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Haberler Fotohaber Düşük faizli konut kredisi çıktı mı, kimlere verilecek? İlk evini alacaklara 1.20 faizli konut kredisi şartları neler, ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 15.11.2023 15:48 Güncelleme Tarihi: 15.11.2023 15:48

Düşük faizli konut kredisi çıktı mı, kimlere verilecek? İlk evini alacaklara 1.20 faizli konut kredisi şartları neler, ne zaman çıkacak?

Düşük faizli konut kredisi kampanyası ile ilgili detaylar araştırma konusu olmaya devam ediyor. Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk kez ev sahibi olacak vatandaşlar için düşük faizli konut kredisi hayata geçirilecek. 15 yıl vadeli ve 1.20 faizli konut kredisi başvuru şartları ve tarihleri sorgulanıyor. İlk kez ev sahibi olmak isteyenlerin gözü kulağı dar gelirliye konut kampanyasının ayrıntıları için resmi açıklamalara çevrilmiş durumda. Peki, düşük faizli konut kredisi çıktı mı, ne zaman çıkacak? 1.20 faizli konut kredisi şartları neler, kimlere verilecek? İşte İlk Evim projesi son durum…

Düşük faizli konut kredisi çıktı mı, kimlere verilecek? İlk evini alacaklara 1.20 faizli konut kredisi şartları neler, ne zaman çıkacak?

Düşük faizli konut kredisi çıktı mı, ne zaman çıkacak merak ediliyor. Orta Vadeli Program (OVP) ile ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için fırsat kapısı aralanıyor. İlk evini alacaklara 1.20 faiz oranı ve 15 yıla (180 ay) varan vade süresi ile kredi imkanı sunulacak. Peki, İlk kez ev alacaklara 1.20 faizli konut kredisi şartları neler, faiz oranı yüzde kaç, vadesi ne kadar? İşte İlk Evim konut kredisi kampanyası ile ilgili son detaylar.

Düşük faizli konut kredisi çıktı mı, kimlere verilecek? İlk evini alacaklara 1.20 faizli konut kredisi şartları neler, ne zaman çıkacak?

ORTA VADELİ PROGRAM İLE İLK KEZ EV ALACAKLAR DESTEKLENECEK!

BDDK tarafından alınan karara göre, ikinci konutunu alacaklar için kredi sınırlanması getirildi. Ev tapusu olan kişiler, ikinci bir ev almaları halinde evin değerinin yüzde 90'ı değil, yüzde 22.5'i kadar kredi çekebilecek.

Buna göre yatırım amacının dışına çıkılarak ilk kez ev alacaklar desteklenecek. Düşük faizli konut kredisi bu noktada uygulanacak.

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında yer alacak 1.20 faizli konut kredisinde ilk açıklamalar şöyle:

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Düşük faizli konut kredisi çıktı mı, kimlere verilecek? İlk evini alacaklara 1.20 faizli konut kredisi şartları neler, ne zaman çıkacak?

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ AÇIKLADI: MERKEZ BANKASI VE BDDK ÇALIŞIYOR!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk konutunu alacakları destekler nitelikte bir çalışmayı Merkez Bankası ve BDDK bünyesinde yürüttüklerini aktardı:

Konut arzını artırmak için çalışma yaptıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Bu kapsamda katılım Finans ve kalkınma bankacılığı konuları gündeme geldi. Buralarda etkili şekilde yine iyi projelere destek olan, parası olana değil bir sistemi nasıl geliştiririz bunlar konuşuldu. Konut arzı konusunda daha fazla artırma, birinci konut edinimini daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk." dedi.

İlk konutunu almak isteyenler için destek vereceklerini belirten Yılmaz, "Merkez Bankası ve BDDK'nın çalışması var. Önümüzdeki dönemde yeni adımlar bekliyoruz. Konut maliyetlerini düşürmek ve ulaşımını artırmak durumundayız" açıklamasını yaptı.

Düşük faizli konut kredisi çıktı mı, kimlere verilecek? İlk evini alacaklara 1.20 faizli konut kredisi şartları neler, ne zaman çıkacak?

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Dar gelirlini konut alımını destekleyecek İlk Evim kampanyası ile ilgili başvuru detayları henüz netleşmedi. Kredide beklenti 15 yıl (180 ay) vade imkanı ve 1.20 faiz oranı şeklinde.

Konuya dair detayların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması bekleniyor. Konu ile ilgili gelişmeler geldikçe haberimizde yer verilecektir.

Düşük faizli konut kredisinde örnek hesaplar şöyle:

Düşük faizli konut kredisi çıktı mı, kimlere verilecek? İlk evini alacaklara 1.20 faizli konut kredisi şartları neler, ne zaman çıkacak?

1.20 DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER, NE KADAR KREDİ VERİLECEK?

1.20 düşük faizli konut kredisinden hiç evi olmayan kişiler yararlanabilecek.

Örneğin 5 milyon TL'ye kadar ekspertiz değeri olan bir konut için çekilebilecek kredi 2 milyon TL seviyelerindeyken, yeni yapılacak düzenlemede en azından bu oranın yüzde 80'lere çıkartılması olumlu olarak değerlendirdiğimiz bir konu.

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