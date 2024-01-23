REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLUYOR! 22 Ocak Pazartesi Ömer, Safir, Selahaddin Eyyubi reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Giriş Tarihi: 23.01.2024 08:04
Güncelleme Tarihi: 23.01.2024
08:04
Dünün reyting sonuçları 22 Ocak Pazartesi günü için bekleniyor. Pazartesi akşamı Survivor 2024 All Star, Ömer, Safir, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber ABC1, AB ve Total tablosu araştırmaları başladı. Her hafta Pazartesi günleri ekranlara gelen Ömer, Safir, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki, 22 Ocak 2024 Pazartesi reyting sıralaması açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte, detaylar…