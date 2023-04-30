Giriş Tarihi: 30.04.2023 16:45 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 23:21

Diyanet personel alımı başvuru şartları 2023 || DİYANET İŞLERİ 4 BİN 538 PERSONEL ALIMI başvuru ekranı, başvurular ne zaman bitiyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru şartları ve detaylar Resmi Gazete'de paylaşıldı. Yayımlanan ilana göre, Başkanlığın taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 4 bin 538 sözleşmeli personel alımı yayınlanan ilan ile duyuruldu. Vatandaşlar, Diyanet personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir sorularına yanıt arıyor. KPSS şartlı alım Diyanet'in taşra teşkilatlanması için yapılacak. 26 Nisan 2023 Pazartesi günü itibariyle Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru şartları ve detaylar Resmi Gazete'de paylaşıldı. İlanda, 4 bin 538 sözleşmeli personel alımı yayınlanan ilan ile duyuruldu. KPSS şartlı alım Diyanet'in taşra teşkilatlanması için yapılacak. Peki, Diyanet personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir? Diyanet personel alımı başvuru ne zaman bitiyor, kontenjan ve branş dağılımı nasıl? İşte detaylar