Dünya Pilotlar Günü mesajları ve sözleri 2023: Arkadaşa, eşe, meslektaşa 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü mesajları en güzel seçenekleriyle yayında!

FESA EVRENSEV KİMDİR?

Türk Hava Yolları'nın ilk genel müdürü olan Fesa Evrensev, 1878 yılında İstanbul'da doğmuştur. Galatasaray Lisesi mezunu olan Evrensev, daha sonra Harp Okulu'na girmiş ve bu okuldan Süvari Teğmeni olarak mezun olmuştur.

Pilotluk Sınavı'nı birincilikle kazanan Fesa Evrensev, 26 Nisan 1912 tarihinde Türkiye'nin ilk pilotu olarak ilk uçuşunu gerçekleştirmiş ve 1933 yılında Devlet Hava Yolları İşletmesi'ne yani bugünkü adıyla Türk Hava Yolları'na genel müdür olarak atanmıştır.

Türk Hava Kurumu'nda da birçok görev üstlenen Fesa Evrensev, Türk havacılık tarihine adını yazdırmıştır.