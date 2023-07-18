ECZACILIK TABAN PUANLARI 2023: Özel ve devlet üniversitesi Veterinerlik taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

Eczacılık taban puanları 2023 hakkında araştırmalar başladı. YKS sonuçları açıklanmasıyla birlikte öğrenciler tercihler için bekleyişe geçecek ve hangi üniversiteyi, hangi bölümü seçeceğine karar verecek. Bu noktada ÖSYM YÖK Atlas ile işletme taban puanları ve başarı sıralamaları gündemdeki yerini almış durumda. Sayısal puan türüyle alan 5 yıllık eczacılık, Türkiye'de en çok tercih edilen bölümler arasında yer almaktadır. Özel ve devlet üniversitelerinde bu bölümü okuma imkanı elde edebilirsiniz. İşte eczacılık taban puanları ve kontenjanları
ECZACILIKTABAN PUANLARI 2022
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2022
2021
2020
2019
|Yer.
2022
2021
2020
2019
|Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019
|Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eczacılık Fakültesi
|Eczacılık
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|14+0
14+0
14+0
9+0
|14
14
14
9
|22.447
22.332
27.200
23.307
|492,57600
429,56825
483,37037
461,93401
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eczacılık Fakültesi
|Eczacılık
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|8+0
8+0
8+0
5+0
|8
8
8
5
|23.908
26.069
26.300
25.406
|490,50387
423,60121
484,51363
458,23956
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eczacılık Fakültesi
|Eczacılık
(İngilizce) (5 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|28.137
29.558
31.100
30.894
|484,73254
418,34070
478,26831
448,89817
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eczacılık Fakültesi
|Eczacılık
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|9+0
9+0
9+0
—
|9
9
9
—
|32.938
32.222
33.700
—
|478,48228
414,56453
475,02506
—
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Eczacılık Fakültesi
|Eczacılık
(5 Yıllık)
|SAY
|150+4
150+4
140+4
140+4
|154
154
144
144
|34.356
33.852
31.800
30.238
|476,66268
412,20994
477,30934
449,99201
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eczacılık Fakültesi
|Eczacılık
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|6+0
—
—
—
|6
—
—
—
|35.733
—
—
—
|474,93782
—
—
—
|BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eczacılık Fakültesi
|Eczacılık
(Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|11+0
11+0
10+0
6+0
|11
11
10
6
|36.328
34.389
32.300
26.281
|474,18029
411,43978
476,77190
456,76474
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eczacılık Fakültesi
|Eczacılık
(Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|14+0
14+0
13+0
8+0
|14
14
13
8
|38.451
36.881
35.100
30.872
|471,49141
408,24847
473,22005
448,93850
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Eczacılık Fakültesi
|Eczacılık
(5 Yıllık)
|SAY
|130+4
130+4
120+3
120+3
|134
134
123
123
|39.880
36.867
35.200
32.850
|469,74871
408,26345
473,02946
445,71251
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eczacılık Fakültesi
|Eczacılık
(5 Yıllık)
|SAY
|120+3
140+4
140+4
140+4
|123
144
144
144
|40.771
37.663
35.600
33.421
|468,66419
407,25772
472,57294
444,81465
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eczacılık Fakültesi
|Eczacılık
(İngilizce) (5 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|42.622
38.048
36.700
34.912
|466,45064
406,76152
471,18297
442,34122
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eczacılık Fakültesi
|Eczacılık
(5 Yıllık)
|SAY
|150+4
170+5
170+5
170+5
|154
175
175
175
|42.863
37.786
36.200
33.547
|466,17966
407,11407
471,87574
444,61622
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Eczacılık Fakültesi
|Eczacılık
(İngilizce) (5 Yıllık)
|SAY
|40+1
—
—
—
|41
—
—
—
|43.197
—
—
—
|465,79115
—
—
—
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Eczacılık Fakültesi
|Eczacılık
(5 Yıllık)
|SAY
|120+3
120+3
120+3
120+3
|123
123
123
123
|43.368
37.357
35.000
31.780
|465,60505
407,63120
473,34565
447,50561
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Eczacılık Fakültesi
|Eczacılık
(5 Yıllık)
|SAY
|120+3
120+3
110+3
110+3
|123
123
113
113
|44.007
38.859
36.900
35.075
|464,78508
405,74715
470,93756
442,08033
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eczacılık Fakültesi
|Eczacılık
(5 Yıllık)
|SAY
|140+4
140+4
140+4
140+4
|144
144
144
144
|44.990
39.179
37.600
35.852
|463,58761
405,33166
470,16625
440,82802
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Gülhane Eczacılık Fakültesi
|Eczacılık
(Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (5 Yıllık)
|SAY
|4+1
4+1
6+1
—
|5
5
7
—
|45.164
39.498
38.800
—
|463,37565
404,91851
468,55003
—
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Eczacılık Fakültesi
|Eczacılık
(Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|9+0
10+0
9+0
—
|9
10
9
—
|46.461
40.828
38.200
—
|461,75232
403,24941
469,34938
—
|İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eczacılık Fakültesi
|Eczacılık
