Doğalgaz faturası ne kadar süre ücretsiz olacak? Bedava doğal gaz faturası uygulaması ne zaman başlıyor ve bitiyor, bitti mi?

Ücretsiz doğalgaz uygulamasının kapsayacağı tarihler binlerce vatandaşın halen gündeminde. Bilindiği üzere Karadeniz doğal gazının işleme alınması ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış töreninde müjdeleri peş peşe açıklamıştı. Hal böyleyken ise "Doğalgaz faturası ne kadar süre ücretsiz? Bedava doğal gaz uygulaması ne zaman başlıyor ve bitiyor?" soruları yanıt aramaya başladı. 20 milyona yakın doğal gaz abonesini yakından ilgilendiren gelişmenin detayları netleşti. İşte ücretsiz doğalgaz uygulamasının kapsayan o tarihler ve detaylar.