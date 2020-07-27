Diyarbakır'da Bağlar Belediyesine ait hizmet aracı yakıldı

Tek gayesi kadirşinas Bağlar halkımıza hizmet etmek olan ve bu kutlu yolda gece gündüz demeden tüm imkanlarını seferber ederek ilçemizin her karışına hizmet götürmeye gayret eden belediyemizin Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne ait temizlik aracı bu hizmetlerden rahatsız olan karanlık odakların hedefi oldu.