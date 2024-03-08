Giriş Tarihi: 08.03.2024 16:25
Güncelleme Tarihi: 08.03.2024
16:25
Edirne iftar vakti 2024: 11 Mart Edirne İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?
On bir ayın sultanı, Ramazan-ı Şerif'in manevi iklimine girmek üzereyiz. İlk iftar, ilk sahur ve ilk teravih heyecanı tüm İslam alemi sarmış durumda. İbadetlerini yerine getirecek vatandaşlar bu ayı maneviyat yüklü dayanışma ve yardımlaşma içinde geçirecekler. Her yıl olduğu gibi bu sene de oruç ibadetlerini yerine getirecekler için imsakiye yayımlandı. Edirne İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?