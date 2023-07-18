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Giriş Tarihi: 18.07.2023 10:52 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 10:53

ECZACILIK TABAN PUANLARI 2023: Özel ve devlet üniversitesi Veterinerlik taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

Eczacılık taban puanları 2023 hakkında araştırmalar başladı. YKS sonuçları açıklanmasıyla birlikte öğrenciler tercihler için bekleyişe geçecek ve hangi üniversiteyi, hangi bölümü seçeceğine karar verecek. Bu noktada ÖSYM YÖK Atlas ile işletme taban puanları ve başarı sıralamaları gündemdeki yerini almış durumda. Sayısal puan türüyle alan 5 yıllık eczacılık, Türkiye'de en çok tercih edilen bölümler arasında yer almaktadır. Özel ve devlet üniversitelerinde bu bölümü okuma imkanı elde edebilirsiniz. İşte eczacılık taban puanları ve kontenjanları

ECZACILIK TABAN PUANLARI 2023: Özel ve devlet üniversitesi Veterinerlik taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

Eczacılık taban puanları ve kontenjanları gündemdeki yerini almış durumda. YKS sonuçları açıklanmasıyla birlikte devlet ve özel üniversitelerdeki bölümlerin puanları, başarı sıralamaları öğrenciler tarafından araştırılmakta. Öğrenciler üniversite tercihlerinde başarı sıralamaları üzerinden bölümlere yerleştirilecekler. İşte YÖK Atlas ile 2023 eczacılık taban puanları listesi

ECZACILIK TABAN PUANLARI 2023: Özel ve devlet üniversitesi Veterinerlik taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

ECZACILIKTABAN PUANLARI 2022

Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2022
2021
2020
2019		 Yer.
2022
2021
2020
2019		 Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019		 Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eczacılık Fakültesi		 Eczacılık
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 14+0
14+0
14+0
9+0		 14
14
14
9		 22.447
22.332
27.200
23.307		 492,57600
429,56825
483,37037
461,93401
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eczacılık Fakültesi		 Eczacılık
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 8+0
8+0
8+0
5+0		 8
8
8
5		 23.908
26.069
26.300
25.406		 490,50387
423,60121
484,51363
458,23956
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eczacılık Fakültesi		 Eczacılık
(İngilizce) (5 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 28.137
29.558
31.100
30.894		 484,73254
418,34070
478,26831
448,89817
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eczacılık Fakültesi		 Eczacılık
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 9+0
9+0
9+0
 9
9
9
 32.938
32.222
33.700
 478,48228
414,56453
475,02506
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Eczacılık Fakültesi		 Eczacılık
(5 Yıllık)		 SAY 150+4
150+4
140+4
140+4		 154
154
144
144		 34.356
33.852
31.800
30.238		 476,66268
412,20994
477,30934
449,99201
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ECZACILIK TABAN PUANLARI 2023: Özel ve devlet üniversitesi Veterinerlik taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eczacılık Fakültesi		 Eczacılık
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 6+0


 6


 35.733


 474,93782
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eczacılık Fakültesi		 Eczacılık
(Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 11+0
11+0
10+0
6+0		 11
11
10
6		 36.328
34.389
32.300
26.281		 474,18029
411,43978
476,77190
456,76474
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eczacılık Fakültesi		 Eczacılık
(Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 14+0
14+0
13+0
8+0		 14
14
13
8		 38.451
36.881
35.100
30.872		 471,49141
408,24847
473,22005
448,93850
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Eczacılık Fakültesi		 Eczacılık
(5 Yıllık)		 SAY 130+4
130+4
120+3
120+3		 134
134
123
123		 39.880
36.867
35.200
32.850		 469,74871
408,26345
473,02946
445,71251
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eczacılık Fakültesi		 Eczacılık
(5 Yıllık)		 SAY 120+3
140+4
140+4
140+4		 123
144
144
144		 40.771
37.663
35.600
33.421		 468,66419
407,25772
472,57294
444,81465
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eczacılık Fakültesi		 Eczacılık
(İngilizce) (5 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 42.622
38.048
36.700
34.912		 466,45064
406,76152
471,18297
442,34122
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eczacılık Fakültesi		 Eczacılık
(5 Yıllık)		 SAY 150+4
170+5
170+5
170+5		 154
175
175
175		 42.863
37.786
36.200
33.547		 466,17966
407,11407
471,87574
444,61622
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Eczacılık Fakültesi		 Eczacılık
(İngilizce) (5 Yıllık)		 SAY 40+1


