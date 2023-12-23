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Haberler Fotohaber DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI | Aylık 3500 TL doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, nereden yapılır? e-Devlet başvuru ekranı
Giriş Tarihi: 23.12.2023 11:42 Güncelleme Tarihi: 23.12.2023 11:42

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI | Aylık 3500 TL doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, nereden yapılır? e-Devlet başvuru ekranı

Kış ayının sert soğuklarının tam olarak gelmesiyle birlikte doğalgaz yardımı ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ihtiyaç sahibi hanelere doğalgaz yardım desteğinin arttırılacağı müjdesini verdi. Yeni dönemde ihtiyaç sahiplerine 1500-3500 TL ödeme yapılacak. Aralık ayınının sonuna gelinmesi ve soğukların artmasıyla doğalgazını açan vatandaşlar, "doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, nereden yapılır, e Devlet başvuru ekranı araştırması yapıyorlar. İşte detayları…

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI | Aylık 3500 TL doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, nereden yapılır? e-Devlet başvuru ekranı

Doğalgaz yardımı başvuruları aralık ayına gelinmesiyle birlikte araştırılmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine ödenen doğal gaz yardım desteğiyle ilgili kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödeme miktarı ile ilgili "Yıllık 900 ila 2 bin 500 lira arasında olan toplam 8 aylık ödeme miktarını 1.500 ila 3 bin 500 liraya yükselttik." ifadelerini kullandı. Doğalgaz desteği ödemelerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar için "doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, nereden yapılır? E-Devlet başvuru ekranı

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI | Aylık 3500 TL doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, nereden yapılır? e-Devlet başvuru ekranı

BAKANLIKTAN DOAĞALGAZ DESTEĞİNE AÇIKLAMA GELDİ!

Bakanlık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı yeni doğalgaz düzenlemesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Doğalgaz desteklerinde daha önce hane başına yıllık 900 ila 2 bin 500 lira tahsisat yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

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DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI | Aylık 3500 TL doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, nereden yapılır? e-Devlet başvuru ekranı

"Yeni doğalgaz düzenlememizle birlikte vatandaşlarımıza tahsis edeceğimiz yıllık tutarı 1500 ila 3 bin 500 lira arasına çıkardık. Bu kapsamda, ödemelerimizi 8 ay boyunca kış dönemine gelen aylarda ödeme yapmak üzere düzenli hale getirdik. Böylelikle vatandaşlarımıza sunduğumuz doğalgaz desteğini aylık 112 ila 312 liradan aylık 188 lira ila 438 liraya yükseltiyoruz."

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI | Aylık 3500 TL doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, nereden yapılır? e-Devlet başvuru ekranı

DOĞALGAZ YARDIMI KAÇ TL?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihtiyaç sahiplerine yönelik 900-2 bin 500 TL olarak ödenen doğal gaz desteğinin 1500-3 bin 500 liraya yükseltildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğalgaz desteğine ilişkin yaptığı açıklamada "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik doğal gaz tüketim desteğini düzenli sosyal yardım programlarımıza dâhil ettik.

Yıllık 900 ila 2 bin 500 lira arasında olan toplam 8 aylık ödeme miktarını 1.500 ila 3 bin 500 liraya yükselttik." ifadelerini kullandı.

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI | Aylık 3500 TL doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, nereden yapılır? e-Devlet başvuru ekranı

DOĞALGAZ DESTEĞİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Doğalgaz yardım desteği başladığı günden bugüne yalnızca kış aylarda yatırılıyor. Her yılın son üç ayı ve yeni yılın ilk üç ayı.

Bundan sonraki süreçte 2024 Ocak-Şubat-Mart aylarında yatırılmaya devam edecek.

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