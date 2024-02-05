Giriş Tarihi: 05.02.2024 16:44
Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
16:44
DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ çıktı mı, şartlar neler, kimler faydalanabilir? 🏘️ 1.20 faizli ilk evim kampanyasında son gelişmeler!
Düşük faizli konut kredisi gündemde! Milyonlarca vatandaşın haber beklediği 1.20 faizli ilk evim kampanyası hakkında geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz detayların netleştiği konusunda açıklamalarda bulunmuştu. Ev sahibi olmak isteyenlere umut kapısını aralayan kampanyada şartlar ve başvuru ayrıntıları bekleniyor. Peki, düşük faizli konut kredisi çıktı mı, şartlar neler, kimler faydalanabilir? İşte, 1.20 faizli ilk evim kampanyasında son durum!