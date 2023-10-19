DİYANET 2 bin 450 personel alımı sonuçları sorgulama ekranı 2023 | Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2 bin 450 personel alımı sonuçları açıklandı son dakika duyurusu için heyecanlı bekleyiş başladı. KPSS B grubu puanı esas alınarak 2 bin 300 imam-hatip, 30'u görme ve işitme engelli öğrenciler olmak üzere 100 Kur'an kursu öğreticisi ve 50 müezzin-kayyım alımı için başvurular 6 Ekim'de tamamlanmıştı. Peki, Diyanet 2 bin 430 personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Diyanet personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı 2 bin 450 personel alımı sonuçları sorgulama ekranı ve diğer detaylar