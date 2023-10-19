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Haberler Fotohaber DİYANET 2 bin 450 personel alımı sonuçları sorgulama ekranı 2023 | Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 19.10.2023 09:50 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 09:50

DİYANET 2 bin 450 personel alımı sonuçları sorgulama ekranı 2023 | Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı sonuçları için heyecanlı geri sayım başladı. Geçtiğimiz günlerde Diyanet'in taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 2 bin 450 alınacağı ve bu alımların KPSS B grubu puanı ve sözlü sınava göre belirleneceği açıklanmıştı. Başkanlıkça yapılacak sözlü sınava üç katı kadar aday çağrılacak. Hal böyle olunca Diyanet personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları araştırılıyor. İşte, Diyanet 2 bin 450 personel alımı sonuç tarihi ve diğer araştırılan detaylar…

DİYANET 2 bin 450 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI | Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2 bin 450 personel alımı sonuçları açıklandı son dakika duyurusu için heyecanlı bekleyiş başladı. KPSS B grubu puanı esas alınarak 2 bin 300 imam-hatip, 30'u görme ve işitme engelli öğrenciler olmak üzere 100 Kur'an kursu öğreticisi ve 50 müezzin-kayyım alımı için başvurular 6 Ekim'de tamamlanmıştı. Peki, Diyanet 2 bin 430 personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Diyanet personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı 2 bin 450 personel alımı sonuçları sorgulama ekranı ve diğer detaylar

DİYANET 2 bin 450 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI | Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2023 DİYANET PERSONEL ALIMI

Adaylarda, 2022 KPSS'den lisans mezunları için KPSSP124, ön lisans mezunları için KPSSP123, ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan alma şartı aranacak.

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DİYANET 2 bin 450 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI | Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Başkanlığın "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden ön başvuru yapmayan ve il/ilçe müftülüklerinde başvuru onay işlemini gerçekleştirmeyen adayların başvuru talepleri dikkate alınmayacak.

Başvuru şartları, aranan nitelikler ve atamaya ilişkin bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alacak.

DİYANET 2 bin 450 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI | Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

BAŞVURU BRANŞ VE KONTENJAN DAĞILIMI

DİYANET 2 bin 450 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI | Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DİYANET PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Diyanet İşleri Başkanlığı 2 bin 450 sözleşmeli personel alımı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı.

Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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