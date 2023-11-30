Düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, şartları neler? 1.20 faizli konut kredisi kimler alabilir, hangi bankalar veriyor?

Düşük faizli konut kredisi kampanyası 2023 hakkında son dakika araştırmalar, ilk defa ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. 1.20 faiz oranı ve 15 yıla kadar verilen uzun vadesiyle İlk Evim projesi, birçok vatandaşın gündemini çekmiş durumda. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamasına göre ilk kez ev sahibi olacakları destekleyecek proje Orta Vadeli Program yürürlüğe girecek. Peki, düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, kimler alabilir? Düşük faizli konut kredisi şartları neler? İşte, konu hakkında detaylar