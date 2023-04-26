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Haberler Fotohaber Dünya Pilotlar Günü mesajları ve sözleri 2023: Arkadaşa, eşe, meslektaşa 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü mesajları en güzel seçenekleriyle yayında!
Giriş Tarihi: 26.04.2023 09:37 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 09:38

Dünya Pilotlar Günü mesajları ve sözleri 2023: Arkadaşa, eşe, meslektaşa 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü mesajları en güzel seçenekleriyle yayında!

Gökyüzünü onurlarından pilotlarımıza adanmış bu özel günde 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü mesajları resimli seçenekleriyle araştırılmaya başlandı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 26 Nisan tarihinde gökyüzünün kahramanları mesajlar ve etkinliklerle kutlanıyor. Sevgiliye, arkadaşa, eşe, anneye, babaya, meslektaşa Dünya Pilotlar Günü mesajları göndermek isteyenler araştırmalar yapıyor. İşte; pilot yakınlarınıza gönderebileceğiniz kısa, uzun, etkileyici, en anlamlı 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü mesajları ve sözleri 2023 galerisi ile bu anlamlı günün tarihçesi…

Dünya Pilotlar Günü mesajları ve sözleri 2023: Arkadaşa, eşe, meslektaşa 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü mesajları en güzel seçenekleriyle yayında!

26 Nisan Dünya Pilotlar Günü mesajları 2023 yılı için derlendi. Gökyüzünü onurlarından kahramanlarımız, her yıl olduğu gibi bu yıl da 26 Nisan günü kutlamalarla karşılaşacak. Pilot yakınları olanlar ya da meslektaşlarının bu özel gününü kutlamak isteyenler gökyüzünün kahramanları olan pilotlarımız için araştırmalara başladı. Dünya Pilotlar Günü mesajı ve görselleri ile en güzel, etkileyici, anlamlı seçenekler değerlendiriliyor. İşte, Whatsapp, SMS ya da Twitter, Facebook, Instagram gibi sosyal medya platformları üzerinden gönderebileceğiniz en yeni ve anlamlı Dünya Pilotlar Günü kutlama mesajları ve sözleri galerisi…

Dünya Pilotlar Günü mesajları ve sözleri 2023: Arkadaşa, eşe, meslektaşa 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü mesajları en güzel seçenekleriyle yayında!

DÜNYA PİLOTLAR GÜNÜ MESAJLARI İLE ANLAM VE ÖNEMİ!

Dünya Pilotlar Günü, 26 Nisan 2000 tarihinden bu yana kutlanmaktadır. Ailesinde, çevresinde, yakınlarında pilot olanlar sabah saatlerinden itibaren sevdikleri için Dünya Pilotlar Günü mesajları başlığı altında araştırma yapmaya başladılar. Peki; Dünya Pilotlar Günü anlamı ve önemi nedir?

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Dünya Pilotlar Günü mesajları ve sözleri 2023: Arkadaşa, eşe, meslektaşa 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü mesajları en güzel seçenekleriyle yayında!

DÜNYA PİLOTLAR GÜNÜ ÖNEMİ VE TARİHÇESİ

26 Nisan 1912 tarihi, ülkemizin 1 numaralı pilot lisansına sahip olan Feza Evrensev'in Türkiye semalarında ilk uçuşu yaptığı gün olarak kayıtlara geçmiştir. Bugünün anısına her 26 Nisan günü, Türkiye Havayolu Pilotları Derneği'nin (TALPA) organizasyonuyla Pilotlar Günü olarak kutlanmaktaydı.

5 yıl öncesine kadar sadece Türkiye'de kutlanan 26 Nisan Pilotlar Günü, 2013 yılında Dublin'de yapılan Uluslararası Havayolu Pilot Birlikleri Federasyonu (IFALPA) Genel Kurulu'nda TALPA heyetinin yaptığı önerinin kabul edilmesiyle bu yıldan itibaren her yıl "26 Nisan Dünya Pilotlar Günü" olarak kutlanmaktadır.

Dünya Pilotlar Günü mesajları ve sözleri 2023: Arkadaşa, eşe, meslektaşa 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü mesajları en güzel seçenekleriyle yayında!

FESA EVRENSEV KİMDİR?

Türk Hava Yolları'nın ilk genel müdürü olan Fesa Evrensev, 1878 yılında İstanbul'da doğmuştur. Galatasaray Lisesi mezunu olan Evrensev, daha sonra Harp Okulu'na girmiş ve bu okuldan Süvari Teğmeni olarak mezun olmuştur.

Pilotluk Sınavı'nı birincilikle kazanan Fesa Evrensev, 26 Nisan 1912 tarihinde Türkiye'nin ilk pilotu olarak ilk uçuşunu gerçekleştirmiş ve 1933 yılında Devlet Hava Yolları İşletmesi'ne yani bugünkü adıyla Türk Hava Yolları'na genel müdür olarak atanmıştır.

Türk Hava Kurumu'nda da birçok görev üstlenen Fesa Evrensev, Türk havacılık tarihine adını yazdırmıştır.

Dünya Pilotlar Günü mesajları ve sözleri 2023: Arkadaşa, eşe, meslektaşa 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü mesajları en güzel seçenekleriyle yayında!

DÜNYA PİLOTLAR GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ YAYINDA!

26 Nisan Dünya Pilotlar Günü! "Göklerini koruyamayan uluslar, yarınlarından asla emin olamazlar." -Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Bütün pilotların Dünya Pilotlar Günü'nü kutlar, emniyetli uçuşlar dilerim.

Yüksek stres altında ve saat mevhumu olmaksızın çalışan, gökyüzünü evi bilen pilotların Dünya Pilotlar Günü'nü kutlarız.

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