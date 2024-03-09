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Haberler Fotohaber Diyanet fetvasına göre sakız çiğnemek orucu bozar mı, oruçluyken sakız çiğnenir mi?
Giriş Tarihi: 09.03.2024 19:02 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 19:03

Diyanet fetvasına göre sakız çiğnemek orucu bozar mı, oruçluyken sakız çiğnenir mi?

Mübarek 3 ayların sonuncusu 11 ayın sultanı Ramazan geldi çattı. Farz olan oruç tutma ibadetini yerine getirmek isteyen Müslümanlar imsak vaktinden iftar saatine olan sürede orucu bozan durumlardan uzak duracaklar. Bu noktada müslümanlar Diyanet'in açıklamaları ile sakız çiğnemek orucu bozar mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, sakız çiğnemek orucu bozar mı, oruçluyken sakız çiğnenir mi? İşte Diyanet'in yayımladığı orucu bozan durumlar ve fetvalara göre tüm bu merak edilen soruların yanıtı.

Diyanet fetvasına göre sakız çiğnemek orucu bozar mı, oruçluyken sakız çiğnenir mi?

Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar orucu bozan durumları araştırıyor. Ağız kokusunu önlemek için uygulanan yöntemlerin başında gelen sakız çiğnemek yenilen bir şey oymadığı için orucu bozan durumlar arasında yer alıp almadığı merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan ayında vatandaşların kafasındaki soru işaretlerini tek tek gideriyor. Peki, sakız çiğnemek orucu bozar mı, oruçluyken sakız çiğnenir mi? İşte Diyanet' göre bu soruların yanıtı.

Diyanet fetvasına göre sakız çiğnemek orucu bozar mı, oruçluyken sakız çiğnenir mi?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arefe Günü: 9 Nisan Salı

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 10 Nisan Çarşamba

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 11 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 12 Nisan Cuma

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayının 27. Gecesi 5 Nisan Cuma gününe denk geliyor. Kadir Gecesi, bu tarihte idrak edilecek.

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Diyanet fetvasına göre sakız çiğnemek orucu bozar mı, oruçluyken sakız çiğnenir mi?

SAKIZ ÇİĞNEMEK ORUCU BOZAR MI? SAKIZ ÇİĞNEYİNCE ORUÇ BOZULUR MU?
Diyanet İşleri Başkanlığı sitesinde yer alan bilgiler şöyle;

Ağız ve burundan alınıp mideye ulaşan her şey orucu bozar. Bu itibarla, ağız kokusunu önlemek veya diş ağrısını gidermek maksadı ile ağza sıkılan sprey ve benzeri maddeler yutulur da mideye ulaşırsa orucu bozar, yutulmazsa bozmaz.

Diyanet fetvasına göre sakız çiğnemek orucu bozar mı, oruçluyken sakız çiğnenir mi?

Günümüzde üretilen sakızlarda, ağızda çözülen katkı maddeleri bulunduğundan, ne kadar dikkat edilirse edilsin bunların yutulmasından kaçınmak mümkün değildir. Bu sebeple bu tür sakız çiğnemek orucu bozar (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 395, 396). Öte yandan, hangi sakızın orucu bozmayan türden olduğu bilinemeyeceğinden oruçlu iken sakız çiğnemekten sakınılmalıdır.

Diyanet fetvasına göre sakız çiğnemek orucu bozar mı, oruçluyken sakız çiğnenir mi?

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

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