Giriş Tarihi: 13.05.2024 13:16
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024
13:16
DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ takip et- son gelişmeler! 1,20 faizli ilk evim kredi kampanyası başladı mı, şartlar neler?
İlk kez ev alacakların yakından takip ettiği düşük faizli konut kredisi yeniden gündemde. İlk olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı kampanyada şartlar ve başvuru tarihi ev sahibi olmak isteyen binlerce kişi tarafından bekleniyor. Peki, 1.20 faizli konut kredisi kampanyası başladı mı, şartlar neler? İşte, düşük faizli konut kredisi kampanyasında son durum!