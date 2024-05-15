Ege Gübre temettü ödeme tarihleri 2024: EGGUB Ege Gübre ne zaman temettü dağıtacak ve ne kadar ödeyecek, kaç TL?

EGGUB Ege Gübre temettü ödeme tarihleri belli oldu. Ege Gübre Sanayii A.Ş. tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre şirket, 2024 yılı için ortaklarına hisse başı temettü ödemesi yapacak. Hisse başına ödenecek nakit temettü tutarları ve ödeme tarihleri netleşti. Bu gelişme sonrası şirketin hisselerine ortak olan kişiler "2024 EGGUB Ege Gübre temettü ödemeleri ne zaman yatacak ve ne kadar ödenecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte EGGUB Ege Gübre temettü ödeme tarihleri 2024.