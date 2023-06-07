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Haberler Fotohaber Dolar ve Euro ne kadar oldu? 7 Haziran 2023 canlı ve güncel Dolar/ Euro kuru fiyatları
Giriş Tarihi: 07.06.2023 14:07 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 14:07

Dolar ve Euro ne kadar oldu? 7 Haziran 2023 canlı ve güncel Dolar/ Euro kuru fiyatları

Hafta ortasında dolar ve Euro kurundaki son dakika hareketlilik dikkat çekiyor. Dolar almak isteyenler bugün dolar ne kadar, Euro kaç TL sorusuna yanıt ararken güncel dolar ve Euro fiyatları araştırması yapıyor. Bunun yanı sıra ülkemizde de yurtdışı seyahatine gidecekler, yatırımı yapacaklar ve yabancı ülke menşeli e-ticaret sitelerinden alışveriş yapacakların en önemli gündeminde döviz kurları yer alıyor. Peki Dolar ve Euro ne kadar oldu? 7 Haziran 2023 canlı ve güncel Dolar/ Euro kuru fiyatları

Dolar ve Euro ne kadar oldu? 7 Haziran 2023 canlı ve güncel Dolar/ Euro kuru fiyatları

Dolar fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Son dönemde inişli çıkışlı grafikleri süren döviz kurları, yatırımcının güven çizgisinden çıkmaya devam ediyor. Peki, dolar kuru bugün ne kadar kaç TL oldu? Çoğu yatırımcı tarafından altın daha güvenli bir yatırım aracı olarak görülüyor. Bu noktada ellerinde kur bulunduran vatandaşlar için 7 Haziran 2023 canlı dolar ve Euro alış satış fiyatı haberimizde. İşte son dakika dolar fiyatı

Dolar ve Euro ne kadar oldu? 7 Haziran 2023 canlı ve güncel Dolar/ Euro kuru fiyatları

DOLAR NE KADAR, KAÇ TL?

Piyasalarda yaşanan dalgalanma nedeniyle dolar kurundaki değişim de merak konusu oldu. Yatırımcılar 7 Haziran Çarşamba sabah saatlerinden itibaren Dolar alış ve satış fiyatını yakından takip ediyor. Güncel rakamlar ise şöyle;

ALIŞ: 24,8301 TL

SATIŞ: 24,8383 TL

7 HAZİRAN 2023 GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

EURO NE KADAR?

Euro alış: 24,37,78 TL

Euro Satış: 24,4571 TL

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Dolar ve Euro ne kadar oldu? 7 Haziran 2023 canlı ve güncel Dolar/ Euro kuru fiyatları

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