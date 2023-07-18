Giriş Tarihi: 18.07.2023 10:52 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 10:53

ECZACILIK TABAN PUANLARI 2023: Özel ve devlet üniversitesi Veterinerlik taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

Eczacılık taban puanları 2023 hakkında araştırmalar başladı. YKS sonuçları açıklanmasıyla birlikte öğrenciler tercihler için bekleyişe geçecek ve hangi üniversiteyi, hangi bölümü seçeceğine karar verecek. Bu noktada ÖSYM YÖK Atlas ile işletme taban puanları ve başarı sıralamaları gündemdeki yerini almış durumda. Sayısal puan türüyle alan 5 yıllık eczacılık, Türkiye'de en çok tercih edilen bölümler arasında yer almaktadır. Özel ve devlet üniversitelerinde bu bölümü okuma imkanı elde edebilirsiniz. İşte eczacılık taban puanları ve kontenjanları