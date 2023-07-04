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Haberler Fotohaber DÖNENCE UYARLAMA MI?|| Kanal D Dönence gerçek hikaye mi, uyarlama mı, hangi diziden uyarlandı? İsrail asıllı ünlü dizinin uyarlaması çıktı!
Giriş Tarihi: 04.07.2023 11:22 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023 11:49

DÖNENCE UYARLAMA MI?|| Kanal D Dönence gerçek hikaye mi, uyarlama mı, hangi diziden uyarlandı? İsrail asıllı ünlü dizinin uyarlaması çıktı!

Kanal D'nin yaz dizisi Dönence ilk bölümü ile 4 Temmuz Salı günü ekranlarda olmak için vakit sayıyor. Yaz sezonuna damga vurmaya hazırlanan yapım yayınlanan tanıtım fragmanları ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yönetmen koltuğunda daha önce Yürek Çıkmazı, Bizim Hikaye ve Afili Aşk dizilerinin yönetmeni Serdar Gözelekli oturuyor. Senaryosu, oyuncu kadrosu ile dikkatleri şimdiden üzerine çekmeyi başarırken dizi severler "Dönence dizisi gerçek hikaye mi, uyarlama mı, hangi yapımdan uyarlama?" sorularına yanıt arıyor. Duy Beni'nin sevilen isimleri Caner Topçu ve Sümeyye Aydoğan'ı tekrar bir araya getiren yapım ilginç hikayesi ile izleyicileri bu sezon ekrana kilitleyecek gibi. Peki, Dönence dizisi gerçek hikayemi, uyarlama mı, hangi yapımdan uyarlandı? İşte, yanıtı…

Dönence gerçek bir hikaye mi, uyarlama mı? Kanal D Dönence hangi yapımdan uyarlandı, konusu ne, gerçek hikaye mi?

Bu yaz Kanal D ekranlarında seyirci ile buluşacak Dönence dizisi için heyecanlı bekleyişte sona gelindi. Dizi ilk bölümü ile 4 Temmuz Salı günü izleyicisiyle buluşuyor. Emre Kınay, Didem İnselel gibi başarılı oyuncuların yer aldığı yapımın başrol oyuncuları daha önce Duy Beni dizisinde rol alan isimler Caner Topçu ile Sümeyye Aydoğan oldu. Dizi yayınlanan tanıtım fragmanı ile bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Peki, Dönence dizisi gerçek bir hikaye mi, uyarlama mı, hangi yapımdan uyarlandı? İşte, yanıtı…

Dönence gerçek bir hikaye mi, uyarlama mı? Kanal D Dönence hangi yapımdan uyarlandı, konusu ne, gerçek hikaye mi?

DÖNENCE DİZİSİ UYARLAMA MI, HANGİ YAPIMDAN UYARLANDI?

Dönence, Cannes'dan ödülle dönen "Exceptional" isimli dizinin uyarlaması. İsrail formatlı, orijinal adı "Exceptional" olan dizi farkındalık yaratan senaryosu ile Fransa'da 2022 MIPCOM Cannes Diversify TV Ödülü'ne layık görülmüştü.

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Dönence gerçek bir hikaye mi, uyarlama mı? Kanal D Dönence hangi yapımdan uyarlandı, konusu ne, gerçek hikaye mi?

EXCEPTİONAL DİZİ KONUSU
Eğlenceye düşkün vlogger Maya, sporcu sevgilisi Jordan ile birlikte popüler bir moda markasının sunucusu olarak seçilir ve mükemmel bir yaz için hazırlık yapar. Ancak her şey, otistik kardeşi Alona'yı özel ihtiyaçları olan bir yelken kampına refakat etmek zorunda kalmasıyla değişir. Keşfettiği yeni dünya, Maya'nın hayatını değiştirir, ancak onu ve etrafındaki herkesi etkileyen sırlar ve yalanlarla da dolu bir labirente sürükler.

Dönence gerçek bir hikaye mi, uyarlama mı? Kanal D Dönence hangi yapımdan uyarlandı, konusu ne, gerçek hikaye mi?

DÖNENCE KONUSU NE?
Üniversiteye gitme planları yapan Gece, bir yandan da tüm yaz boyunca sevgilisi Emir ile müzik yapma hayalleri kurmaktadır. Ancak tüm hayalleri bir süreliğine askıya alınmak zorundadır. Çünkü özel bir çocuk olan kız kardeşi Gülce için İstanbul'un kalabalığı ve gürültüsü giderek daha da başa çıkılması zor bir hal almaya başlamıştır.

Dönence gerçek bir hikaye mi, uyarlama mı? Kanal D Dönence hangi yapımdan uyarlandı, konusu ne, gerçek hikaye mi?

Sevgilisini ve tüm hayallerini İstanbul'da bırakmak istemeyen Gece, bir anda kendisini ailesiyle birlikte Foça'da bulur. Hayatı bir anda alt üst olan Gece, kardeşinin yazıldığı yelken kulübünde eğitmenlik yapan Özgür ile tanışır. Özgür, anne ve babasını bir yangında kaybettikten sonra Asperger Sendromlu erkek kardeşi Rüzgar'a hayatını adamış yakışıklı bir gençtir. Gece, Özgür'le tanıştıkça hayata daha olgun bir yerden bakmayı, Özgür de Gece'den hayatı ertelememesi gerektiğini öğrenecektir. Ancak bu süreçte Gece'nin sevgilisi Emir'in Foça'ya gelişiyle ikilinin arasında aşılması zor duvarlar oluşur. Gece, gerçek aşkın peşinden gitmeye cesaret edebilecek midir? "Dönence" içimizi ısıtacak sıcacık bir gençlik draması...

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