Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, şartları neler? 1.20 faizli konut kredisi kimler alabilir, hangi bankalar veriyor?
Giriş Tarihi: 30.11.2023 13:59 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023 13:59

Düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, şartları neler? 1.20 faizli konut kredisi kimler alabilir, hangi bankalar veriyor?

Düşük faizli konut kredisi kampanyası 2023 hakkında son dakika araştırmalar, ilk defa ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. 1.20 faiz oranı ve 15 yıla kadar verilen uzun vadesiyle İlk Evim projesi, birçok vatandaşın gündemini çekmiş durumda. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamasına göre ilk kez ev sahibi olacakları destekleyecek proje Orta Vadeli Program yürürlüğe girecek. Peki, düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, kimler alabilir? Düşük faizli konut kredisi şartları neler? İşte, konu hakkında detaylar

Düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, şartları neler? 1.20 faizli konut kredisi kimler alabilir, hangi bankalar veriyor?

Düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, kimler alabilir, hangi bankalar veriyor sorusu son dakika aratılıyor. İlk defa ev sahibi olmak isteyen vatandaşların önemli bir çoğunluğu TOKİ kampanyasıyla ev sahibi olurken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarına göre düşük faizli konut kredisi kampanyası düzenlenecek.

Düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, şartları neler? 1.20 faizli konut kredisi kimler alabilir, hangi bankalar veriyor?

ORTA VADELİ PROGRAM İLE İLK KEZ EV ALACAKLAR DESTEKLENECEK!

BDDK tarafından alınan karara göre ikinci konutunu alacak vatandaşlara kredi sınırlanması uygulanacak. Halihazırda ev tapusu bulunanlar ikinci bir ev almaları halinde evin değerinin yüzde 90'ı değil, yüzde 22.5'i kadar kredi çekebilecek.

Buna göre yatırım amacının dışına çıkılarak ilk kez ev alacaklar desteklenecek. Düşük faizli konut kredisi bu noktada uygulanacak. Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında yer alacak 1.20 faizli konut kredisinde ilk açıklamalar şöyle:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, şartları neler? 1.20 faizli konut kredisi kimler alabilir, hangi bankalar veriyor?

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ AÇIKLADI: MERKEZ BANKASI VE BDDK ÇALIŞIYOR!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk konutunu alacakları destekler nitelikte bir çalışmayı Merkez Bankası ve BDDK bünyesinde yürüttüklerini aktardı:

Konut arzını artırmak için çalışma yaptıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Bu kapsamda katılım Finans ve kalkınma bankacılığı konuları gündeme geldi. Buralarda etkili şekilde yine iyi projelere destek olan, parası olana değil bir sistemi nasıl geliştiririz bunlar konuşuldu. Konut arzı konusunda daha fazla artırma, birinci konut edinimini daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk." dedi.

İlk konutunu almak isteyenler için destek vereceklerini belirten Yılmaz, "Merkez Bankası ve BDDK'nın çalışması var. Önümüzdeki dönemde yeni adımlar bekliyoruz. Konut maliyetlerini düşürmek ve ulaşımını artırmak durumundayız" açıklamasını yaptı.

Düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, şartları neler? 1.20 faizli konut kredisi kimler alabilir, hangi bankalar veriyor?

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Dar gelirlini konut alımını destekleyecek İlk Evim kampanyası ile ilgili başvuru detayları henüz netleşmedi. Kredide beklenti 15 yıl (180 ay) vade imkanı ve 1.20 faiz oranı şeklinde.

Konuya dair detayların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması bekleniyor.

Düşük faizli konut kredisinde örnek hesaplar şöyle:

Düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, şartları neler? 1.20 faizli konut kredisi kimler alabilir, hangi bankalar veriyor?

1.20 DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER, NE KADAR KREDİ VERİLECEK?

1.20 düşük faizli konut kredisinden hiç evi olmayan kişiler yararlanabilecek.

Örneğin 5 milyon TL'ye kadar ekspertiz değeri olan bir konut için çekilebilecek kredi 2 milyon TL seviyelerindeyken, yeni yapılacak düzenlemede en azından bu oranın yüzde 80'lere çıkartılması olumlu olarak değerlendirdiğimiz bir konu.

SON DAKİKA