(5 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
80+2
80+2
|93
93
82
82
|46.471
40.653
39.000
37.559
|461,74373
403,45944
468,31071
438,16542
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Eczacılık Fakültesi
|Eczacılık
(5 Yıllık)
|SAY
|60+2
70+2
60+2
60+2
|62
72
62
62
|46.476
40.724
38.800
36.630
|461,73729
403,37130
468,65496
439,60480
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Eczacılık Fakültesi
|Eczacılık
(Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|11+0
11+0
9+0
—
|11
11
9
—
|46.643
40.579
39.500
—
|461,56660
403,58115
467,78087
—
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Eczacılık Fakültesi
|Eczacılık
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|9+0
10+0
9+0
—
|9
10
9
—
|46.797
41.970
39.600
—
|46.797
41.970
39.600
—
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Hamidiye Eczacılık Fakültesi
|Eczacılık
(5 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|46.824
40.182
38.300
36.542
|461,35175
404,05726
469,20010
439,73927
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eczacılık Fakültesi
|Eczacılık
(Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|11+0
11+0
11+0
6+0
|11
11
11
6
|47.655
39.998
38.000
34.028
|460,40439
404,27738
469,57091
443,84329
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Gülhane Eczacılık Fakültesi
|Eczacılık
(Ankara) (5 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
60+2
60+2
|72
72
62
62
|47.787
41.012
39.100
37.845
|460,23163
403,00269
468,22197
437,71510
|LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Eczacılık Fakültesi
|Eczacılık
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|5+0
5+0
—
—
|5
5
—
—
|48.001
42.160
—
—
|459,97439
401,64035
—
—
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eczacılık Fakültesi
|Eczacılık
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|8+0
8+0
8+0
4+0
|8
8
8
4
|48.027
38.752
37.200
34.972
|459,94452
405,87429
470,61589
442,23005
|LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Eczacılık Fakültesi
|Eczacılık
(Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|11+0
11+0
10+0
6+0
|11
11
10
6
|48.073
41.821
39.300
36.561
|459,90044
402,02826
467,99151
439,70603
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eczacılık Fakültesi
|Eczacılık
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|6+0
6+0
—
—
|6
6
—
—
|48.191
40.918
—
—
|459,77454
403,11608
—
—
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eczacılık Fakültesi
|Eczacılık
(5 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|48.299
42.227
40.300
38.971
|459,65315
401,53744
466,65814
435,95691
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Kocaeli)(Vakıf)
Eczacılık Fakültesi
|Eczacılık
(Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|6+0
—
—
—
|6
—
—
—
|48.745
—
—
—
|459,11746
—
—
—
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eczacılık Fakültesi
|Eczacılık
(Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|11+0
11+0
11+0
7+0
|11
11
11
7
|48.884
40.191
39.400
34.813
|458,94745
404,04629
467,86697
442,48816
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Eczacılık Fakültesi
|Eczacılık
(5 Yıllık)
|SAY
|90+3
100+3
90+3
90+3
|93
103
93
93
|49.251
42.734
40.200
38.774
|458,48757
400,94225
466,81438
436,26547
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eczacılık Fakültesi
|Eczacılık
(Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|8+0
9+0
9+0
6+0
|8
9
9
6
|49.376
41.500
40.900
36.580
|458,34445
402,40186
465,94397
439,68104
|İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eczacılık Fakültesi
|Eczacılık
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|6+0
6+0
—
—
|6
6
—
—
|49.682
43.484
—
—
|457,97801
400,05511
—
—
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Eczacılık Fakültesi
|Eczacılık
(5 Yıllık)
|SAY
|60+2
70+2
60+2
60+2
|62
72
62
62
|49.731
42.891
40.500
39.012
|457,93665
400,75320
466,49145
435,89217
|FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eczacılık Fakültesi
|Eczacılık
(Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|6+0
—
—
—
|6
—
—
—
|49.789
—
—
—
|457,86724
—
—
—
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eczacılık Fakültesi
|Eczacılık
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|12+0
12+0
12+0
8+0
|12
12
12
8
|49.795
43.118
41.400
37.521
|457,85451
400,47130
465,42806
438,21562
|İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Eczacılık Fakültesi
|Eczacılık
(Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|11+0
11+0
10+0
—
|11
11
10
—
|50.087
41.784
41.900
—
|457,51150
402,08100
464,83046
—
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Kocaeli)(Vakıf)
Eczacılık Fakültesi
|Eczacılık
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|6+0
—
—
—
|6
—
—
—
|50.436
—
—
—
|457,09547
—
—
—
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Eczacılık Fakültesi
|Eczacılık
(5 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
70+2
70+2
|82
82
72
72
|51.196
43.805
41.600
40.489
|456,20644
399,66003
465,12433
433,63740