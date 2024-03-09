Giriş Tarihi: 09.03.2024 19:02
Güncelleme Tarihi: 09.03.2024
19:03
Diyanet fetvasına göre sakız çiğnemek orucu bozar mı, oruçluyken sakız çiğnenir mi?
Mübarek 3 ayların sonuncusu 11 ayın sultanı Ramazan geldi çattı. Farz olan oruç tutma ibadetini yerine getirmek isteyen Müslümanlar imsak vaktinden iftar saatine olan sürede orucu bozan durumlardan uzak duracaklar. Bu noktada müslümanlar Diyanet'in açıklamaları ile sakız çiğnemek orucu bozar mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, sakız çiğnemek orucu bozar mı, oruçluyken sakız çiğnenir mi? İşte Diyanet'in yayımladığı orucu bozan durumlar ve fetvalara göre tüm bu merak edilen soruların yanıtı.