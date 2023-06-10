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Giriş Tarihi: 10.06.2023 08:07 Güncelleme Tarihi: 10.06.2023 08:07

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi not girişi ne zaman kapanıyor, kapandı mı? e-Okul VBS not girişleri bitti mi, sistem ne zaman kapanacak?

Okulların kapanacağı ve karnelerin dağıtılacağı o tarih yaklaşırken öte yandan gözler e-okul not girişinin kapanacağı tarihe çevrildi. 16 Haziran Cuma günü bilindiği üzere 2022-2023 eğitim öğretim dönemi sona eriyor ve binlerce öğrenci yaklaşık üç ay sürecek yaz tatiline çıkıyor. Bu noktada ise "e-Okul not girişi ne zaman kapanıyor, kapandı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Yazılı ve sözlü sınavların notları öğretmenler tarafınca sisteme girilmeye başladı. Peki, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi not girişi ne zaman kapanıyor, kapandı mı? İşte detaylar.

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi not girişi ne zaman kapanıyor, kapandı mı? e-Okul VBS not girişleri bitti mi, sistem ne zaman kapanacak?

e-Okul not girişi sürecinin sona ereceği ve karnelerin netleşeceği tarih gerek veli gerekse binlerce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisinin gündeminde. Öğrenciler merakla öğretmenlerinin notlarını sisteme girmesini bekliyor. Bu noktada ise "e-Okul not girişi ne zaman kapanıyor, kapandı mı?" soruları gündemde. İşte e-Okul VBS giriş ekranı ve tüm detaylar.

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi not girişi ne zaman kapanıyor, kapandı mı? e-Okul VBS not girişleri bitti mi, sistem ne zaman kapanacak?

E-OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR, NOT GİRİŞLERİ KAPANDI MI?

VBS not girişinin kapanış tarihine yönelik araştırmalar başladı. Ancak not girişlerinin karnelerin veriliş tarihi olan 16 Haziran 2023'ten birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.

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e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi not girişi ne zaman kapanıyor, kapandı mı? e-Okul VBS not girişleri bitti mi, sistem ne zaman kapanacak?

E OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS öğrenci ve veliler için 7/24 hizmet veriyor. Bu noktada sistemde herhangi bir kapanma olmayacak. Öğrenci, öğretmen, veliler ve idare için e okul VBS karne gününe kadar açık olacak.

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi not girişi ne zaman kapanıyor, kapandı mı? e-Okul VBS not girişleri bitti mi, sistem ne zaman kapanacak?

E-OKUL GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Öğrenciler e okul sistemine öğrenci TC numarası ve okul numarası ile giriş yapabilmekteler. Karne notlarıysa yol sonu notları kısmında görülmektedir.

E-OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi not girişi ne zaman kapanıyor, kapandı mı? e-Okul VBS not girişleri bitti mi, sistem ne zaman kapanacak?

KARNE NOT ORTALAMASI NASIL YAPILIR?

İlk birinci yazılı puanın, daha sonra ikinci ve varsa üçüncü yazılı puanın toplanması sonucunda kaç tane sınav varsa o rakama bölünmesiyle ortaya çıkar. Böylece Tüm dersler için notlar toplanır ve kaç ders varsa ona bölünür.

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