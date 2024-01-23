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Haberler Fotohaber REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLUYOR! 22 Ocak Pazartesi Ömer, Safir, Selahaddin Eyyubi reyting sonuçları birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 23.01.2024 08:04 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 08:04

REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLUYOR! 22 Ocak Pazartesi Ömer, Safir, Selahaddin Eyyubi reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Dünün reyting sonuçları 22 Ocak Pazartesi günü için bekleniyor. Pazartesi akşamı Survivor 2024 All Star, Ömer, Safir, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber ABC1, AB ve Total tablosu araştırmaları başladı. Her hafta Pazartesi günleri ekranlara gelen Ömer, Safir, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki, 22 Ocak 2024 Pazartesi reyting sıralaması açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte, detaylar…

REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLUYOR! 22 Ocak Pazartesi Ömer, Safir, Selahaddin Eyyubi reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları 22 Ocak 2024 Pazartesi listesi izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve programlar günün birincisi olmak için yarıştı. 22 Ocak Pazartesi akşamı Survivor 2024 All Star, Ömer, Safir, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölümleri ile ekranlara geldi. Sevdikleri yapımın sıralamasını merak eden izleyiciler gün birincisi için arama motorlarına yöneldi. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi

REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLUYOR! 22 Ocak Pazartesi Ömer, Safir, Selahaddin Eyyubi reyting sonuçları birincisi kim oldu?

22 OCAK 2024 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan hangisi birinci oldu merak ediliyor. İşte, araştırma konusu olan 22 Ocak 2024 Pazartesi reyting sonuçları şöyle;

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REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLUYOR! 22 Ocak Pazartesi Ömer, Safir, Selahaddin Eyyubi reyting sonuçları birincisi kim oldu?

22 OCAK 2024 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI BEKLENİYOR!

22 Ocak 2024 Pazartesi akşamı yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Düne ait reyting sonuçları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLUYOR! 22 Ocak Pazartesi Ömer, Safir, Selahaddin Eyyubi reyting sonuçları birincisi kim oldu?

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

15 Ocak 2024 Pazartesi akşamı reyting sonuçları Total, AB ve ABC sıralaması ise şöyle olmuştu:

REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLUYOR! 22 Ocak Pazartesi Ömer, Safir, Selahaddin Eyyubi reyting sonuçları birincisi kim oldu?

TOTAL

1 - Survivor All Star

2 - Ömer

3- Esra Erol'da

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