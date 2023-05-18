Doğalgaz faturası ne kadar süre ücretsiz olacak? Bedava doğal gaz faturası uygulaması ne zaman başlıyor ve bitiyor, bitti mi?

BEDAVA DOĞAL GAZ NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

Resmi Gazete'de ücretsiz doğal gaz kararı yayımlandı.

Buna göre konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin 24/04/2023 tarihinden 31/05/2023 tarihine kadar olan faturalarının tamamı ve 01/05/2024 tarihine kadar gelecek olan sonraki faturalarının 25 metre küpe kadar olan doğalgaz faturaları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bütçesi tarafından karşılanacak.