Giriş Tarihi: 20.12.2023 09:42
Güncelleme Tarihi: 20.12.2023
09:48
Dünyanın En Temiz Şehirleri Belli Oldu: Havası En Temiz 10 Şehir Arasında O İlimiz De Var!
Kalitesiz yakıtlar ile egzoz gazları havayı kirleten başlıca etkenler. Sağlığı tehdit eden hava kirliliği ise kanser ve solunum yolu hastalıklarının en önemli nedenlerinden biri. Bu sorunu çözmek için yakıt tüketimini azaltmak ise yapılması gerekenlerin başında geliyor. Ancak bunu halihazırda başarmış olan yerleşim yerleri de var. Havası en temiz ilimiz de dünyanın havası en temiz şehirleri arasında yer alıyor.