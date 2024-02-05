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Haberler Fotohaber DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ çıktı mı, şartlar neler, kimler faydalanabilir? 🏘️ 1.20 faizli ilk evim kampanyasında son gelişmeler!
Giriş Tarihi: 05.02.2024 16:44 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 16:44

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ çıktı mı, şartlar neler, kimler faydalanabilir? 🏘️ 1.20 faizli ilk evim kampanyasında son gelişmeler!

Düşük faizli konut kredisi gündemde! Milyonlarca vatandaşın haber beklediği 1.20 faizli ilk evim kampanyası hakkında geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz detayların netleştiği konusunda açıklamalarda bulunmuştu. Ev sahibi olmak isteyenlere umut kapısını aralayan kampanyada şartlar ve başvuru ayrıntıları bekleniyor. Peki, düşük faizli konut kredisi çıktı mı, şartlar neler, kimler faydalanabilir? İşte, 1.20 faizli ilk evim kampanyasında son durum!

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ çıktı mı, şartlar neler, kimler faydalanabilir? 🏘️ 1.20 faizli ilk evim kampanyasında son gelişmeler!

İlk kez ev alacakların yakından takip ettiği düşük faizli konut kredisi Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ev almak isteyen binlerce kişiye imkan sağlayacak. Konu hakkında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz "Evlilik kredisi tüm Türkiye'de yaygınlaşacak. Hükümetten ilk evini alacaklara kredi desteği verilecek" açıklamasında bulunmuştu. Peki, Düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, başvuru şartları neler, son durum nedir?

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ çıktı mı, şartlar neler, kimler faydalanabilir? 🏘️ 1.20 faizli ilk evim kampanyasında son gelişmeler!

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ SON DURUM

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk evini alacakların destekleneceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları şu şekilde:

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DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ çıktı mı, şartlar neler, kimler faydalanabilir? 🏘️ 1.20 faizli ilk evim kampanyasında son gelişmeler!

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ AÇIKLAMA YAPTI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 20 Kasım'da yapılan kabine toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yılmaz, 'Aile ve Gençlik Fonu' ve konut kredisiyle ilgili konuştu.

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ çıktı mı, şartlar neler, kimler faydalanabilir? 🏘️ 1.20 faizli ilk evim kampanyasında son gelişmeler!

"Merkez Bankası'yla BDDK biliyorsunuz. İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz. Orada bir düzenleme yapacağız demiştik onu bu şekilde yapmış olduk. İkinci ve üçüncü konut alımında artık pek kredi imkânı yok. İkinci, üçüncü konuta kredi imkânı olmayınca konut kredi imkânları ilk konut sahipliği için kullanılmış oluyor.

Konut sahipliği meselesini sadece kredi odaklı değil aynı zamanda konut arzıyla birlikte düşünmek lazım. Konut arzı ve konut talebi şeklinde… Aksi takdirde sırf krediyi düşünürseniz konut fiyatlarını istemediğiniz yere götürme ihtimaliniz var. Konut arzını ve konut talebini dengeli bir şekilde yönetmemiz gerekiyor."

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ çıktı mı, şartlar neler, kimler faydalanabilir? 🏘️ 1.20 faizli ilk evim kampanyasında son gelişmeler!

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması beklenen ve ilk defa ev sahibi olmak isteyenler için 1.20 faizli ilk evim konut kredisi ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili çalışmaların tamamlanması bekleniyor.

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