DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI | Aylık 3500 TL doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, nereden yapılır? e-Devlet başvuru ekranı

Doğalgaz yardımı başvuruları aralık ayına gelinmesiyle birlikte araştırılmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine ödenen doğal gaz yardım desteğiyle ilgili kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödeme miktarı ile ilgili "Yıllık 900 ila 2 bin 500 lira arasında olan toplam 8 aylık ödeme miktarını 1.500 ila 3 bin 500 liraya yükselttik." ifadelerini kullandı. Doğalgaz desteği ödemelerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar için "doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, nereden yapılır? E-Devlet başvuru ekranı