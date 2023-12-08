İlk kez ev alacaklar için düşük faizli konut kredisi kampanyası araştırılıyor. 2023 yılı içerisinde müjdesi verilen kampanya hakkında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "Hükümetten ilk evini alacaklara kredi desteği verilecek." açıklaması yapılmıştı. Bu açıklama sonrası araştırmaları devam ederken, düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak sorusu da yanıt arıyor. Peki, Düşük faizli konut kredisi çıktı mı? 1,20 Düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, ilk kez ev alacaklar için şartlar neler?