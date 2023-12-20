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Haberler Fotohaber Dünyanın En Temiz Şehirleri Belli Oldu: Havası En Temiz 10 Şehir Arasında O İlimiz De Var!
Giriş Tarihi: 20.12.2023 09:42 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023 09:48

Dünyanın En Temiz Şehirleri Belli Oldu: Havası En Temiz 10 Şehir Arasında O İlimiz De Var!

Kalitesiz yakıtlar ile egzoz gazları havayı kirleten başlıca etkenler. Sağlığı tehdit eden hava kirliliği ise kanser ve solunum yolu hastalıklarının en önemli nedenlerinden biri. Bu sorunu çözmek için yakıt tüketimini azaltmak ise yapılması gerekenlerin başında geliyor. Ancak bunu halihazırda başarmış olan yerleşim yerleri de var. Havası en temiz ilimiz de dünyanın havası en temiz şehirleri arasında yer alıyor.

Dünyanın En Temiz Şehirleri Belli Oldu: Havası En Temiz 10 Şehir Arasında O İlimiz De Var!

Başta sanayi tesislerinden yayılan zehirli atıklar ve gazlar olmak üzere hava kirliliğine yol açan pek çok neden var. Şehir hayatının yarattığı problemlerin belki de en büyüğü ve tehlikelisi bu. Öte yandan, bu konuda farkındalık kazanmış ve harekete geçmiş olan ülkeler ve şehirlerden bahsetmek de mümkün. Bunların hangileri olduğunu öğrenmek isteyenler için dünyanın havası en temiz şehirleri ve havası en temiz ilimiz hangisi oldukça merak uyandırıcı.

Dünyanın En Temiz Şehirleri Belli Oldu: Havası En Temiz 10 Şehir Arasında O İlimiz De Var!

Dünyanın Havası En Temiz Şehirleri Hangileri?

Hava kirliliğinin, canlıların hayatını tehdit eden en büyük tehlikeler arasında yer aldığını söylemek mümkün. Düşük kaliteli yakıtlar, egzoz gazları, yüksek miktarda kimyasal madde kullanımı, sanayi tesislerinin yanlış yerde konumlandırılması ve karbonmonoksit salınımı, buna zemin hazırlayan faktörler.

Öte yandan, yurt dışına seyahat etmekten hoşlananlar ve yerleşmeyi planlayanlar için temiz havanın, en önemli kriterler arasında olduğunu belirtmekte fayda var. Hava kirliliği ile mücadelede diğerlerine fark atan çok sayıda şehir bulunuyor. İşte dünyanın en temiz 10 şehri…

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Dünyanın En Temiz Şehirleri Belli Oldu: Havası En Temiz 10 Şehir Arasında O İlimiz De Var!

Zürih, İsviçre

İsviçre'nin en büyük şehirlerinden biri olan Zürih, dünyada havası en temiz şehirler arasında bulunuyor. Uzun yıllardır hava kirliliğini önlemek adına birtakım faaliyetler yürüten İsviçre, bu başarısını büyük ölçüde nüfusunun azlığına borçlu.

Dünyanın En Temiz Şehirleri Belli Oldu: Havası En Temiz 10 Şehir Arasında O İlimiz De Var!

Reykjavik, İzlanda

Avrupa'nın kuzeybatısında bulunan ve bir ada ülkesi olan İzlanda'nın başkenti Reykjavik, hava temizliği konusunda ilk sıralarda. En büyük şehirlerden biri olmasına rağmen nüfusu oldukça düşük. Muhteşem doğası, bu nedenle oldukça temiz ve hava kirliliği yok denecek kadar az.

Dünyanın En Temiz Şehirleri Belli Oldu: Havası En Temiz 10 Şehir Arasında O İlimiz De Var!

Helsinki, Finlandiya

Helsinki, İskandinavya ülkeleri arasında bulunan Finlandiya'nın başkenti. "Göller ülkesi" olarak bilinen bu topraklar, soğuk iklimi, gölleri ve ormanları ile meşhur. Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) yayınladığı verilere göre Finlandiya, dünyanın en yüksek kaliteli havasına sahip. Çünkü havayı kirleten maddeler, metreküp başına yalnızca 6 mikrogram. Bu açıdan bakıldığında, diğer ülkelere kıyasla çok daha temiz bir havaya sahip.

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