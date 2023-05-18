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Haberler Fotohaber Doğalgaz faturası ne kadar süre ücretsiz olacak? Bedava doğal gaz faturası uygulaması ne zaman başlıyor ve bitiyor, bitti mi?
Giriş Tarihi: 18.05.2023 23:40 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 23:40

Doğalgaz faturası ne kadar süre ücretsiz olacak? Bedava doğal gaz faturası uygulaması ne zaman başlıyor ve bitiyor, bitti mi?

Ücretsiz doğalgaz uygulamasının kapsayacağı tarihler binlerce vatandaşın halen gündeminde. Bilindiği üzere Karadeniz doğal gazının işleme alınması ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış töreninde müjdeleri peş peşe açıklamıştı. Hal böyleyken ise "Doğalgaz faturası ne kadar süre ücretsiz? Bedava doğal gaz uygulaması ne zaman başlıyor ve bitiyor?" soruları yanıt aramaya başladı. 20 milyona yakın doğal gaz abonesini yakından ilgilendiren gelişmenin detayları netleşti. İşte ücretsiz doğalgaz uygulamasının kapsayan o tarihler ve detaylar.

ÜCRETSİZ DOĞALGAZ BİTTİ Mİ, SON GÜN NE ZAMAN? Bedava doğal gaz faturası uygulaması ne zaman başlıyor ve bitiyor? Doğalgaz faturası ne kadar süre ücretsiz olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ücretsiz doğalgaz müjdesi geçtiğimiz haftalarda duyurulmuştu. Hal böyleyken ise "Doğalgaz faturası ne kadar süre ücretsiz? Bedava doğal gaz uygulaması ne zaman başlıyor ve bitiyor?" soruları yanıt aramaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı zamanda 1 yıl boyunca aylık ortalama 25 metreküpe denk doğalgazdan da ücret alınmayacağını vurgulamıştı. Peki, Ücretsiz bedava doğalgaz uygulaması ne zaman bitiyor, ne kadar süre ücretsiz olacak? İşte ücretsiz doğalgaz faturası uygulamasına dair merak edilen o detaylar.

ÜCRETSİZ DOĞALGAZ BİTTİ Mİ, SON GÜN NE ZAMAN? Bedava doğal gaz faturası uygulaması ne zaman başlıyor ve bitiyor? Doğalgaz faturası ne kadar süre ücretsiz olacak?

BEDAVA DOĞAL GAZ NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

Resmi Gazete'de ücretsiz doğal gaz kararı yayımlandı.

Buna göre konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin 24/04/2023 tarihinden 31/05/2023 tarihine kadar olan faturalarının tamamı ve 01/05/2024 tarihine kadar gelecek olan sonraki faturalarının 25 metre küpe kadar olan doğalgaz faturaları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bütçesi tarafından karşılanacak.

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ÜCRETSİZ DOĞALGAZ BİTTİ Mİ, SON GÜN NE ZAMAN? Bedava doğal gaz faturası uygulaması ne zaman başlıyor ve bitiyor? Doğalgaz faturası ne kadar süre ücretsiz olacak?

BEDAVA DOĞALGAZ NE ZAMAN VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Konutlarımızda ilk bir ay tamamı ücretsiz, bir yıl mutfak ve sıcak su kullanımındaki 25 metreküplük doğal gazı ücretsiz veriyoruz" şeklinde müjdeyi duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise, "Bugün gazımızı tesisimize getirmiş olacağız. Mayıs başında da inşallah işleme vermiş olacağız. Hemen hemen herkesi mutlu edecek bir müjdenin geleceğini söyleyebilirim" dedi.

ÜCRETSİZ DOĞALGAZ BİTTİ Mİ, SON GÜN NE ZAMAN? Bedava doğal gaz faturası uygulaması ne zaman başlıyor ve bitiyor? Doğalgaz faturası ne kadar süre ücretsiz olacak?

MÜJDELER CEPLERİ ISITACAK

Konutlarda doğalgazın metreküpünün Türkiye ortalamasının (dağıtım bedeli ve vergiler dahil) 6.07 TL olduğu düşünüldüğünde bir yıl boyunca konutlardaki ısınma ve sıcak su ihtiyacına denk gelen 25 metreküpün ücretsiz olması ile faturalardan aylık 151.75 TL alınmayacak. 12 ay üzerinden bir hesaplama yapıldığında ise sadece ilk müjdeden vatandaşın cebinde bir yılda toplam bin 821 TL kalacak.

ÜCRETSİZ DOĞALGAZ BİTTİ Mİ, SON GÜN NE ZAMAN? Bedava doğal gaz faturası uygulaması ne zaman başlıyor ve bitiyor? Doğalgaz faturası ne kadar süre ücretsiz olacak?

Yeni faturalar 25 metreküp doğalgaz bedeli düşürülerek hesaplanacak, vatandaşa bunun üzerine çıkan tutar fatura olarak yansıtılacak. Başkan Erdoğan'ın bir diğer müjdesi olan vatandaşlardan bir ay fatura alınmayacağı müjdesinde ise 20 Nisan tarihi milat olacak. Bu tarihten sonra konutlara kesilen ilk faturadan ücret alınmayacak.

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