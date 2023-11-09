DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ ŞARTLARI: Düşük faizli konut kredisi çıktı mı, ne zaman çıkacak? 1.20 faizli konut kredisi başvuru şartları neler?

Kasım ayının gelmesi ile birlikte düşük faizli konut kredisinin başvuru şartları ve kampanyanın başlayacağı tarih sorgulanıyor. Kamu bankalarından yüzde 1.20 düşük faizli konut kredisi ile Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk defa konut alacaklara kolaylık sağlanacak. Son zamanlarda konut kredi faizlerinin artması sebebiyle kredi ile ev alma imkanı zorlaşmıştı. Vatandaşın yüzünü güldüren açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi. Peki, düşük faizli konut kredisi ne zaman başlayacak? 1.20 faizle konut kredisi başvuru şartları neler? İşte, tüm bu merak edilen soruların yanıtı…