Giriş Tarihi: 10.06.2023 08:07 Güncelleme Tarihi: 10.06.2023 08:07

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi not girişi ne zaman kapanıyor, kapandı mı? e-Okul VBS not girişleri bitti mi, sistem ne zaman kapanacak?

Okulların kapanacağı ve karnelerin dağıtılacağı o tarih yaklaşırken öte yandan gözler e-okul not girişinin kapanacağı tarihe çevrildi. 16 Haziran Cuma günü bilindiği üzere 2022-2023 eğitim öğretim dönemi sona eriyor ve binlerce öğrenci yaklaşık üç ay sürecek yaz tatiline çıkıyor. Bu noktada ise "e-Okul not girişi ne zaman kapanıyor, kapandı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Yazılı ve sözlü sınavların notları öğretmenler tarafınca sisteme girilmeye başladı. Peki, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi not girişi ne zaman kapanıyor, kapandı mı? İşte detaylar.