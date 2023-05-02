DSİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI 2023 AÇIKLANMA TARİHİ || İŞKUR Devlet Su İşleri DSİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

DSİ işçi alımı başvurusu 17-24 Nisan 2023 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapıldı ve şimdi sıra DSİ kura çekiminde. Taşra teşkilatlında 908 kişi istihdam edilecek. Noter huzurunda çekilecek kuralar sonucu asil ve yedek listeler belirlenecek. Bu noktada DSİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak 2023 sorusu yanıt aramakta. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1273 personel alımının 908'ini böylece taşraya ayırdı. Peki, DSİ işçi alımı kuraları ne zaman çekilecek? DSİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? İşte DSİ kura sonucu sorgulama ekranı