DİRİ FAY HARİTASI RİSK LİSTESİ: MTA Diri Fay Hattı Haritası yayında: Evimin altından fay hattı geçiyor mu?

Ülkemizde Kuzey, Doğu ve Batı Anadolu olmak üzere üç büyük fay hattı bulunmaktadır. Dün Tokat'ta yaşanılan büyük sarsıntıdan sonra "MTA diri fay hattı sorgulama" araştırması ile vimin altından fay hattı geçiyor mu sorusu gündemdeki yerini aldı. İşte yüksek riskli deprem bölgeleri ve MTA Türkiye diri fay hattı risk listesi