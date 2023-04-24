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Giriş Tarihi: 24.04.2023 21:26 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 21:26

Doğalgaz ne zaman bedava olacak, bu ay olacak mı? Karadeniz gazı sisteme dahil edildi! 2023 Doğalgaz bedava mı oldu, ücretsiz mi, ne kadar indirim olacak?

Doğalgaz ne zaman bedava olacak 2023, sorusu vatandaşlar tarafından yanıt aramakta. Cumhurbaşkanı Erdoğan "25 metreküplük doğal gazı ücretsiz veriyoruz" açıklamasından sonra gözler doğalgaz faturalarına çevrildi. Dünya gündeminde büyük yer alan ve rezerv büyüklüğü 710 milyar metreküp, ekonomik değeri ise 1 trilyon doları aşan Karadeniz gazı sisteme verilmesiyle birlikte vatandaşlar, "doğalgaz bedava mı oldu, doğal gaz ne zamana kadar ücretsiz olacak?" sorusuna yanıt aramakta. Peki, doğalgaz ücretsiz mi, ne zaman ücretsiz olacak? İşte detaylar

Doğalgaz ne zaman bedava olacak, bu ay olacak mı? Karadeniz gazı sisteme dahil edildi! 2023 Doğalgaz bedava mı oldu, ücretsiz mi, ne kadar indirim olacak?

Doğalgaz ne zaman bedava olacak, bu ay ücretsiz mi sorusu yanıt arıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yaptığı açıklamada Karadeniz gazının konutların 30 yıllık doğalgazını karşılamaya yeteceğini ifade etti. Karadeniz gazı, Türkiye'nin enerjideki dışa bağımlılığını azaltma noktasında önemli bir nokta oynayacak. Peki, doğalgaz bedava mı oldu, ücretsiz mi? İşte konu hakkında detaylar

Doğalgaz ne zaman bedava olacak, bu ay olacak mı? Karadeniz gazı sisteme dahil edildi! 2023 Doğalgaz bedava mı oldu, ücretsiz mi, ne kadar indirim olacak?

30 YILLIK DOĞALGAZ İHTİYACINI KARŞILAYACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazının konutların 30 yıllık doğalgazını karşılamaya yeteceğini ifade ederken, proje kapsamında tam kapasite sisteme doğalgaz verilmeye başlanıldığında ise Türkiye'nin toplam tüketiminin yüzde 30'unu karşılamaya yeteceğini söyledi.

1 trilyon dolarlık değere sahip doğalgaz Türkiye'nin enerjideki dışa bağımlılığını azaltma noktasında da kilit rol oynayacak.

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Doğalgaz ne zaman bedava olacak, bu ay olacak mı? Karadeniz gazı sisteme dahil edildi! 2023 Doğalgaz bedava mı oldu, ücretsiz mi, ne kadar indirim olacak?

MÜJDELER CEPLERİ ISITACAK

Konutlarda doğalgazın metreküpünün Türkiye ortalamasının (dağıtım bedeli ve vergiler dahil) 6.07 TL olduğu düşünüldüğünde bir yıl boyunca konutlardaki ısınma ve sıcak su ihtiyacına denk gelen 25 metreküpün ücretsiz olması ile faturalardan aylık 151.75 TL alınmayacak. 12 ay üzerinden bir hesaplama yapıldığında ise sadece ilk müjdeden vatandaşın cebinde bir yılda toplam bin 821 TL kalacak.

Doğalgaz ne zaman bedava olacak, bu ay olacak mı? Karadeniz gazı sisteme dahil edildi! 2023 Doğalgaz bedava mı oldu, ücretsiz mi, ne kadar indirim olacak?

Yeni faturalar 25 metreküp doğalgaz bedeli düşürülerek hesaplanacak, vatandaşa bunun üzerine çıkan tutar fatura olarak yansıtılacak. Başkan Erdoğan'ın bir diğer müjdesi olan vatandaşlardan bir ay fatura alınmayacağı müjdesinde ise 20 Nisan tarihi milat olacak. Bu tarihten sonra konutlara kesilen ilk faturadan ücret alınmayacak.

Doğalgaz ne zaman bedava olacak, bu ay olacak mı? Karadeniz gazı sisteme dahil edildi! 2023 Doğalgaz bedava mı oldu, ücretsiz mi, ne kadar indirim olacak?

DOĞALGAZ NE ZAMAN ÜCRETSİZ OLACAK?

Konutlardaki 20 milyona yakın doğalgaz abonesi için müjdenin kamuoyuna duyurulduğu 20 Nisan sonrasında gelen ilk faturalarında tutar "0" olacak. Vatandaşın bu tarihten sonra gelecek ilk faturasına ücret yansıtılmayacak. Önümüzdeki yıl nisan ayına kadar ise vatandaşa 12 ay boyunca 25 metreküp doğalgaz ücretsiz verilecek.

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