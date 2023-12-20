Dünyanın En Temiz Şehirleri Belli Oldu: Havası En Temiz 10 Şehir Arasında O İlimiz De Var!

Başta sanayi tesislerinden yayılan zehirli atıklar ve gazlar olmak üzere hava kirliliğine yol açan pek çok neden var. Şehir hayatının yarattığı problemlerin belki de en büyüğü ve tehlikelisi bu. Öte yandan, bu konuda farkındalık kazanmış ve harekete geçmiş olan ülkeler ve şehirlerden bahsetmek de mümkün. Bunların hangileri olduğunu öğrenmek isteyenler için dünyanın havası en temiz şehirleri ve havası en temiz ilimiz hangisi oldukça merak uyandırıcı.