 41


 43.197


 465,79115
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Eczacılık Fakültesi		 Eczacılık
(5 Yıllık)		 SAY 120+3
120+3
120+3
120+3		 123
123
123
123		 43.368
37.357
35.000
31.780		 465,60505
407,63120
473,34565
447,50561
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Eczacılık Fakültesi		 Eczacılık
(5 Yıllık)		 SAY 120+3
120+3
110+3
110+3		 123
123
113
113		 44.007
38.859
36.900
35.075		 464,78508
405,74715
470,93756
442,08033
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eczacılık Fakültesi		 Eczacılık
(5 Yıllık)		 SAY 140+4
140+4
140+4
140+4		 144
144
144
144		 44.990
39.179
37.600
35.852		 463,58761
405,33166
470,16625
440,82802
ECZACILIK TABAN PUANLARI 2023: Özel ve devlet üniversitesi Veterinerlik taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Gülhane Eczacılık Fakültesi		 Eczacılık
(Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (5 Yıllık)		 SAY 4+1
4+1
6+1
 5
5
7
 45.164
39.498
38.800
 463,37565
404,91851
468,55003
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Eczacılık Fakültesi		 Eczacılık
(Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 9+0
10+0
9+0
 9
10
9
 46.461
40.828
38.200
 461,75232
403,24941
469,34938
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eczacılık Fakültesi		 Eczacılık
(5 Yıllık)		 SAY 90+3
90+3
80+2
80+2		 93
93
82
82		 46.471
40.653
39.000
37.559		 461,74373
403,45944
468,31071
438,16542
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Eczacılık Fakültesi		 Eczacılık
(5 Yıllık)		 SAY 60+2
70+2
60+2
60+2		 62
72
62
62		 46.476
40.724
38.800
36.630		 461,73729
403,37130
468,65496
439,60480
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Eczacılık Fakültesi		 Eczacılık
(Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 11+0
11+0
9+0
 11
11
9
 46.643
40.579
39.500
 461,56660
403,58115
467,78087
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Eczacılık Fakültesi		 Eczacılık
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 9+0
10+0
9+0
 9
10
9
 46.797
41.970
39.600
 46.797
41.970
39.600
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Hamidiye Eczacılık Fakültesi		 Eczacılık
(5 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 46.824
40.182
38.300
36.542		 461,35175
404,05726
469,20010
439,73927
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eczacılık Fakültesi		 Eczacılık
(Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 11+0
11+0
11+0
6+0		 11
11
11
6		 47.655
39.998
38.000
34.028		 460,40439
404,27738
469,57091
443,84329
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Gülhane Eczacılık Fakültesi		 Eczacılık
(Ankara) (5 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
60+2
60+2		 72
72
62
62		 47.787
41.012
39.100
37.845		 460,23163
403,00269
468,22197
437,71510
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Eczacılık Fakültesi		 Eczacılık
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 5+0
5+0

 5
5

 48.001
42.160

 459,97439
401,64035
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eczacılık Fakültesi		 Eczacılık
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 8+0
8+0
8+0
4+0		 8
8
8
4		 48.027
38.752
37.200
34.972		 459,94452
405,87429
470,61589
442,23005
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Eczacılık Fakültesi		 Eczacılık
(Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 11+0
11+0
10+0
6+0		 11
11
10
6		 48.073
41.821
39.300
36.561		 459,90044
402,02826
467,99151
439,70603
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eczacılık Fakültesi		 Eczacılık
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 6+0
6+0

 6
6

 48.191
40.918

 459,77454
403,11608
ECZACILIK TABAN PUANLARI 2023: Özel ve devlet üniversitesi Veterinerlik taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eczacılık Fakültesi		 Eczacılık
(5 Yıllık)		 SAY 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 48.299
42.227
40.300
38.971		 459,65315
401,53744
466,65814
435,95691
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Kocaeli)(Vakıf)
Eczacılık Fakültesi		 Eczacılık
(Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 6+0


 6


 48.745


 459,11746
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eczacılık Fakültesi		 Eczacılık
(Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 11+0
11+0
11+0
7+0		 11
11
11
7		 48.884
40.191
39.400
34.813		 458,94745
404,04629
467,86697
442,48816
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Eczacılık Fakültesi		 Eczacılık
(5 Yıllık)		 SAY 90+3
100+3
90+3
90+3		 93
103
93
93		 49.251
42.734
40.200
38.774		 458,48757
400,94225
466,81438
436,26547
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eczacılık Fakültesi		 Eczacılık
(Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 8+0
9+0
9+0
6+0		 8
9
9
6		 49.376
41.500
40.900
36.580		 458,34445
402,40186
465,94397
439,68104
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eczacılık Fakültesi		 Eczacılık
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 6+0
6+0

 6
6

 49.682
43.484

 457,97801
400,05511
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Eczacılık Fakültesi		 Eczacılık
(5 Yıllık)		 SAY 60+2
70+2
60+2
60+2		 62
72
62
62		 49.731
42.891
40.500
39.012		 457,93665
400,75320
466,49145
435,89217
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eczacılık Fakültesi		 Eczacılık
(Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 6+0


 6


 49.789


 457,86724
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eczacılık Fakültesi		 Eczacılık
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 12+0
12+0
12+0
8+0		 12
12
12
8		 49.795
43.118
41.400
37.521		 457,85451
400,47130
465,42806
438,21562
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eczacılık Fakültesi		 Eczacılık
(Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 11+0
11+0
10+0
 11
11
10
 50.087
41.784
41.900
 457,51150
402,08100
464,83046
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Kocaeli)(Vakıf)
Eczacılık Fakültesi		 Eczacılık
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 6+0


 6


 50.436


 457,09547
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Eczacılık Fakültesi		 Eczacılık
(5 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
70+2
70+2		 82
82
72
72		 51.196
43.805
41.600
40.489		 456,20644
399,66003
465,12433
433,63740
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