DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI | Aylık 3500 TL doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, nereden yapılır? e-Devlet başvuru ekranı

Kış ayının sert soğuklarının tam olarak gelmesiyle birlikte doğalgaz yardımı ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ihtiyaç sahibi hanelere doğalgaz yardım desteğinin arttırılacağı müjdesini verdi. Yeni dönemde ihtiyaç sahiplerine 1500-3500 TL ödeme yapılacak. Aralık ayınının sonuna gelinmesi ve soğukların artmasıyla doğalgazını açan vatandaşlar, "doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, nereden yapılır, e Devlet başvuru ekranı araştırması yapıyorlar. İşte detayları…