldı. İşte yüksek riskli deprem bölgeleri ve MTA Türkiye diri fay hattı risk listesi

DİRİ FAY HARİTASI RİSK LİSTESİ: MTA Diri Fay Hattı Haritası yayında: Evimin altından fay hattı geçiyor mu?

AFAD VERİLERİYLE TOKAT DEPREM BİLGİLERİ

Büyüklük:5.6 (Mw)

Yer:Sulusaray (Tokat)

Tarih:2024-04-18

Saat:18:11:22 TSİ

Enlem:40.05806 N

Boylam:35.95611 E

Derinlik:5.99 km

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DİRİ FAY HARİTASI RİSK LİSTESİ: MTA Diri Fay Hattı Haritası yayında: Evimin altından fay hattı geçiyor mu?

YENİLENMİŞ DİRİ FAY HATTI HARİTASI MTA İLE YAYINDA!

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından paylaşılan harita üzerinde diri faylar işaretlendi. Yenilenmiş harita üzerinde 485 diri fay belirlendi.

Bu faylar 45 ilde 110 ilçeyi kapsıyor. "Evimin altından fay hattı geçiyor mu" sorusu haritadaki işaretler ile belirleniyor.

İşte, deprem riski taşıyan o iller:

DİRİ FAY HARİTASI RİSK LİSTESİ: MTA Diri Fay Hattı Haritası yayında: Evimin altından fay hattı geçiyor mu?

DİRİ FAY HATTI ÜZERİNDE YER ALAN İLLER

AKSARAY,

AYDIN,

BALIKESIR,

BOLU,

BURDUR,

BURSA,

BINGÖL,

DENIZLI,

ESKIŞEHIR,

ERZINCAN,

ERZURUM,

HAKKARI,

HATAY,

İZMIR,

DİRİ FAY HARİTASI RİSK LİSTESİ: MTA Diri Fay Hattı Haritası yayında: Evimin altından fay hattı geçiyor mu?

KAHRAMANMARAŞ

MANISA,

MUĞLA,

KOCAELI

KONYA,

OSMANIYE,

SAKARYA

TOKAT'IN yanı sıra 110 ilçe de diri fay üzerinde.

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