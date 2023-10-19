DİYANET 2 bin 450 personel alımı sonuçları sorgulama ekranı 2023 | Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı sonuçları için heyecanlı geri sayım başladı. Geçtiğimiz günlerde Diyanet'in taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 2 bin 450 alınacağı ve bu alımların KPSS B grubu puanı ve sözlü sınava göre belirleneceği açıklanmıştı. Başkanlıkça yapılacak sözlü sınava üç katı kadar aday çağrılacak. Hal böyle olunca Diyanet personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları araştırılıyor. İşte, Diyanet 2 bin 450 personel alımı sonuç tarihi ve diğer araştırılan detaylar…