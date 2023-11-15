Düşük faizli konut kredisi çıktı mı, kimlere verilecek? İlk evini alacaklara 1.20 faizli konut kredisi şartları neler, ne zaman çıkacak?

Düşük faizli konut kredisi kampanyası ile ilgili detaylar araştırma konusu olmaya devam ediyor. Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk kez ev sahibi olacak vatandaşlar için düşük faizli konut kredisi hayata geçirilecek. 15 yıl vadeli ve 1.20 faizli konut kredisi başvuru şartları ve tarihleri sorgulanıyor. İlk kez ev sahibi olmak isteyenlerin gözü kulağı dar gelirliye konut kampanyasının ayrıntıları için resmi açıklamalara çevrilmiş durumda. Peki, düşük faizli konut kredisi çıktı mı, ne zaman çıkacak? 1.20 faizli konut kredisi şartları neler, kimlere verilecek? İşte İlk Evim projesi son durum…