Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Düşük faizli konut kredisi çıktı mı? 1,20 Düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, ilk kez ev alacaklar için şartlar neler?
Giriş Tarihi: 08.12.2023 09:50 Güncelleme Tarihi: 08.12.2023 09:50

Düşük faizli konut kredisi çıktı mı? 1,20 Düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, ilk kez ev alacaklar için şartlar neler?

İlk kez ev alacaklar için düşük faizli konut kredisi kampanyası araştırılıyor. 2023 yılı içerisinde müjdesi verilen kampanya hakkında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "Hükümetten ilk evini alacaklara kredi desteği verilecek." açıklaması yapılmıştı. Bu açıklama sonrası araştırmaları devam ederken, düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak sorusu da yanıt arıyor. Peki, Düşük faizli konut kredisi çıktı mı? 1,20 Düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, ilk kez ev alacaklar için şartlar neler?

Düşük faizli konut kredisi çıktı mı? 1,20 Düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, ilk kez ev alacaklar için şartlar neler?

2023 yılı içerisinde açıklanan düşük faizli konut kredisi, evlilik kredisi gibi haberlerin detayları yakından takip ediliyor. Son dakika gelişmesi beklenen düşük faizli konut kredisi ilk kez ev alacaklara umut kapısını aralamıştı. Yükselen faiz oranlarından sonra 1,20 faizli konut kredisi ihtiyaç sahiplerini büyük ölçüde rahatlatacak bir gelişme oldu. Peki, Düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, ilk kez ev alacaklar için şartlar neler?

Düşük faizli konut kredisi çıktı mı? 1,20 Düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, ilk kez ev alacaklar için şartlar neler?

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ SON DURUM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konut kredileri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Dün gerçekleşen kabine toplantısının ardından soruları yanıtlayan Yılmaz ilk kez ev alacaklara ilişkin kredi desteği verileceğini belirtti ve şunları söyledi:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Düşük faizli konut kredisi çıktı mı? 1,20 Düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, ilk kez ev alacaklar için şartlar neler?

İkinci ve üçüncü ev alımında krediye erişimi zorlaştırdı Merkez Bankası'yla BDDK biliyorsunuz. İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz. Orada bir düzenleme yapacağız demiştik, onu bu şekilde yapmış olduk. İkinci ve üçüncü konut alımında artık pek kredi imkânı yok. İkinci, üçüncü konuta kredi imkânı olmayınca konut kredi imkânları ilk konut sahipliği için kullanılmış oluyor.

Konut sahipliği meselesini sadece kredi odaklı değil aynı zamanda konut arzıyla birlikte düşünmek lazım. Konut arzı ve konut talebi şeklinde… Aksi takdirde sırf krediyi düşünürseniz konut fiyatlarını istemediğiniz yere götürme ihtimaliniz var. Konut arzını ve konut talebini dengeli bir şekilde yönetmemiz gerekiyor.

Düşük faizli konut kredisi çıktı mı? 1,20 Düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, ilk kez ev alacaklar için şartlar neler?

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk evini alacakların destekleneceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bu kapsamda katılım Finans ve kalkınma bankacılığı konuları gündeme geldi. Buralarda etkili şekilde yine iyi projelere destek olan, parası olana değil bir sistemi nasıl geliştiririz bunlar konuşuldu. Konut arzı konusunda daha fazla artırma, birinci konut edinimini daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk.

DPT ve Dünya Bankası ortak çalışma yapmıştı. Tasarruf oranlarını artırıyor. Kamu olarak ilk konut edinimini destekleyici çerçeve içinde hareket edeceğiz"

Düşük faizli konut kredisi çıktı mı? 1,20 Düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, ilk kez ev alacaklar için şartlar neler?

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ ŞARTLARI

İKİNCİ evini alacaklar için sınırlama devreye girerken şimdi gözler yeni kampanyaya çevrildi. İlk kez ev alacaklara yapılması beklenen kampanyada detaylar henüz açıklanmadı. Beklenti ise kredi faizinin yüzde 1.20'ye kadar düşmesi, vadenin ise 15 yıla çıkması.

SON DAKİKA