Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber 1.20 Faizli Konut Kredisi Son Durum | İlk kez ev alacaklara düşük faizli kredi başvurusu ne zaman, şartları neler, kimlere verilecek?
Giriş Tarihi: 17.10.2023 15:50 Güncelleme Tarihi: 17.10.2023 15:50

1.20 Faizli Konut Kredisi Son Durum | İlk kez ev alacaklara düşük faizli kredi başvurusu ne zaman, şartları neler, kimlere verilecek?

Düşük faizli konut kredisi son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk kez ev sahibi olacaklar için fırsat kapısı aralanıyor. İlk kez ev alacaklara düşük faizli kredi fırsatı sunulacak. Buna göre hiç evi olmayan vatandaşlar 1.20 faiz oranı ve 15 yıl vade ile ev sahibi olabilecek. Bu noktada "Düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, başvuru şartları neler, ödeme planı nasıl?" soruları yanıt arıyor. Peki; 1.20 faizli konut kredisi başvurusu başladı mı, kimlere verilecek? İşte, 2023 ilk kez ev alacaklara 1.20 faizli konut kredisi başvuru şartları ve tarihleri ile ilgili detaylar

Düşük faizli konut kredisi başvuru şartları ve tarihleri: İlk kez ev alacaklar dikkat! 1.20 faizli İlk Evim konut kredisi ne zaman çıkacak?

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk kez ev alacaklara düşük faiz oranı ve 15 yıl vade ile konut kredisi imkanı geliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, geçtiğimiz günlerde "Kamu olarak ilk konut edinimini destekleyici çerçeve içinde hareket edeceğiz" açıklamasında bulunmuştu. Bir süredir gündemde yer alan düşük faizli konut kredisi başvurusu ne zaman, şartları neler soruları bu kapsamda yanıt arıyor. İlk evim kampanyası detaylarının ne zaman netliğe kavuşacağı merak ediliyor Peki, 1.20 faizli konut kredisi ne zaman verilecek, kimler alabilecek, ödeme planı nasıl? İşte, düşük faizli konut kredisi başvuru şartları ve tarihleri ile ilgili ayrıntılar...

Düşük faizli konut kredisi başvuru şartları ve tarihleri: İlk kez ev alacaklar dikkat! 1.20 faizli İlk Evim konut kredisi ne zaman çıkacak?

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ'DAN AÇIKLAMA!

İlk evini alacaklara müjde gibi haber geldi. Merkez Bankası ve BDDK çalışma başlattı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk konutunu alacaklara destek çalışması yapılacağını belirtti.

Konut arzını artırmak için çalışma yaptıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Birinci konut edinimini özellikle daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk." dedi.

İlk konutunu almak isteyenler için destek vereceklerini belirten Yılmaz, "Merkez Bankası ve BDDK'nın çalışması var. Önümüzdeki dönemde yeni adımlar bekliyoruz. Konut maliyetlerini düşürmek ve ulaşımını artırmak durumundayız" açıklamasını yaptı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Düşük faizli konut kredisi başvuru şartları ve tarihleri: İlk kez ev alacaklar dikkat! 1.20 faizli İlk Evim konut kredisi ne zaman çıkacak?

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İlk kez ev alacaklar için hayata geçirilmesi beklenen kampanya ile ilgili detaylar henüz açıklanmadı. Beklenti ise kredi faizinin yüzde 1.20'ye kadar düşmesi, vadenin ise 15 yıla çıkması.

Düşük faizli konut kredisi kampanyası ile ilgili detayların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması bekleniyor.

Kampanyaya ilişkin çalışmaların kısa sürede tamamlanması bekleniyor. Çalışmaların tamamlanması ardından konunun önümüzdeki günlerde Meclis'te yer alacağı ön görülüyor.

Konu ile ilgili gelişmeler geldikçe haberimizde yer verilecektir.

Düşük faizli konut kredisi başvuru şartları ve tarihleri: İlk kez ev alacaklar dikkat! 1.20 faizli İlk Evim konut kredisi ne zaman çıkacak?

1.20 DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER, NE KADAR KREDİ VERİLECEK?

1.20 düşük faizli konut kredisinden hiç evi olmayan kişiler yararlanabilecek.

Örneğin 5 milyon TL'ye kadar ekspertiz değeri olan bir konut için çekilebilecek kredi 2 milyon TL seviyelerindeyken, yeni yapılacak düzenlemede en azından bu oranın yüzde 80'lere çıkartılması olumlu olarak değerlendirdiğimiz bir konu.

Düşük faizli konut kredisi başvuru şartları ve tarihleri: İlk kez ev alacaklar dikkat! 1.20 faizli İlk Evim konut kredisi ne zaman çıkacak?

VADE NE KADAR OLACAK, FAİZ ORANI NE OLUR?

Daha önceki kampanyalara baktığımızda kredi vade oranında da bir uzatma bekliyoruz. Özellikle kalıcı mortgage dediğimiz ve 120 ay dışında 15 yıl yani 180 aya kadar bir vadelendirme mümkün olabilir.

Önemli bir diğer etken de son dönemde özellikle özel bankalarda aylık 2.90'a kadar çıkan konut kredileri faiz oranlarının nispeten tüketiciler için kabul edilebilir seviyeye düşürülmesidir.

Burada da çok net belli olmasa bile belki 1.20-1.50 aylık faiz oranı seviyelerinde bir kampanya sektör tarafından talep edilebilir.

SON DAKİKA