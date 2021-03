On bir ayın sultanı Ramazan'ın habercisi 2021 Berat Kandili için çok kısa bir süre kaldı. Diyanet yayınladığı dini günler takvimine göre her sene Şaban ayının 14. Gününü 15'e bağlayan gecesi idrak edilen bu mübarek gün ile ilgili olarak "Berat Kandili ne zaman, hangi gün?" soruları yanıt aramaya başladı. Berat Kandili'nde her sene olduğu gibi Müslüman alemi günahlardan arınmak ve tövbe etmek amacıyla yapılacak çeşitli ibadetler ile manevi huzura ulaşacak.