1.20 Faizli Konut Kredisi Son Durum | İlk kez ev alacaklara düşük faizli kredi başvurusu ne zaman, şartları neler, kimlere verilecek?

Düşük faizli konut kredisi son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk kez ev sahibi olacaklar için fırsat kapısı aralanıyor. İlk kez ev alacaklara düşük faizli kredi fırsatı sunulacak. Buna göre hiç evi olmayan vatandaşlar 1.20 faiz oranı ve 15 yıl vade ile ev sahibi olabilecek. Bu noktada "Düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, başvuru şartları neler, ödeme planı nasıl?" soruları yanıt arıyor. Peki; 1.20 faizli konut kredisi başvurusu başladı mı, kimlere verilecek? İşte, 2023 ilk kez ev alacaklara 1.20 faizli konut kredisi başvuru şartları ve tarihleri ile ilgili detaylar