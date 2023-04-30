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Haberler Fotohaber Diyanet personel alımı başvuru şartları 2023 || DİYANET İŞLERİ 4 BİN 538 PERSONEL ALIMI başvuru ekranı, başvurular ne zaman bitiyor?
Giriş Tarihi: 30.04.2023 16:45 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 23:21

Diyanet personel alımı başvuru şartları 2023 || DİYANET İŞLERİ 4 BİN 538 PERSONEL ALIMI başvuru ekranı, başvurular ne zaman bitiyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru şartları ve detaylar Resmi Gazete'de paylaşıldı. Yayımlanan ilana göre, Başkanlığın taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 4 bin 538 sözleşmeli personel alımı yayınlanan ilan ile duyuruldu. Vatandaşlar, Diyanet personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir sorularına yanıt arıyor. KPSS şartlı alım Diyanet'in taşra teşkilatlanması için yapılacak. 26 Nisan 2023 Pazartesi günü itibariyle Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru şartları ve detaylar Resmi Gazete'de paylaşıldı. İlanda, 4 bin 538 sözleşmeli personel alımı yayınlanan ilan ile duyuruldu. KPSS şartlı alım Diyanet'in taşra teşkilatlanması için yapılacak. Peki, Diyanet personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir? Diyanet personel alımı başvuru ne zaman bitiyor, kontenjan ve branş dağılımı nasıl? İşte detaylar

Diyanet personel alımı başvuru şartları 2023 || DİYANET İŞLERİ 4 BİN 538 PERSONEL ALIMI başvuru ekranı, başvurular ne zaman bitiyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru şartları ve detaylar Resmi Gazete'de paylaşıldı. 4 bin 538 sözleşmeli personel alınacağı açıklandı. KPSS şartlı alım Diyanet'in taşra teşkilatlanması için yapılacak. Peki, Diyanet personel alımı başvurusu nasıl yapılır, kontenjan ve branş dağılımı nasıl? İşte detaylar.

Diyanet personel alımı başvuru şartları 2023 || DİYANET İŞLERİ 4 BİN 538 PERSONEL ALIMI başvuru ekranı, başvurular ne zaman bitiyor?

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI!

Diyanet İşleri Başkanlığı 4 bin 538 sözleşmeli personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayımlanan ilana göre, Başkanlığın taşra teşkilatındaki dini yüksek ihtisas, dini ihtisas, eğitim merkezleri, Kur'an kursları ile Kur'an kursu yurt ve pansiyonlarında istihdam edilmek üzere aşçı, temizlik personeli, koruma ve güvenlik görevlisi ve şoför alımı yapılacak.

Başvurular 26 Nisan-5 Mayıs 2023 tarihleri arasında alınacak.

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Diyanet personel alımı başvuru şartları 2023 || DİYANET İŞLERİ 4 BİN 538 PERSONEL ALIMI başvuru ekranı, başvurular ne zaman bitiyor?

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 26.04.2023-05.05.2023 (saat 16:30) tarihleri arasında "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden yapılacaktır.

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Diyanet personel alımı başvuru şartları 2023 || DİYANET İŞLERİ 4 BİN 538 PERSONEL ALIMI başvuru ekranı, başvurular ne zaman bitiyor?

DİYANET PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. 2022 yılı KPSS (B) grubundan ön lisans mezunları için KPSSP93; ortaöğretim mezunları (Lise veya dengi okul) için KPSSP94 puan türünden en az 50 puan almış olmak,

3. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Diyanet personel alımı başvuru şartları 2023 || DİYANET İŞLERİ 4 BİN 538 PERSONEL ALIMI başvuru ekranı, başvurular ne zaman bitiyor?

4. Son başvuru tarihi itibarıyla18 yaşını doldurmuş olmak,

5. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

6. Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmama

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