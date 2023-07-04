Giriş Tarihi: 04.07.2023 11:22
Güncelleme Tarihi: 04.07.2023
11:49
DÖNENCE UYARLAMA MI?|| Kanal D Dönence gerçek hikaye mi, uyarlama mı, hangi diziden uyarlandı? İsrail asıllı ünlü dizinin uyarlaması çıktı!
Kanal D'nin yaz dizisi Dönence ilk bölümü ile 4 Temmuz Salı günü ekranlarda olmak için vakit sayıyor. Yaz sezonuna damga vurmaya hazırlanan yapım yayınlanan tanıtım fragmanları ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yönetmen koltuğunda daha önce Yürek Çıkmazı, Bizim Hikaye ve Afili Aşk dizilerinin yönetmeni Serdar Gözelekli oturuyor. Senaryosu, oyuncu kadrosu ile dikkatleri şimdiden üzerine çekmeyi başarırken dizi severler "Dönence dizisi gerçek hikaye mi, uyarlama mı, hangi yapımdan uyarlama?" sorularına yanıt arıyor. Duy Beni'nin sevilen isimleri Caner Topçu ve Sümeyye Aydoğan'ı tekrar bir araya getiren yapım ilginç hikayesi ile izleyicileri bu sezon ekrana kilitleyecek gibi. Peki, Dönence dizisi gerçek hikayemi, uyarlama mı, hangi yapımdan uyarlandı? İşte, yanıtı…