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Haberler Fotohaber Ege Gübre temettü ödeme tarihleri 2024: EGGUB Ege Gübre ne zaman temettü dağıtacak ve ne kadar ödeyecek, kaç TL?
Giriş Tarihi: 15.05.2024 10:58 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 10:58

Ege Gübre temettü ödeme tarihleri 2024: EGGUB Ege Gübre ne zaman temettü dağıtacak ve ne kadar ödeyecek, kaç TL?

Ege Gübre temettü ödeme tarihleri hisse sahibi yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Ege Gübre Sanayii A.Ş., yatırımcılarına temettü ödemesi yapacağını duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama doğrultusunda temettülerin ne zaman ve ne kadar yatırılacağı netleşti. Temettü, şirket hissedarlarına ortaklık payları oranında kar payı dağıtılmasıdır. Peki, EGGUB Ege Gübre temettü ödemeleri ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek? İşte, EGGUB Ege Gübre temettü ödeme tarihi…

Ege Gübre temettü ödeme tarihleri 2024: EGGUB Ege Gübre ne zaman temettü dağıtacak ve ne kadar ödeyecek, kaç TL?

EGGUB Ege Gübre temettü ödeme tarihleri belli oldu. Ege Gübre Sanayii A.Ş. tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre şirket, 2024 yılı için ortaklarına hisse başı temettü ödemesi yapacak. Hisse başına ödenecek nakit temettü tutarları ve ödeme tarihleri netleşti. Bu gelişme sonrası şirketin hisselerine ortak olan kişiler "2024 EGGUB Ege Gübre temettü ödemeleri ne zaman yatacak ve ne kadar ödenecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte EGGUB Ege Gübre temettü ödeme tarihleri 2024.

Ege Gübre temettü ödeme tarihleri 2024: EGGUB Ege Gübre ne zaman temettü dağıtacak ve ne kadar ödeyecek, kaç TL?

EGE GÜBRE TEMETTÜ ÖDEME TARİHLERİ 2024: EGE GÜBRE TEMETTÜ NE ZAMAN YATACAK, HİSSE BAŞI KAÇ TL KAR VERECEK?

Ege Gübre Sanayii A.Ş. (EGGUB) 2024 yılı temettü ödemesi için açıklama yaptı.

Ege Gübre 2024 temettü miktarı ve ödeme tarihi netleşti.

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Ege Gübre temettü ödeme tarihleri 2024: EGGUB Ege Gübre ne zaman temettü dağıtacak ve ne kadar ödeyecek, kaç TL?

EGE GÜBRE NE KADAR TEMETTÜ ÖDEYECEK?

Ege Gübre, 2023 için pay başına 1,08 nakit kar payı ödenmesini Genel Kurul'a önermişti.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz 2023 yılı net dağıtılabilir karımız üzerinden, ödenmiş sermayeye nispetle brüt %120 net %108 oranında kar payı dağıtılması ve dağıtım tarihinin belirlenmesi hususunun genel kurulun onayına sunulmasına karar vermiştir" denilmişti.

Buna göre şirket, pay başına brüt 1,2000000 TL, net 1,0800000 TL temettü dağıtacak.

Ege Gübre temettü ödeme tarihleri 2024: EGGUB Ege Gübre ne zaman temettü dağıtacak ve ne kadar ödeyecek, kaç TL?

EGGUB TEMETTÜ ÖDEMESİ NE ZAMAN?EGE GÜBRE TEMETTÜ NE ZAMAN HESABA GEÇER?

Ege Gübre'nin nakit kar payı hak kullanım tarihi 16 Mayıs 2024 belirlenirken kar payı ödeme tarihi ise 20 Mayıs 2024 olarak duyuruldu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Şirketimiz 2023 yılı faaliyetlerini brüt 360.439.034 TL karla kapatmıştır. Bu kardan ödenecek vergiler, ertelenmiş vergi geliri, diğer yasal yükümlülükler ve 1.tertip yasal yedek akçe hesaplandıktan sonra kalan net 357.947.844,71 TL tutarındaki net dağıtılabilir kar üzerinden ödenmiş sermayeye göre brüt %120 net %108 oranında nakit kar payı dağıtılması ve kar dağıtım tarihinin 16 Mayıs 2024 Perşembe günü olarak belirlenmesi ve kalan miktardan II.Tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan bakiyenin olağanüstü yedeklere eklenmesi oy çokluğu ile kabul edilmiştir.''

Ege Gübre temettü ödeme tarihleri 2024: EGGUB Ege Gübre ne zaman temettü dağıtacak ve ne kadar ödeyecek, kaç TL?

TEMETTÜ PARA KAZANDIRIR MI?

Evet kazandırır. Hisse senedi sahipleri ellerindeki hisse senedi miktarlarına göre şirketin karından faydalanırlar.

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