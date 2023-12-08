Doğalgaz yardımı başvuru ekranı 2023-2024: e devlet ile Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir, kimler yararlanabilir?

Doğalgaz yardımı ödemeleri havaların iyice soğumasıyla birlikte gündeme geldi. İhtiyaç sahibi haneler için hayata geçirilen doğalgaz tüketim desteği, bu yıl da devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması doğrultusunda hane başına 1500 - 3 bin 500 TL olacak şekilde ödenecek. Kara kış gelip çatarken başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, Doğalgaz desteği başvuru ekranı ve şartları ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Doğalgaz yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Peki, Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler yararlanabilir? İşte, Doğalgaz yardımı e devlet başvuru sayfası ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler…