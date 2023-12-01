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Haberler Fotohaber Donsuz Kelly kimdir? TikTok'ta şoke eden paylaşımlar! Laz kızından sonra TikTok'ta "Donsuz Kelly" olayı...
Giriş Tarihi: 01.12.2023 16:42 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023 16:42

Donsuz Kelly kimdir? TikTok'ta şoke eden paylaşımlar! Laz kızından sonra TikTok'ta "Donsuz Kelly" olayı...

TikTok'ta son zamanlarda çok konuşulan Laz Kızı kullanıcı isimli kadının müstehcen videolarından sonra, şimdi de yeni bir isim türedi. TikTok'ta "Donsuz Kelly" kullanıcı adıyla videolar atan kadının görüntüleri hızla yayılmaya devam ediyor. Başında "başörtüsüyle" çıplak içerikli videolar çeken kadının görüntülerine vatandaşlar tarafından tepki gösterildi. Manevi değerleri hedef aldığı söylenerek konu hakkında gerekli yerlere şikayet edildi. Peki, Donsuz Kelly kimdir?

Donsuz Kelly kimdir? TikTok’ta şoke eden paylaşımlar! Laz kızından sonra TikTok’ta Donsuz Kelly olayı...

Milyonlarca kullanıcısı bulunan TikTok'ta son zamanlarda müstehcen içerikli videolar yayılmaya başlandı. Manevi değerlere zarar veren içerikler konusunda vatandaşlar şikayetçi. Laz kızı lakaplı kadının çektiği videolardan sonra şimdi de "Donsuz Kelly" isimli yeni bir kullanıcı, müstehcen içerikli videolar çekerek TikTok platformunda canlı yayın gerçekleştiriyor. Peki, Donsuz Kelly kimdir, kaç yaşında, evli mi?

Donsuz Kelly kimdir? TikTok’ta şoke eden paylaşımlar! Laz kızından sonra TikTok’ta Donsuz Kelly olayı...

LAZ KIZINDAN SONRA ŞİMDİ DE "DONSUZ KELLY"

Donsuz Kelly kullanıcı isimli kadın başörtüsünü malzeme olarak kullanark müstehcen yayınlara imza atıyor.

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Donsuz Kelly kimdir? TikTok’ta şoke eden paylaşımlar! Laz kızından sonra TikTok’ta Donsuz Kelly olayı...

Geçtiğimiz hafta TikTok'ta göğüs dekolteskiyle canlı yayın açan "laz kızı" isimli kullanıcının verilen hediyerle binlerce lira toplamıştı.

İsminin Gülhatun D. olduğu öğrenilen Laz Kızı kullanıcı isimli kadın, Emniyet tarafından gözaltına alınarak ifade vermesinin ardından serbest bırakıldı. Kadın pişman olduğunu ve bir daha yayın açmayacağını söyledi.

Donsuz Kelly kimdir? TikTok’ta şoke eden paylaşımlar! Laz kızından sonra TikTok’ta Donsuz Kelly olayı...

TİKTOK'TA TEPKİ YAĞDI

Vatandaşlar İmza atılan rezilliğe büyük tepki gösterdi. Dini değeleri istismar eden ve ismi öğrenilemeyen kadına karşı harekete geçilmesini isterken skandalların yaşandığı mecralara karşı da önlem alınması istendi.

Donsuz Kelly kimdir? TikTok’ta şoke eden paylaşımlar! Laz kızından sonra TikTok’ta Donsuz Kelly olayı...
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