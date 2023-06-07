Giriş Tarihi: 07.06.2023 14:07 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 14:07

Dolar ve Euro ne kadar oldu? 7 Haziran 2023 canlı ve güncel Dolar/ Euro kuru fiyatları

Hafta ortasında dolar ve Euro kurundaki son dakika hareketlilik dikkat çekiyor. Dolar almak isteyenler bugün dolar ne kadar, Euro kaç TL sorusuna yanıt ararken güncel dolar ve Euro fiyatları araştırması yapıyor. Bunun yanı sıra ülkemizde de yurtdışı seyahatine gidecekler, yatırımı yapacaklar ve yabancı ülke menşeli e-ticaret sitelerinden alışveriş yapacakların en önemli gündeminde döviz kurları yer alıyor. Peki Dolar ve Euro ne kadar oldu? 7 Haziran 2023 canlı ve güncel Dolar/ Euro kuru fiyatları