Giriş Tarihi: 31.12.2023 20:10
Güncelleme Tarihi: 31.12.2023
20:10
Eda Özülkü kimdir, kaç yaşında, nereli?Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel konuğu Eda Özülkü kiminle evli? İşte hayatı ve kariyeri
Doksanlı yılların sevilen ismi Eda Özülkü hayatı ile gündemde. Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel programına konuk olan Özülkü kariyeri boyunca birçok şarkıya imza attı. Kendisi gibi bir müzisyenle evli olan ünlü isim aynı zamanda öğretmenlikte yapıyor. Peki, Eda Özülkü kimdir, kaç yaşında, nereli, kiminle evli? İşte, Eda Özülkü hayatı ve kariyeri hakkında detaylar haberimizde…