Giriş Tarihi: 01.12.2023 16:42
Güncelleme Tarihi: 01.12.2023
16:42
Donsuz Kelly kimdir? TikTok'ta şoke eden paylaşımlar! Laz kızından sonra TikTok'ta "Donsuz Kelly" olayı...
TikTok'ta son zamanlarda çok konuşulan Laz Kızı kullanıcı isimli kadının müstehcen videolarından sonra, şimdi de yeni bir isim türedi. TikTok'ta "Donsuz Kelly" kullanıcı adıyla videolar atan kadının görüntüleri hızla yayılmaya devam ediyor. Başında "başörtüsüyle" çıplak içerikli videolar çeken kadının görüntülerine vatandaşlar tarafından tepki gösterildi. Manevi değerleri hedef aldığı söylenerek konu hakkında gerekli yerlere şikayet edildi. Peki, Donsuz Kelly kimdir?