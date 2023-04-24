Giriş Tarihi: 24.04.2023 21:26 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 21:26

Doğalgaz ne zaman bedava olacak, bu ay olacak mı? Karadeniz gazı sisteme dahil edildi! 2023 Doğalgaz bedava mı oldu, ücretsiz mi, ne kadar indirim olacak?

Doğalgaz ne zaman bedava olacak 2023, sorusu vatandaşlar tarafından yanıt aramakta. Cumhurbaşkanı Erdoğan "25 metreküplük doğal gazı ücretsiz veriyoruz" açıklamasından sonra gözler doğalgaz faturalarına çevrildi. Dünya gündeminde büyük yer alan ve rezerv büyüklüğü 710 milyar metreküp, ekonomik değeri ise 1 trilyon doları aşan Karadeniz gazı sisteme verilmesiyle birlikte vatandaşlar, "doğalgaz bedava mı oldu, doğal gaz ne zamana kadar ücretsiz olacak?" sorusuna yanıt aramakta. Peki, doğalgaz ücretsiz mi, ne zaman ücretsiz olacak? İşte detaylar