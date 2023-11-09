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Haberler Fotohaber DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ ŞARTLARI: Düşük faizli konut kredisi çıktı mı, ne zaman çıkacak? 1.20 faizli konut kredisi başvuru şartları neler?
Giriş Tarihi: 09.11.2023 11:16 Güncelleme Tarihi: 09.11.2023 11:18

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ ŞARTLARI: Düşük faizli konut kredisi çıktı mı, ne zaman çıkacak? 1.20 faizli konut kredisi başvuru şartları neler?

Kasım ayının gelmesi ile birlikte düşük faizli konut kredisinin başvuru şartları ve kampanyanın başlayacağı tarih sorgulanıyor. Kamu bankalarından yüzde 1.20 düşük faizli konut kredisi ile Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk defa konut alacaklara kolaylık sağlanacak. Son zamanlarda konut kredi faizlerinin artması sebebiyle kredi ile ev alma imkanı zorlaşmıştı. Vatandaşın yüzünü güldüren açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi. Peki, düşük faizli konut kredisi ne zaman başlayacak? 1.20 faizle konut kredisi başvuru şartları neler? İşte, tüm bu merak edilen soruların yanıtı…

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ ŞARTLARI: Düşük faizli konut kredisi çıktı mı, ne zaman çıkacak? 1.20 faizli konut kredisi başvuru şartları neler?

Dar gelirlini konut alımını destekleyecek İlk Evim kampanyası başvuru şartları ve kampanyanın başlayacağı tarih gündemde. Bu kapsamda gözler "Düşük faizli konut kredisi ne zaman verilecek, başvuru şartları neler?" sorularına çevrildi. İşte, 15 yıl vadeli 1.20 düşük faizli konut kredisi hakkında ayrıntılar...

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ ŞARTLARI: Düşük faizli konut kredisi çıktı mı, ne zaman çıkacak? 1.20 faizli konut kredisi başvuru şartları neler?

ORTA VADELİ PROGRAM İLE İLK KEZ EV ALACAKLAR DESTEKLENECEK!

BDDK tarafından alınan karara göre ikinci konutunu alacak vatandaşlara kredi sınırlanması uygulanacak. Halihazırda ev tapusu bulunanlar ikinci bir ev almaları halinde evin değerinin yüzde 90'ı değil, yüzde 22.5'i kadar kredi çekebilecek.

Buna göre yatırım amacının dışına çıkılarak ilk kez ev alacaklar desteklenecek. Düşük faizli konut kredisi bu noktada uygulanacak. Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında yer alacak 1.20 faizli konut kredisinde ilk açıklamalar şöyle:

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DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ ŞARTLARI: Düşük faizli konut kredisi çıktı mı, ne zaman çıkacak? 1.20 faizli konut kredisi başvuru şartları neler?

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ AÇIKLADI: MERKEZ BANKASI VE BDDK ÇALIŞIYOR!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk konutunu alacakları destekler nitelikte bir çalışmayı Merkez Bankası ve BDDK bünyesinde yürüttüklerini aktardı:

Konut arzını artırmak için çalışma yaptıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Bu kapsamda katılım Finans ve kalkınma bankacılığı konuları gündeme geldi. Buralarda etkili şekilde yine iyi projelere destek olan, parası olana değil bir sistemi nasıl geliştiririz bunlar konuşuldu. Konut arzı konusunda daha fazla artırma, birinci konut edinimini daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk." dedi.

İlk konutunu almak isteyenler için destek vereceklerini belirten Yılmaz, "Merkez Bankası ve BDDK'nın çalışması var. Önümüzdeki dönemde yeni adımlar bekliyoruz. Konut maliyetlerini düşürmek ve ulaşımını artırmak durumundayız" açıklamasını yaptı.

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ ŞARTLARI: Düşük faizli konut kredisi çıktı mı, ne zaman çıkacak? 1.20 faizli konut kredisi başvuru şartları neler?

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Dar gelirlini konut alımını destekleyecek İlk Evim kampanyası ile ilgili başvuru detayları henüz netleşmedi. Kredide beklenti 15 yıl (180 ay) vade imkanı ve 1.20 faiz oranı şeklinde.

Konuya dair detayların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması bekleniyor.

Düşük faizli konut kredisinde örnek hesaplar şöyle:

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ ŞARTLARI: Düşük faizli konut kredisi çıktı mı, ne zaman çıkacak? 1.20 faizli konut kredisi başvuru şartları neler?

1.20 DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER, NE KADAR KREDİ VERİLECEK?

1.20 düşük faizli konut kredisinden hiç evi olmayan kişiler yararlanabilecek.

Örneğin 5 milyon TL'ye kadar ekspertiz değeri olan bir konut için çekilebilecek kredi 2 milyon TL seviyelerindeyken, yeni yapılacak düzenlemede en azından bu oranın yüzde 80'lere çıkartılması olumlu olarak değerlendirdiğimiz bir konu.

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