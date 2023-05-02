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Haberler Fotohaber DSİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI 2023 AÇIKLANMA TARİHİ || İŞKUR Devlet Su İşleri DSİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 02.05.2023 15:30 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 15:34

DSİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI 2023 AÇIKLANMA TARİHİ || İŞKUR Devlet Su İşleri DSİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

DSİ işçi alımı başvurusu 17-24 Nisan 2023 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapıldı ve şimdi sıra DSİ kura çekiminde. Taşra teşkilatlında 908 kişi istihdam edilecek. Noter huzurunda çekilecek kuralar sonucu asil ve yedek listeler belirlenecek. Bu noktada DSİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak 2023 sorusu yanıt aramakta. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1273 personel alımının 908'ini böylece taşraya ayırdı. Peki, DSİ işçi alımı kuraları ne zaman çekilecek? DSİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? İşte DSİ kura sonucu sorgulama ekranı

DSİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI 2023 AÇIKLANMA TARİHİ || İŞKUR Devlet Su İşleri DSİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

DSİ kura çekilişi ne zaman, saat kaçta yapılacak soruları yanıt arıyor. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 908 kişilik işçi alımını İŞKUR üzerinden açmış, başvurular 24 Nisan'da sona ermişti. Yapılacak kuralar sonucu DSİ taşra teşkilatında çalışacak vatandaşlar belli olacak. Peki, DSİ işçi alımı kuraları ne zaman çekilecek? İşte detaylar

DSİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI 2023 AÇIKLANMA TARİHİ || İŞKUR Devlet Su İşleri DSİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

DSİ 908 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ!

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 908 sürekli işçi alımı başvuru işlemleri, 17-24 Nisan 2023 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden tamamlandı

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DSİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI 2023 AÇIKLANMA TARİHİ || İŞKUR Devlet Su İşleri DSİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DSİ sürekli işçi alımı başvuru sonuçları açıklanma tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

DSİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI 2023 AÇIKLANMA TARİHİ || İŞKUR Devlet Su İşleri DSİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

Başvuru sonuçları ile ilgili bilgiler Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi "www.dsi.gov.tr" üzerinden de bildirilecek.

DSİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI 2023 AÇIKLANMA TARİHİ || İŞKUR Devlet Su İşleri DSİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

2023 DSİ İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İşe alınacak sürekli işçiler, açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayının dört katı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın 3 Mayıs 2023 tarihinde noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

Buna göre; DSİ işçi alımı kura çekimi 3 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek.

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