Giriş Tarihi: 19.04.2024 11:40
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024
11:40
DİRİ FAY HARİTASI RİSK LİSTESİ: MTA Diri Fay Hattı Haritası yayında: Evimin altından fay hattı geçiyor mu?
Türkiye diri fay hattı haritası ve MTA diri fay hattı haritası, Tokat'ta meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem sonrası araştırılmaya başlandı. Yaşanan şiddetli sarsıntıdan sonra endişeye kapılan vatandaşlar "evimin altından fay hattı geçiyor mu" sorusu başta afet bölgesi illeri olmak üzere tüm bölgelerde sıklıkla aratılıyor. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü MTA'nın yayımlandığı güncel diri fay hattı haritasına göre, 485 diri fay hattı bulunuyor. İşte, 2024 MTA Türkiye diri fay hattı sorgulama ekranı…