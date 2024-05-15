Giriş Tarihi: 15.05.2024 10:58
Güncelleme Tarihi: 15.05.2024
10:58
Ege Gübre temettü ödeme tarihleri 2024: EGGUB Ege Gübre ne zaman temettü dağıtacak ve ne kadar ödeyecek, kaç TL?
Ege Gübre temettü ödeme tarihleri hisse sahibi yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Ege Gübre Sanayii A.Ş., yatırımcılarına temettü ödemesi yapacağını duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama doğrultusunda temettülerin ne zaman ve ne kadar yatırılacağı netleşti. Temettü, şirket hissedarlarına ortaklık payları oranında kar payı dağıtılmasıdır. Peki, EGGUB Ege Gübre temettü ödemeleri ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek? İşte, EGGUB Ege Gübre temettü ödeme tarihi…