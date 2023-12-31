Eda Özülkü kimdir, kaç yaşında, nereli?Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel konuğu Eda Özülkü kiminle evli? İşte hayatı ve kariyeri

Daha sonra Işık Lisesi'nde ve mezun olduğu üniversitede öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1988 yılında kendisi gibi müzisyen Metin Özülkü ile evlendi ve bu evlilikten Baran ve Volkan isimli ikiz çocukları oldu. Öğretmenliğinin yanında müzik çalışmalarına eşi Metin Özülkü ile birlikte devam etti. Eşinin bestelediği pek çok şarkının sözlerini yazdı. Bunların arasından öne çıkan; Sözler yetmez, Seninle Olmak Var Ya, Eğlen Güzelim, Oyalama Beni, Kuşlar, Alladı Pulladı, Doğum Günü, Parolayı Söyle, Yürü Ya Kulum, Yaralım şarkılarıydı. Eşiyle birlikte yaptığı şarkıların demolarında solist olarak yer alan Eda Özülkü, müzik yapımcılarından gelen albüm tekliflerini uzun bir süre kabul etmedi. Ancak eşinin de ısrarlarıyla, aldığı klasik batı müziği eğitimini pop müzikte kullanmaya karar verdi.